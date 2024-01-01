Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для цифровых торговых залов - Самые популярные приложения - Аруба Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для цифровых залов продаж предоставляет специалистам по продажам цифровую платформу для работы с клиентами, предназначенную для обмена соответствующими маркетинговыми материалами, общения с клиентами в режиме реального времени и создания персонализированных предложений для потенциальных покупателей. Эти решения устраняют любые потенциальные трудности для покупателей и позволяют отделам продаж оптимизировать процессы создания предложений, консолидируя всю необходимую информацию в одном доступном месте. На цифровом портале клиенты имеют возможность задавать вопросы о конкретном контенте, подписывать предложения, а продавцы могут отслеживать взаимодействие клиентов с контентом, предоставляя представление об эффективности различных материалов.