Платформы защиты от цифровых рисков (DRP) - Самые популярные приложения - Тайвань

Privacy Bee

privacybee.com

Помните тот сайт обмена файлами, на котором вы создали учетную запись 5 лет назад? Вы когда-нибудь возвращались и удаляли свою учетную запись или просто покидали ее и больше не возвращались? Если последнее, это означает, что спустя полвека вы все еще находитесь в базе данных этой компании. Некоторые данные были бесплатно переданы компании много лет назад (и забыты), но большая часть их покупается и продается через огромную сеть брокеров данных. Это многомиллиардная индустрия наблюдения, о существовании которой мало кто знает. Privacy Bee — ваш партнер в защите данных. Мы очищаем личные и рабочие данные ваших руководителей и сотрудников, удаляя их из корпоративных баз данных, чтобы они не оказались в чужих руках. Мы достигаем этого, обращаясь к корпорациям и более чем 150 000 веб-сайтам с запросами на удаление от вашего имени. С каждым удалением вероятность взлома ваших самых конфиденциальных бизнес-данных снижается! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить самую полную услугу по обеспечению конфиденциальности данных на рынке.