Программное обеспечение для цифровых торговых залов - Самые популярные приложения - Суринам

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Программное обеспечение для цифровых залов продаж предоставляет специалистам по продажам цифровую платформу для работы с клиентами, предназначенную для обмена соответствующими маркетинговыми материалами, общения с клиентами в режиме реального времени и создания персонализированных предложений для потенциальных покупателей. Эти решения устраняют любые потенциальные трудности для покупателей и позволяют отделам продаж оптимизировать процессы создания предложений, консолидируя всю необходимую информацию в одном доступном месте. На цифровом портале клиенты имеют возможность задавать вопросы о конкретном контенте, подписывать предложения, а продавцы могут отслеживать взаимодействие клиентов с контентом, предоставляя представление об эффективности различных материалов.
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ClientPoint
clientpoint.net
Их корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предлагайте и заключайте сделки, а также лучше обслуживайте клиентов. От маркетинга (привлечение потенциальных клиентов и курирование контента) до продаж (управление предложениями и электронная подпись), обслуживания клиентов (привлечение клиентов и управление взаимоотношениями) и расширения (обновления и продления) — ClientPoint помогает вам построить более прочные и ценные деловые отношения. . Интеграция: Salesforce, Netsuite, Microsoft Dynamics, DocuSign, RightSignature, Sertify
Paage
paage.io
Paage.io используется тысячами AE для более быстрого закрытия сделок. Все начинается с «Paage», представляющей собой мини-целевую страницу, которой вы можете поделиться со своим покупателем, и которая включает в себя все ресурсы, которые им понадобятся для внутренней презентации. Вместо длинных электронных писем с вложениями, которые теряются во входящих, отправьте страницу и воплотите свой продукт в жизнь.
Katalyz
katalyz.co
Katalyz — это «торговый зал», позволяющий командам по продажам (продажам и работе с клиентами) более эффективно сотрудничать со своими клиентами в рамках общего проектного пространства (интегрированного с вашей CRM). Возможности (новые учетные записи или расширение) закрываются на 25% быстрее и становятся более предсказуемыми, избегая при этом неэффективных циклов электронной почты, пропущенных сроков и хаотичной CRM.
eyezon
eyezonthis.com
Eyezon - это песочница в прямом эфире, которая привносит человеческое взаимодействие в современные покупки через личную трансляцию в прямом эфире. Eyezon 360 - это объединенное сложное решение, которое привносит человеческое взаимодействие в электронную коммерцию. Eyezon изначально связывает клиентов с продуктами и брендами с любой точки контакта в путешествии клиента. Это позволяет ритейлерам проводить конверсии с любого этапа цикла опыта клиента; Чтобы создать по -настоящему многоканальные, персонализированные покупки, которые строят отношения и лояльность. Eyezon 360 привносит реальное взаимодействие с человеком для электронной коммерции с опытом живых покупок. Живые подписи делают покупки доступными для всех и увеличивают покупки.
haeppie
haeppie.com
haeppie создан для групп по продажам и работе с клиентами. Превратите путь покупателя в дополнительный доход и обеспечьте всем лицам, принимающим решения, доступ к одной странице с помощью haeppie Sales Spaces. Создавайте персонализированные и интерактивные пространства, которые позволят заключить больше сделок за считанные секунды. Ускорьте циклы продаж от холодного охвата до регистрации, централизуя путь покупателя с помощью одной ссылки. Полная интеграция с вашей CRM (Hubspot, Pipedrive) делает работу с haeppie довольно быстрой и простой для всех. Делитесь информацией о последующих действиях после демонстрации, адаптации или сделке одним щелчком мыши и интегрируйте все существующие материалы из инструментов, которые вы уже используете.
Klyck.io
klyck.io
Klyck — это идеальное решение для организации, поиска и обмена информацией. Централизуйте знания вашей команды, обеспечьте быстрый и легкий доступ ко всему вашему контенту. Используйте свой контент на пользовательских страницах, которые вы адаптируете для каждой ситуации, чтобы сэкономить время, деньги и бесконечные потоки электронной почты. Объединив ваш контент и знания, Klyck помогает вам найти то, что вам нужно, когда вам это нужно.
envivo.io
envivo.io
envivo — это цифровой ускоритель продаж, который позволяет предприятиям легко персонализировать предложения потенциальным клиентам, создавая привлекательную среду между покупателем и продавцом. envivo помогает вам использовать возможности от лида до сделки, все в одном месте, при этом легко интегрируясь с существующей CRM. Получите никогда раньше не имевшуюся ранее информацию о том, как и когда потребляется ваш продающий контент! Вы даже можете интегрировать свою любимую технологию цифровой подписи для подписания документов, а также добавить решение для планирования, позволяющее потенциальным клиентам легко планировать демонстрацию или встречу. энвиво. от лида к сделке. увлекательный. эффективный. элегантный.
DealLab
deallab.io
DealLab.io объединяет целые сделки в одну платформу для совместной работы, получая при этом информацию о том, «как» продвигать сделки и «что» делать, чтобы их закрыть. Выявляйте тревожные сигналы и риски сделок, а также избегайте бесчисленных часов, потраченных на беспорядочную переписку по электронной почте и устаревшие файлы. Оптимизируйте коммуникацию, чтобы заинтересованные стороны всегда были согласованы и подотчетны. Повышайте процент выигрышей и сокращайте время получения дохода между отделами продаж благодаря повышенной прозрачности сделок, передовым организационным практикам, четко разработанным следующим шагам и шаблонам планов совместных действий.
Valuecase
valuecase.com
Вчера продажи представляли собой хаос из бесконечных потоков электронной почты, потерянных вложений, таблиц планов действий и ошеломленных потенциальных клиентов, которые уходили в тень. Сегодня продажи осуществляются с помощью Valuecase. Таким образом, потенциальные клиенты могут двигаться быстрее, и продавцы наконец узнают, существует ли еще возможность. Команды по продажам и работе с клиентами всех размеров выбирают Valuecase, чтобы привлекать клиентов, упрощать совместную работу и находить ранее невиданные идеи. Документы? Планы совместных действий? Рекламные ролики? С Valuecase все они собраны в одном красивом пространстве, которым потенциальные клиенты могут поделиться одним щелчком мыши. От первого контакта с вашим продуктом до продажи, внедрения и многого другого.
Heybase
heybase.io
Heybase — это программное обеспечение для цифровых торговых залов, которое предоставляет общие пространства для совместной работы, где продавцы могут создавать персонализированные условия для покупателей и общаться с потенциальными покупателями в едином цифровом месте. Продавцы могут встраивать персонализированные средства обеспечения продаж с помощью Drag & Drop Editor, сотрудничать с покупателями и анализировать взаимодействие с покупателями с помощью Heybase.
OneMob
onemob.com
Представляем OneMob — идеальную универсальную платформу для создания, обмена и отслеживания красивых микросайтов за считанные секунды! Занимаетесь ли вы продажами, маркетингом, успехом клиентов или создателем контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы расширить охват и привлечь больше внимания, вовлеченности и ответов. Благодаря мощному конструктору микросайтов, загрузке контента и функциям управления OneMob вы можете легко создавать потрясающие, настраиваемые микросайты, которые профессионально и увлекательно демонстрируют ваш бренд и контент. У вас будет доступ к широкому спектру шаблонов и вариантов тегов, позволяющих настроить микросайты в соответствии с вашим брендом и целевой аудиторией. Но это еще не все: OneMob оснащен множеством функций, которые помогут вам создавать, публиковать и отслеживать свой контент на профессиональном уровне. Вы можете создавать видео на ходу с помощью мобильного, веб-устройства и устройства записи экрана OneMob, а также использовать встроенный телесуфлер сценариев и инструменты для редактирования видео, чтобы усовершенствовать свой контент. Кроме того, благодаря одобрению видео и отслеживанию вовлеченности вы можете точно увидеть, как ваша аудитория взаимодействует с вашим контентом, и соответствующим образом скорректировать свою стратегию. OneMob легко интегрируется с вашим существующим технологическим стеком, включая интеграцию CRM для Salesforce, Dynamics, Hubspot и других, а также интеграцию контента с Zoom, Google Drive, Box и Dropbox. Благодаря встроенному плагину для Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce и InsideSales вы можете легко создавать контент и делиться им прямо из ваших любимых инструментов электронной почты и продаж. И самое приятное то, что вы можете начать работу с OneMob бесплатно! Наш бесплатный план предлагает доступ ко многим нашим основным функциям, поэтому вы можете без риска попробовать OneMob и посмотреть, как он может изменить вашу контентную игру. Просто посетите onemob.com, зарегистрируйтесь и начните уже сегодня!
SalesHood
saleshood.com
Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте успешные продажи с помощью специально подобранного контента. Постоянно заключайте больше сделок, помогая покупателям Компания SalesHood разработала код для создания высокопроизводительных команд, предоставляя программное обеспечение для поддержки продаж, материалы для обучения продажам и консультационные услуги вместе для быстрого решения проблем с доходами. Такие компании, как Activtrak, Alation, Copado, Sage, Trinet и Planview, используют SalesHood для быстрого получения прибыли. SalesHood — это гораздо больше, чем просто платформа для продаж. Мы понимаем, насколько сложно реализовать программы поддержки, которые положительно влияют на показатели доходов и ключевые показатели эффективности. С SalesHood вам не придется во всем разбираться и изобретать велосипед. Наше программное обеспечение оснащено автоматизированными инструкциями и шаблонами, охватывающими весь жизненный цикл внедрения. Мы также предлагаем встроенные обучающие материалы по продажам, чтобы вы могли реализовать ценность за дни и недели, а не месяцы и годы. Наша библиотека тренингов по продажам регулярно обновляется и станет вашим незаменимым ресурсом для обучения продажам.
SPCE
spce.com
SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, множество заинтересованных сторон как внутри компании, так и со стороны покупателей, которым необходимо объединиться. 3. Много контента, которым можно поделиться в процессе продаж. SP_CE обычно используется компаниями B2B для маркетинга, продаж и успеха клиентов. С помощью платформы вы можете: – Создавать ЦИФРОВЫЕ КОМНАТЫ между вашей организацией и другими организациями – Безопасно ДЕЛИТЬСЯ КОНТЕНТОМ и сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, сохраняя при этом соответствие требованиям – Получать ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ для отслеживания и принятия решений на основе данных. В SP_CE вы управляете всем путешествием покупателя в B2B. . Создайте специальные места для своих продуктов или клиентов и отслеживайте процесс от первой точки контакта до подписания сделки и далее. Воспользуйтесь такими функциями, как: - Демонстрационный зал продуктов, демонстрирующий силу вашего предложения. - Простые строительные блоки, позволяющие легко создавать красивые демонстрационные залы в большом масштабе. - Панель управления и уведомления для взаимодействия с клиентами. - Совместные задачи между вами и клиентом. - Общие документы из таблиц продуктов и контрактов. - Интерактивные видеосовещания с умными повестками дня - Умная временная шкала - Записанные, расшифрованные и проанализированные с помощью искусственного интеллекта собрания - Обмен видеосообщениями - Шаблоны процессов продаж, которые помогут вашим торговым представителям работать в кратчайшие сроки - Высокий уровень безопасности и конфиденциальности - CRM, Zoom и Teams интеграция - Управление уровнем доступа - Общественные, зарегистрированные или частные пространства
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с клиентами, контент, процессы и инструменты в одном персонализированном рабочем пространстве для клиентов (да, действительно). Больше не нужно неделю за неделей гоняться за электронными письмами — всего одна ссылка, ведущая в одну цифровую комнату, управляет ими всеми. Вы также получаете доступ к невиданной ранее информации, выявляя «слепые пятна» на пути клиента, что в конечном итоге помогает вам получить больше контроля, привлечь все заинтересованные стороны, повысить эффективность и… быстрее заключить больше сделок. Наш инструмент красив, прост в использовании и имеет бесплатную пробную версию, без кредитной карты или пробного периода — зарегистрируйтесь в Aligned сегодня и убедитесь в этом сами.
Allego
allego.com
Allego — ведущий поставщик современного программного обеспечения, позволяющего получать прибыль. GO, современная платформа Allego для увеличения доходов, объединяет команды по продажам, поддержке и маркетингу, чтобы предоставить покупателям B2B опыт, который ищут, — на единой комплексной платформе. Благодаря своей запатентованной технологии платформа GO позволяет командам по работе с доходами курировать правильный контент, готовить команды по продажам к уверенной победе и взаимодействовать с покупателями правильным способом и в нужное время для ускорения циклов продаж и увеличения доходов. Allego является выбором, которому доверяют четверть компаний промышленного индекса Dow Jones, 5 из 15 крупнейших банков США, 4 из 8 крупнейших страховых компаний, 4 из 5 крупнейших мировых компаний по производству медицинского оборудования, 6 из 10 крупнейших фирм по управлению активами, 5 из 5 крупнейших компаний по управлению активами и многие другие глобальные предприятия. Узнайте больше о способах получения дохода, которые приносят пользу продавцам и покупателям, на Allego.com. Будь то предоставление обратной связи друг другу посредством асинхронного видео или повышение своих навыков с помощью коучинга на базе искусственного интеллекта и однорангового сотрудничества, почти 1 миллион профессионалов используют Allego, чтобы революционизировать способы адаптации, обучения, совместной работы и продаж. Узнайте больше об Allego и движении, которое мы создаем, на allego.com.
Salesroom
salesroom.com
Испытайте мощь Salesroom, нашей платформы для видеоконференций на базе искусственного интеллекта. Salesroom не только отслеживает взаимодействие с покупателями, но и обучает лучшим практикам виртуального общения. Благодаря доступу к вашей базе знаний в режиме реального времени Salesroom предназначен для повышения производительности представителей на собраниях и достижения квот в команде.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan помогает ведущим мировым брендам облегчить процесс покупок в будущем. Все, что мы предлагаем, продумано, гибко и легко адаптируется к уникальным бизнес-процессам с высоко персонализированным опытом, который нравится людям и брендам. Наша миссия — помогать компаниям предоставлять фирменный опыт покупок, который будет интересным, персонализированным, ценным и поможет людям с уверенностью принимать лучшие решения. Инновационные компании, такие как Nike, Guess, Prudential и Starwood Hotels, доверяют Bigtincan, чтобы дать возможность командам, работающим с клиентами, разумно готовить, вовлекать, измерять и постоянно улучшать опыт покупок для своих клиентов.
Prelay
prelay.com
Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать прибыль всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавлять их потенциал продаж. Без специального решения для управления сложными сделками внутренние заинтересованные стороны прибегают к разовым электронным письмам, чатам и документам без какого-либо централизованного отслеживания, надзора или обучения. Результат? Внутренние задержки, слепые зоны и проскальзывание сделок. Prelay преодолевает хаос сделок с помощью специально созданной платформы командных продаж. Выступая в качестве внутреннего уровня оркестрации, Prelay организует координацию сделок в одном месте, которое интегрируется с вашим ключевым программным обеспечением. У торговых представителей и их коллег меньше головной боли, а руководители отделов продаж, предпродаж и повторных продаж получают представление о возможностях команды и о том, что делает сделки успешными. Независимо от того, проводите ли вы оценку, направляете одобрения отдела продаж или обращаетесь к специалисту по продуктам, Prelay упрощает сложные процессы заключения сделок и максимизирует эффективность ваших самых ценных внутренних ресурсов, поэтому вы можете быстрее увеличивать доход всей командой.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy — это платформа для увеличения доходов, которая позволяет командам по работе с доходами обеспечивать устойчивый рост доходов. GTM Buddy стремится создать новое поколение более умных продавцов. Представьте себе мир, в котором ИИ заботится о маркировке и показе нужного контента в нужное время, чтобы помочь продавцам прямо там, где они находятся. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 — это секретное оружие продавца для превышения квоты, помогающее представителям делиться контентом, отвечающим на актуальные вопросы покупателей, приходить подготовленными к важным встречам и тратить больше время фактически продается за счет сокращения ручной работы.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent — это программное обеспечение для цифровых торговых залов на базе искусственного интеллекта, которое помогает командам продаж создавать гиперперсонализированные торговые залы, которые будут привлекать покупателей и повышать шансы на заключение сделок. С помощью Dealintent вы можете использовать искусственный интеллект, чтобы раскрыть личность покупателя, выявить сделки с высоким намерением в вашем воронке продаж и повысить взаимодействие с покупателями. Если вы являетесь частью отдела продаж b2b, вы можете использовать Dealintent, чтобы: Обогащать сделки. Получать профессиональную и личностную информацию о своих покупателях с помощью искусственного интеллекта. Dealintent устраняет необходимость поиска на нескольких платформах, таких как LinkedIn или в Интернете, и предоставляет вам соответствующие контакты с покупателями и информацию о компании за считанные секунды. Создавайте рекламные предложения в цифровом формате. Dealintent заменяет рекламные предложения, отправляемые в виде вложений в электронную почту, фирменными и персонализированными интерактивными рекламными предложениями в цифровом формате. Презентации продаж, используемые в цифровых залах продаж, позволяют командам продаж делиться с покупателями совместным планом действий по продажам, отслеживать активность и акции покупателей, а также поддерживать постоянную связь с покупателем через чат, звонки и встречи для повышения конверсии. Повысьте точность прогнозов: Dealintent помогает отделам продаж определить намерения покупателей на основе их активности, доли предложений, выполнения плана совместных действий по продажам и многого другого. Это позволяет делать более точные прогнозы продаж, основанные на активности покупателей и уровне их вовлеченности.
RELAYTO
relayto.com
ОПЫТ — ЭТО СООБЩЕНИЕ. RELAYTO использует передовые алгоритмы для автоматического преобразования статического контента в интерактивные микросайты, которые повышают вовлеченность зрителей круглосуточно и без выходных — кодирование не требуется. Просто импортируйте свои PDF-файлы и презентации (а также добавьте любой вспомогательный контент, текст, веб-/социальный контент, изображения, видео и аудио) в интуитивно понятный конструктор, чтобы назначить интерактивные элементы и опубликовать их для своей команды для мгновенного просмотра на экранах настольных компьютеров и мобильных устройств. Секретный соус RELAYTO: 1. Обогащение контента. Превратите «цифровую бумагу» в цифровой опыт, обогащенный интерактивностью, нелинейной навигацией и медиа. 2. Облачные хабы «все в одном»: преобразуйте файлы в сверхинтеллектуальные URL-адреса, оптимизированные для многоканального обмена, доступа и контроля. 3. Расширенная аналитика — 360-градусная аналитика вовлеченности вашего контента для лучшей оптимизации. Подумайте об Optimizely для веб-контента. С RELAYTO вы можете создавать неограниченное количество общедоступных и частных интерактивных возможностей, оснащенных средствами безопасности, разрешениями и управлением пользователями для контроля доступа к вашему контенту. Метрики дают представление о 360-градусном цифровом языке тела, активности и намерениях, суммируя, когда и где зрители проводили свое время, поэтому вы можете расставить приоритеты в своих усилиях по распространению информации... и продолжать улучшать свой контент. На заднем плане RELAYTO также создает новую цифровую среду для интерактивного рассказывания историй, ориентированную на устранение разногласий как для авторов, так и для читателей.
Twig
twig.so
Twig — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный помочь пользователям быстро и легко находить нужные ответы в технической документации, не тратя часы на просмотр бесконечных страниц документов. Инструмент работает путем семантического анализа документации, баз знаний, прошлых заявок в службу поддержки и других источников данных, чтобы предоставлять точные ответы на сложные вопросы клиентов. Это существенно снижает затраты на поддержку клиентов — до 30%. Модели искусственного интеллекта Twig обучены на общедоступных данных, что позволяет им с уверенностью находить и рекомендовать соответствующие ответы на вопросы пользователей. Рекомендуемые ответы включают цитаты, которые повышают надежность ответа, показывая пользователям, где можно найти дополнительную информацию. Twig также помогает агентам службы поддержки стать более продуктивными, автоматизируя утомительные задачи и предоставляя мощные инструменты, которые заменяют напряженную работу человеческим сочувствием. Это позволяет агентам улучшить качество взаимодействия с клиентами, повышая минимальные стандарты качества ответов и помогая им замечать потенциальные риски в ответах. Twig может интегрироваться с большинством популярных продуктов документации и баз знаний, а также очищает данные, удаляя любую личную информацию (PII) для обеспечения защиты конфиденциальности. Twig — это инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для значительного улучшения качества обслуживания клиентов за счет предоставления точных, актуальных и быстрых ответов на технические вопросы.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — это программное обеспечение для цифровых торговых залов, которое позволяет отделам продаж оптимизировать документооборот, быстрее заключать сделки и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов — от возможности до подписания сделки. Наш цифровой зал продаж — это централизованный центр, где продавцы и покупатели встречаются, сотрудничают и ведут переговоры на протяжении всего процесса продаж. Он состоит из двух мощных частей: «Комната для сделок» (от первой встречи до предложения) и «Комната для заключения контрактов» (от предложения до подписанной сделки). Комната для сделок: увеличьте свой процент выигрышей, упростив сотрудничество между покупателями и продавцами — в одном общем пространстве. Загрузите обеспечение продаж, создавайте планы совместных действий и общайтесь со своими покупателями в режиме реального времени. Контрактная комната: дайте торговым представителям возможность стать лучшими и создавать потрясающие предложения за считанные минуты. Начните с нуля с помощью нашего встроенного в приложение редактора или используйте интеллектуальные шаблоны для интерактивных фирменных контрактов. Благодаря комплексному набору функций, предназначенных для увеличения количества успешных сделок, GetAccept находится в авангарде цифровой трансформации продаж.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — это видеоинструмент, созданный для виртуальных продаж. Это позволяет легко записывать и отправлять видеоролики, которые добавляют индивидуальности на всех этапах цикла продаж — от поиска потенциальных клиентов до предложений. Благодаря мощной видеоаналитике и интеграции Vidyard доверяют тысячам виртуальных команд продаж и маркетинга по всему миру, которые помогают им привлечь больше потенциальных клиентов и заключить больше сделок с помощью видео.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать контекстный контент в любом масштабе. Заключайте сделки быстрее, предоставляя релевантный контент, который лучше привлекает ваших потенциальных клиентов. Контент — это основа любого продвижения на рынок. Если вы хотите выделиться и построить значимые отношения со своими потенциальными и реальными клиентами, вам необходимо предоставлять персонализированный опыт, предоставляя правильный контент в нужное время. Управление впечатлениями. Централизуйте и систематизируйте контент из различных источников, чтобы персонализировать направления за считанные минуты. Централизация и управление контентом являются ключом к персонализации. Uberflip — это единая платформа для централизации и организации всего вашего контента. Uberflip интегрируется со сторонними контент-платформами, поэтому вы можете легко импортировать, управлять и помечать свои ресурсы. Отсюда ваши команды по маркетингу, продажам и работе с клиентами получат легкий доступ к одобренному контенту и смогут начать создавать невероятные места для каждой кампании и цифровых залов продаж с помощью перетаскивания без кода. Результат? Меньше отходов контента, более быстрый запуск кампаний и команда продаж, которая может предложить лучший контент для своих потенциальных клиентов. Основные возможности: - Интеграция контента (блог, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Менеджер тегов и интеллектуальные фильтры - Uberflip Pages - Uberflip Sales Assist (цифровые торговые залы) - SEO-оптимизация Journey Acceleration - Создание курируемых направлений контента для каждого покупателя – и вовлекать их по всем каналам. Uberflip позволяет вам стимулировать потребление контента с помощью рекомендаций по контенту, которые удерживают ваших посетителей на сайте. Благодаря надежной интеграции платформы автоматизации маркетинга (MAP) каждое взаимодействие с контентом может стать идеальным следующим шагом для ускорения пути клиента. Повысьте коэффициент конверсии и ускорьте получение дохода, предоставляя персонализированный контент, который снижает трудности на пути покупателя.
Showpad
showpad.com
Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad продавцы заключают больше сделок быстрее. Базовый механизм управления контентом для продаж Showpad позволяет командам по работе с доходами создать курируемый комплексный центр для поиска, управления и распространения высокоэффективного контента в больших масштабах. Для маркетологов Showpad объединяет команды вокруг новейшего фирменного контента с правильным управлением для улучшения внедрения контента и предоставляет аналитическую информацию о нижней части воронки, чтобы команды могли больше инвестировать в правильный контент. Специалисты по предоставлению возможностей используют платформу для обеспечения межфункционального согласования и создания масштабируемых целевых обучающих кампаний. Продавцы имеют доступ ко всем необходимым ресурсам, чтобы позиционировать себя в качестве доверенных консультантов для современных команд закупщиков. Команды закупщиков получают выгоду от продавцов, которые лучше подготовлены к пониманию их уникальных проблем и подключению их к правильному решению в своем портфолио. Сотрудничая с организациями всех размеров и уровней зрелости в более чем 50 странах, Showpad поддерживает стратегическое согласование и эффективность всех отделов продаж. От малого и среднего бизнеса до корпоративных брендов, таких как Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson и Coca-Cola EuroPacific Partners, Showpad — проверенный инструмент увеличения доходов. Компания Showpad, штаб-квартира которой расположена в Чикаго, штат Иллинойс, и Генте, Бельгия, располагает разнообразной рабочей силой со всего мира.
Recapped
recapped.io
Recapped позволяет командам напрямую сотрудничать со своими клиентами на протяжении последней мили продаж, включая пилотное управление и адаптацию. Загрузите соответствующий контент для клиентов, назначьте следующие шаги для клиентов с указанием сроков выполнения (и автоматическими напоминаниями) и убедитесь, что все, наконец, остаются на одной странице.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub предоставляет комплексное решение для расчета соотношения цены и дохода, предназначенное для ускорения процессов продаж. DealHub — единственный коммерческий механизм с низким кодом, который сочетает в себе настраиваемость и гибкость бизнеса. Он позволяет лидерам среднего бизнеса и предприятий оптимизировать свои команды и процессы, быстрее выполнять сделки и более эффективно создавать предсказуемые конвейеры. Благодаря решениям CPQ, CLM, выставлению счетов и управлению подписками, основанным на интуитивно понятном руководстве по продажам, команды могут создавать предложения, закрывать сделки, управлять контрактами, а также автоматизировать свои подписки и выставление счетов из одного единого места. DealHub также централизует взаимодействие между покупателем и продавцом и предоставляет все необходимое для заключения сделок в цифровом DealRoom. Интеграция с ведущими системами CRM, такими как Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks, а также доверие таких экспертов по доходам, как WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso и Braze, DealHub обеспечивает более быструю окупаемость благодаря единому гибкому доходу. движение.
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