Программное обеспечение для цифровых торговых залов - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для цифровых залов продаж предоставляет специалистам по продажам цифровую платформу для работы с клиентами, предназначенную для обмена соответствующими маркетинговыми материалами, общения с клиентами в режиме реального времени и создания персонализированных предложений для потенциальных покупателей. Эти решения устраняют любые потенциальные трудности для покупателей и позволяют отделам продаж оптимизировать процессы создания предложений, консолидируя всю необходимую информацию в одном доступном месте. На цифровом портале клиенты имеют возможность задавать вопросы о конкретном контенте, подписывать предложения, а продавцы могут отслеживать взаимодействие клиентов с контентом, предоставляя представление об эффективности различных материалов.
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ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint - платформа для управления отношениями с клиентами, позволяющая организовать взаимодействие, управление сделками и предоставление материалов.
Paage
paage.io
Paage.io используется тысячами AE для более быстрого закрытия сделок. Все начинается с «Paage», представляющей собой мини-целевую страницу, которой вы можете поделиться со своим покупателем, и которая включает в себя все ресурсы, которые им понадобятся для внутренней презентации. Вместо длинных электронных писем с вложениями, которые теряются во входящих, отправьте страницу и воплотите свой продукт в жизнь.
Katalyz
katalyz.co
Katalyz — это «торговый зал», позволяющий командам по продажам (продажам и работе с клиентами) более эффективно сотрудничать со своими клиентами в рамках общего проектного пространства (интегрированного с вашей CRM). Возможности (новые учетные записи или расширение) закрываются на 25% быстрее и становятся более предсказуемыми, избегая при этом неэффективных циклов электронной почты, пропущенных сроков и хаотичной CRM.
eyezon
eyezonthis.com
Eyezon - это песочница в прямом эфире, которая привносит человеческое взаимодействие в современные покупки через личную трансляцию в прямом эфире. Eyezon 360 - это объединенное сложное решение, которое привносит человеческое взаимодействие в электронную коммерцию. Eyezon изначально связывает клиентов с продуктами и брендами с любой точки контакта в путешествии клиента. Это позволяет ритейлерам проводить конверсии с любого этапа цикла опыта клиента; Чтобы создать по -настоящему многоканальные, персонализированные покупки, которые строят отношения и лояльность. Eyezon 360 привносит реальное взаимодействие с человеком для электронной коммерции с опытом живых покупок. Живые подписи делают покупки доступными для всех и увеличивают покупки.
haeppie
haeppie.com
haeppie создан для групп по продажам и работе с клиентами. Превратите путь покупателя в дополнительный доход и обеспечьте всем лицам, принимающим решения, доступ к одной странице с помощью haeppie Sales Spaces. Создавайте персонализированные и интерактивные пространства, которые позволят заключить больше сделок за считанные секунды. Ускорьте циклы продаж от холодного охвата до регистрации, централизуя путь покупателя с помощью одной ссылки. Полная интеграция с вашей CRM (Hubspot, Pipedrive) делает работу с haeppie довольно быстрой и простой для всех. Делитесь информацией о последующих действиях после демонстрации, адаптации или сделке одним щелчком мыши и интегрируйте все существующие материалы из инструментов, которые вы уже используете.
Klyck.io
klyck.io
Klyck.io — платформа для организации и доступа к продажам и маркетинговым материалам, упрощающая процессы общения и взаимодействия с клиентами.
envivo.io
envivo.io
envivo — это цифровой ускоритель продаж, который позволяет предприятиям легко персонализировать предложения потенциальным клиентам, создавая привлекательную среду между покупателем и продавцом. envivo помогает вам использовать возможности от лида до сделки, все в одном месте, при этом легко интегрируясь с существующей CRM. Получите никогда раньше не имевшуюся ранее информацию о том, как и когда потребляется ваш продающий контент! Вы даже можете интегрировать свою любимую технологию цифровой подписи для подписания документов, а также добавить решение для планирования, позволяющее потенциальным клиентам легко планировать демонстрацию или встречу. энвиво. от лида к сделке. увлекательный. эффективный. элегантный.
DealLab
deallab.io
Deallab - платформа для оптимизации процессов продаж, управления сделками и улучшения взаимодействия команды.
Valuecase
valuecase.com
Вчера продажи представляли собой хаос из бесконечных потоков электронной почты, потерянных вложений, таблиц планов действий и ошеломленных потенциальных клиентов, которые уходили в тень. Сегодня продажи осуществляются с помощью Valuecase. Таким образом, потенциальные клиенты могут двигаться быстрее, и продавцы наконец узнают, существует ли еще возможность. Команды по продажам и работе с клиентами всех размеров выбирают Valuecase, чтобы привлекать клиентов, упрощать совместную работу и находить ранее невиданные идеи. Документы? Планы совместных действий? Рекламные ролики? С Valuecase все они собраны в одном красивом пространстве, которым потенциальные клиенты могут поделиться одним щелчком мыши. От первого контакта с вашим продуктом до продажи, внедрения и многого другого.
Heybase
heybase.io
Heybase – это цифровая платформа для продаж, создающая персонализированные пространства для общения между продавцами и покупателями.
OneMob
onemob.com
OneMob — это платформа для создания, обмена и отслеживания микросайтов и видеоконтента, облегчающая работу в продажах и маркетинге.
SalesHood
saleshood.com
SalesHood - платформа для обучения и повышения продаж, предлагающая интерактивное обучение, кураторский контент и автоматизированные шаблоны.
SPCE
spce.com
SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, множество заинтересованных сторон как внутри компании, так и со стороны покупателей, которым необходимо объединиться. 3. Много контента, которым можно поделиться в процессе продаж. SP_CE обычно используется компаниями B2B для маркетинга, продаж и успеха клиентов. С помощью платформы вы можете: – Создавать ЦИФРОВЫЕ КОМНАТЫ между вашей организацией и другими организациями – Безопасно ДЕЛИТЬСЯ КОНТЕНТОМ и сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, сохраняя при этом соответствие требованиям – Получать ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ для отслеживания и принятия решений на основе данных. В SP_CE вы управляете всем путешествием покупателя в B2B. . Создайте специальные места для своих продуктов или клиентов и отслеживайте процесс от первой точки контакта до подписания сделки и далее. Воспользуйтесь такими функциями, как: - Демонстрационный зал продуктов, демонстрирующий силу вашего предложения. - Простые строительные блоки, позволяющие легко создавать красивые демонстрационные залы в большом масштабе. - Панель управления и уведомления для взаимодействия с клиентами. - Совместные задачи между вами и клиентом. - Общие документы из таблиц продуктов и контрактов. - Интерактивные видеосовещания с умными повестками дня - Умная временная шкала - Записанные, расшифрованные и проанализированные с помощью искусственного интеллекта собрания - Обмен видеосообщениями - Шаблоны процессов продаж, которые помогут вашим торговым представителям работать в кратчайшие сроки - Высокий уровень безопасности и конфиденциальности - CRM, Zoom и Teams интеграция - Управление уровнем доступа - Общественные, зарегистрированные или частные пространства
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с клиентами, контент, процессы и инструменты в одном персонализированном рабочем пространстве для клиентов (да, действительно). Больше не нужно неделю за неделей гоняться за электронными письмами — всего одна ссылка, ведущая в одну цифровую комнату, управляет ими всеми. Вы также получаете доступ к невиданной ранее информации, выявляя «слепые пятна» на пути клиента, что в конечном итоге помогает вам получить больше контроля, привлечь все заинтересованные стороны, повысить эффективность и… быстрее заключить больше сделок. Наш инструмент красив, прост в использовании и имеет бесплатную пробную версию, без кредитной карты или пробного периода — зарегистрируйтесь в Aligned сегодня и убедитесь в этом сами.
Allego
allego.com
Allego — это платформа для обучения и развития команд продаж, предлагающая инструменты для коучинга, видеоуроков и автоматизации задач в продажах.
Salesroom
salesroom.com
Испытайте мощь Salesroom, нашей платформы для видеоконференций на базе искусственного интеллекта. Salesroom не только отслеживает взаимодействие с покупателями, но и обучает лучшим практикам виртуального общения. Благодаря доступу к вашей базе знаний в режиме реального времени Salesroom предназначен для повышения производительности представителей на собраниях и достижения квот в команде.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan помогает ведущим мировым брендам облегчить процесс покупок в будущем. Все, что мы предлагаем, продумано, гибко и легко адаптируется к уникальным бизнес-процессам с высоко персонализированным опытом, который нравится людям и брендам. Наша миссия — помогать компаниям предоставлять фирменный опыт покупок, который будет интересным, персонализированным, ценным и поможет людям с уверенностью принимать лучшие решения. Инновационные компании, такие как Nike, Guess, Prudential и Starwood Hotels, доверяют Bigtincan, чтобы дать возможность командам, работающим с клиентами, разумно готовить, вовлекать, измерять и постоянно улучшать опыт покупок для своих клиентов.
Prelay
prelay.com
Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать прибыль всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавлять их потенциал продаж. Без специального решения для управления сложными сделками внутренние заинтересованные стороны прибегают к разовым электронным письмам, чатам и документам без какого-либо централизованного отслеживания, надзора или обучения. Результат? Внутренние задержки, слепые зоны и проскальзывание сделок. Prelay преодолевает хаос сделок с помощью специально созданной платформы командных продаж. Выступая в качестве внутреннего уровня оркестрации, Prelay организует координацию сделок в одном месте, которое интегрируется с вашим ключевым программным обеспечением. У торговых представителей и их коллег меньше головной боли, а руководители отделов продаж, предпродаж и повторных продаж получают представление о возможностях команды и о том, что делает сделки успешными. Независимо от того, проводите ли вы оценку, направляете одобрения отдела продаж или обращаетесь к специалисту по продуктам, Prelay упрощает сложные процессы заключения сделок и максимизирует эффективность ваших самых ценных внутренних ресурсов, поэтому вы можете быстрее увеличивать доход всей командой.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy — это платформа для увеличения доходов, которая позволяет командам по работе с доходами обеспечивать устойчивый рост доходов. GTM Buddy стремится создать новое поколение более умных продавцов. Представьте себе мир, в котором ИИ заботится о маркировке и показе нужного контента в нужное время, чтобы помочь продавцам прямо там, где они находятся. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 — это секретное оружие продавца для превышения квоты, помогающее представителям делиться контентом, отвечающим на актуальные вопросы покупателей, приходить подготовленными к важным встречам и тратить больше время фактически продается за счет сокращения ручной работы.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent — это программное обеспечение для цифровых торговых залов на базе искусственного интеллекта, которое помогает командам продаж создавать гиперперсонализированные торговые залы, которые будут привлекать покупателей и повышать шансы на заключение сделок. С помощью Dealintent вы можете использовать искусственный интеллект, чтобы раскрыть личность покупателя, выявить сделки с высоким намерением в вашем воронке продаж и повысить взаимодействие с покупателями. Если вы являетесь частью отдела продаж b2b, вы можете использовать Dealintent, чтобы: Обогащать сделки. Получать профессиональную и личностную информацию о своих покупателях с помощью искусственного интеллекта. Dealintent устраняет необходимость поиска на нескольких платформах, таких как LinkedIn или в Интернете, и предоставляет вам соответствующие контакты с покупателями и информацию о компании за считанные секунды. Создавайте рекламные предложения в цифровом формате. Dealintent заменяет рекламные предложения, отправляемые в виде вложений в электронную почту, фирменными и персонализированными интерактивными рекламными предложениями в цифровом формате. Презентации продаж, используемые в цифровых залах продаж, позволяют командам продаж делиться с покупателями совместным планом действий по продажам, отслеживать активность и акции покупателей, а также поддерживать постоянную связь с покупателем через чат, звонки и встречи для повышения конверсии. Повысьте точность прогнозов: Dealintent помогает отделам продаж определить намерения покупателей на основе их активности, доли предложений, выполнения плана совместных действий по продажам и многого другого. Это позволяет делать более точные прогнозы продаж, основанные на активности покупателей и уровне их вовлеченности.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.
Twig
twig.so
Twig — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный помочь пользователям быстро и легко находить нужные ответы в технической документации, не тратя часы на просмотр бесконечных страниц документов. Инструмент работает путем семантического анализа документации, баз знаний, прошлых заявок в службу поддержки и других источников данных, чтобы предоставлять точные ответы на сложные вопросы клиентов. Это существенно снижает затраты на поддержку клиентов — до 30%. Модели искусственного интеллекта Twig обучены на общедоступных данных, что позволяет им с уверенностью находить и рекомендовать соответствующие ответы на вопросы пользователей. Рекомендуемые ответы включают цитаты, которые повышают надежность ответа, показывая пользователям, где можно найти дополнительную информацию. Twig также помогает агентам службы поддержки стать более продуктивными, автоматизируя утомительные задачи и предоставляя мощные инструменты, которые заменяют напряженную работу человеческим сочувствием. Это позволяет агентам улучшить качество взаимодействия с клиентами, повышая минимальные стандарты качества ответов и помогая им замечать потенциальные риски в ответах. Twig может интегрироваться с большинством популярных продуктов документации и баз знаний, а также очищает данные, удаляя любую личную информацию (PII) для обеспечения защиты конфиденциальности. Twig — это инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для значительного улучшения качества обслуживания клиентов за счет предоставления точных, актуальных и быстрых ответов на технические вопросы.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — это цифровая платформа для оптимизации процессов продаж, включающая инструменты для создания и управления документами и контрактами.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard - это платформа для создания, хостинга и аналитики персонализированных видео для продаж и маркетинга, помогающая бизнесам улучшать взаимодействие с клиентами.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать персонализированные контентные опыты, управлять контентом и интегрироваться с различными платформами для улучшения взаимодействия с клиентами.
Showpad
showpad.com
Showpad - платформа для управления контентом и продажами, оптимизирующая взаимодействие команд маркетинга и продаж с покупателями.
Recapped
recapped.io
Recapped позволяет командам напрямую сотрудничать со своими клиентами на протяжении последней мили продаж, включая пилотное управление и адаптацию. Загрузите соответствующий контент для клиентов, назначьте следующие шаги для клиентов с указанием сроков выполнения (и автоматическими напоминаниями) и убедитесь, что все, наконец, остаются на одной странице.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io обеспечивает автоматизацию и оптимизацию процесса продаж, включая конфигурацию, оценку, выставление счетов и управление подписками.
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