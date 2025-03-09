Программное обеспечение для цифровых торговых залов - Самые популярные приложения - Ватикан

SPCE

spce.com

SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, множество заинтересованных сторон как внутри компании, так и со стороны покупателей, которым необходимо объединиться. 3. Много контента, которым можно поделиться в процессе продаж. SP_CE обычно используется компаниями B2B для маркетинга, продаж и успеха клиентов. С помощью платформы вы можете: – Создавать ЦИФРОВЫЕ КОМНАТЫ между вашей организацией и другими организациями – Безопасно ДЕЛИТЬСЯ КОНТЕНТОМ и сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, сохраняя при этом соответствие требованиям – Получать ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ для отслеживания и принятия решений на основе данных. В SP_CE вы управляете всем путешествием покупателя в B2B. . Создайте специальные места для своих продуктов или клиентов и отслеживайте процесс от первой точки контакта до подписания сделки и далее. Воспользуйтесь такими функциями, как: - Демонстрационный зал продуктов, демонстрирующий силу вашего предложения. - Простые строительные блоки, позволяющие легко создавать красивые демонстрационные залы в большом масштабе. - Панель управления и уведомления для взаимодействия с клиентами. - Совместные задачи между вами и клиентом. - Общие документы из таблиц продуктов и контрактов. - Интерактивные видеосовещания с умными повестками дня - Умная временная шкала - Записанные, расшифрованные и проанализированные с помощью искусственного интеллекта собрания - Обмен видеосообщениями - Шаблоны процессов продаж, которые помогут вашим торговым представителям работать в кратчайшие сроки - Высокий уровень безопасности и конфиденциальности - CRM, Zoom и Teams интеграция - Управление уровнем доступа - Общественные, зарегистрированные или частные пространства