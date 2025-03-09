SolarWinds

solarwinds.com

Пакет Essentials Help Desk - это комбинация веб -службы поддержки SolarWinds® и удаленной поддержки Dameware. Они интегрируются, чтобы сэкономить время, автоматизируя и упрощая службу поддержки и его удаленную задачи поддержки. Ключевые функции: * Централизованный билет и управление инцидентами * Управление активами ИТ (итам) с автоматизированным обнаружением и централизованным инвентарем * Встроенная база знаний для самообслуживания * ИТ -изменение управления и настраиваемые рабочие процессы утверждения * Отчеты, оповещения SLA и опросы клиентов * Системы удаленного управления Windows®, Mac OS® X и Linux® * Встроенные инструменты для мониторинга системы, просмотра журнала событий и диагностики сети без начала полного удаленного сеанса * Удаленный доступ к поддержке конечных пользователей за пределами брандмауэра