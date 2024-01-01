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Программное обеспечение для цифровых торговых залов - Самые популярные приложения - Боливия
Программное обеспечение для цифровых залов продаж предоставляет специалистам по продажам цифровую платформу для работы с клиентами, предназначенную для обмена соответствующими маркетинговыми материалами, общения с клиентами в режиме реального времени и создания персонализированных предложений для потенциальных покупателей. Эти решения устраняют любые потенциальные трудности для покупателей и позволяют отделам продаж оптимизировать процессы создания предложений, консолидируя всю необходимую информацию в одном доступном месте. На цифровом портале клиенты имеют возможность задавать вопросы о конкретном контенте, подписывать предложения, а продавцы могут отслеживать взаимодействие клиентов с контентом, предоставляя представление об эффективности различных материалов.
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Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать контекстный контент в любом масштабе. Заключайте сделки быстрее, предоставляя релевантный контент, который лучше привлекает ваших потенциальных клиентов. Контент — это основа любого продвижения на рынок. Если вы хотите выделиться и построить значимые отношения со ...
Showpad
showpad.com
Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad пр...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — это видеоинструмент, созданный для виртуальных продаж. Это позволяет легко записывать и отправлять видеоролики, которые добавляют индивидуальности на всех этапах цикла продаж — от поиска потенциальных клиентов до предложений. Благодаря мощной видеоаналитике и интеграции Vidyard доверяют ты...
Salesroom
salesroom.com
Испытайте мощь Salesroom, нашей платформы для видеоконференций на базе искусственного интеллекта. Salesroom не только отслеживает взаимодействие с покупателями, но и обучает лучшим практикам виртуального общения. Благодаря доступу к вашей базе знаний в режиме реального времени Salesroom предназначен...
Heybase
heybase.io
Heybase — это программное обеспечение для цифровых торговых залов, которое предоставляет общие пространства для совместной работы, где продавцы могут создавать персонализированные условия для покупателей и общаться с потенциальными покупателями в едином цифровом месте. Продавцы могут встраивать перс...
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub предоставляет комплексное решение для расчета соотношения цены и дохода, предназначенное для ускорения процессов продаж. DealHub — единственный коммерческий механизм с низким кодом, который сочетает в себе настраиваемость и гибкость бизнеса. Он позволяет лидерам среднего бизнеса и предприяти...
Recapped
recapped.io
Recapped позволяет командам напрямую сотрудничать со своими клиентами на протяжении последней мили продаж, включая пилотное управление и адаптацию. Загрузите соответствующий контент для клиентов, назначьте следующие шаги для клиентов с указанием сроков выполнения (и автоматическими напоминаниями) и ...
Allego
allego.com
Allego — ведущий поставщик современного программного обеспечения, позволяющего получать прибыль. GO, современная платформа Allego для увеличения доходов, объединяет команды по продажам, поддержке и маркетингу, чтобы предоставить покупателям B2B опыт, который ищут, — на единой комплексной платформе. ...
envivo.io
envivo.io
envivo — это цифровой ускоритель продаж, который позволяет предприятиям легко персонализировать предложения потенциальным клиентам, создавая привлекательную среду между покупателем и продавцом. envivo помогает вам использовать возможности от лида до сделки, все в одном месте, при этом легко интегрир...
OneMob
onemob.com
Представляем OneMob — идеальную универсальную платформу для создания, обмена и отслеживания красивых микросайтов за считанные секунды! Занимаетесь ли вы продажами, маркетингом, успехом клиентов или создателем контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы расширить охват и привлечь больше внимани...
Valuecase
valuecase.com
Вчера продажи представляли собой хаос бесконечных потоков электронной почты, потерянных вложений, таблиц планов действий и ошеломленных потенциальных клиентов, которые уходили в тень. Сегодня продажи осуществляются с помощью Valuecase. Таким образом, потенциальные клиенты могут двигаться быстрее, ...
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с кли...
Twig
twig.so
Twig — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный помочь пользователям быстро и легко находить нужные ответы в технической документации, не тратя часы на просмотр бесконечных страниц документов. Инструмент работает путем семантического анализа документации, баз знаний, прошлых зая...
Paage
paage.io
Paage.io используется тысячами AE для более быстрого закрытия сделок. Все начинается с «Paage», представляющей собой мини-целевую страницу, которой вы можете поделиться со своим покупателем, и которая включает в себя все ресурсы, которые им понадобятся для внутренней презентации. Вместо длинных элек...
DealLab
deallab.io
DealLab.io объединяет целые сделки в одну платформу для совместной работы, получая при этом информацию о том, «как» продвигать сделки и «что» делать, чтобы их закрыть. Выявляйте тревожные сигналы и риски сделок, а также избегайте бесчисленных часов, потраченных на беспорядочную переписку по электрон...
SalesHood
saleshood.com
Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...
Dealintent
dealintent.com
Dealintent — это программное обеспечение для цифровых торговых залов на базе искусственного интеллекта, которое помогает командам продаж создавать гиперперсонализированные торговые залы, которые будут привлекать покупателей и повышать шансы на заключение сделок. С помощью Dealintent вы можете исполь...
SPCE
spce.com
SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, ...
RELAYTO
relayto.com
Как увеличить содержание контента в 100 раз? RELAYTO — это интерактивная платформа №1, которая преобразует ваш статический контент (PDF, MP4, изображения) в увлекательный интерактивный опыт, позволяя зрителям выбирать свой собственный путь и заниматься самообучением. Ознакомьтесь с нашим собственным...
eyezon
eyezonthis.com
Eyezon — это песочница для покупок в режиме реального времени, которая привносит человеческое взаимодействие в современный шоппинг посредством персональной прямой трансляции по запросу.
Prelay
prelay.com
Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать прибыль всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавлять ...
Katalyz
katalyz.co
Katalyz — это «торговый зал», позволяющий командам по продажам (продажам и работе с клиентами) более эффективно сотрудничать со своими клиентами в рамках общего проектного пространства (интегрированного с вашей CRM). Возможности (новые учетные записи или расширение) закрываются на 25% быстрее и стан...
haeppie
haeppie.com
haeppie создан для групп по продажам и работе с клиентами. Превратите путь покупателя в дополнительный доход и обеспечьте всем лицам, принимающим решения, доступ к одной странице с помощью haeppie Sales Spaces. Создавайте персонализированные и интерактивные пространства, которые позволят заключить б...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy — это платформа для увеличения доходов, которая позволяет командам по работе с доходами обеспечивать устойчивый рост доходов. GTM Buddy стремится создать новое поколение более умных продавцов. Представьте себе мир, в котором ИИ заботится о маркировке и показе нужного контента в нужное врем...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — это программное обеспечение для цифровых торговых залов, которое позволяет отделам продаж оптимизировать документооборот, быстрее заключать сделки и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов — от возможности до подписания сделки. Наш цифровой зал продаж — это централизов...
Klyck.io
klyck.io
Klyck — это идеальное решение для организации, поиска и обмена информацией. Централизуйте знания вашей команды, обеспечьте быстрый и легкий доступ ко всему вашему контенту. Используйте свой контент на пользовательских страницах, которые вы адаптируете для каждой ситуации, чтобы сэкономить время, ден...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переопределяет процессы продаж, маркетинга и обслуживания, позволяя командам работать вместе умнее и быстрее для достижения оптимальных результатов. Благодаря сложным функциям на базе искусственного интеллекта и автоматизации, которые поддерживают каждый этап процесса покупки, ...