Платформы защиты от цифровых рисков (DRP) - Самые популярные приложения

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Платформа защиты от цифровых рисков (DRP) — это решение кибербезопасности, которое защищает цифровые активы организации от внешних угроз, выходящих за рамки ее традиционных границ безопасности. Эти инструменты обеспечивают единый и эффективный способ управления цифровыми рисками, включая фишинговые атаки, подделку бренда, инсайдерские угрозы и кражу интеллектуальной собственности. Оптимизируя процесс, платформы DRP позволяют организациям активно защищать репутацию своего бренда, цифровые активы и конфиденциальную информацию. Они служат комплексными решениями для групп безопасности по выявлению, мониторингу, смягчению и управлению рисками в онлайн-среде.
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Privacy Bee
privacybee.com
Privacy Bee предлагает услуги по управлению и защите личных данных, удаляя их из корпоративных баз данных и контролируя онлайн-экспозицию пользователей.
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials включает Solarwinds Web Help Desk и Dameware Remote Support для автоматизации управления заявками и удаленной поддержки ИТ.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs - платформа для защиты цифровых активов от киберугроз: подражания брендам, утечки данных и фишинга.
Optery
optery.com
Optery - приложение для удаления личных данных из множества брокеров, которое помогает управлять конфиденциальностью онлайн.
Brandefense
brandefense.io
Brandefense - это решение для защиты от цифровых рисков, которое сканирует интернет для выявления угроз и помогает организациям улучшать безопасность.
Guardz
guardz.com
Guardz - платформа кибербезопасности для управляемых поставщиков услуг, обеспечивающая защиту от угроз в реальном времени для данных и устройств.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.
Mandiant
mandiant.com
Mandiant - платформа кибербезопасности, предоставляющая решения для защиты организаций от кибератак и реагирования на инциденты.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future предоставляет платформу для мониторинга угроз и анализа данных по киберугрозам, помогая организациям управлять рисками и улучшать безопасность.
SOCRadar
socradar.io
SOCRadar — платформа для кибербезопасности, обеспечивающая мониторинг угроз, управление цифровыми активами и защиту от утечек данных в реальном времени.
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