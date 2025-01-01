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Самые популярные Недавно добавленные Платформы защиты от цифровых рисков (DRP) - Самые популярные приложения

Платформа защиты от цифровых рисков (DRP) — это решение кибербезопасности, которое защищает цифровые активы организации от внешних угроз, выходящих за рамки ее традиционных границ безопасности. Эти инструменты обеспечивают единый и эффективный способ управления цифровыми рисками, включая фишинговые атаки, подделку бренда, инсайдерские угрозы и кражу интеллектуальной собственности. Оптимизируя процесс, платформы DRP позволяют организациям активно защищать репутацию своего бренда, цифровые активы и конфиденциальную информацию. Они служат комплексными решениями для групп безопасности по выявлению, мониторингу, смягчению и управлению рисками в онлайн-среде.