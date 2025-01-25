Платформы защиты от цифровых рисков (DRP) - Самые популярные приложения - Соломоновы о-ва

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Платформа защиты от цифровых рисков (DRP) — это решение кибербезопасности, которое защищает цифровые активы организации от внешних угроз, выходящих за рамки ее традиционных границ безопасности. Эти инструменты обеспечивают единый и эффективный способ управления цифровыми рисками, включая фишинговые атаки, подделку бренда, инсайдерские угрозы и кражу интеллектуальной собственности. Оптимизируя процесс, платформы DRP позволяют организациям активно защищать репутацию своего бренда, цифровые активы и конфиденциальную информацию. Они служат комплексными решениями для групп безопасности по выявлению, мониторингу, смягчению и управлению рисками в онлайн-среде.
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Mandiant
mandiant.com
Mandiant предоставляет решения, которые защищают организации от атак кибербезопасности, используя инновационные технологии и опыт передовой.
Optery
optery.com
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SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials Pack представляет собой комбинацию веб-службы поддержки Solarwinds® и удаленной поддержки Dameware. Они интегрируются, чтобы сэкономить ваше время за счет автоматизации и упрощения задач службы поддержки и удаленной ИТ-поддержки. Основные возможности: • Централизованное оформление заявок и управление инцидентами • Управление ИТ-активами (ITAM) с автоматическим обнаружением и централизованной инвентаризацией • Встроенная база знаний для самообслуживания • Управление ИТ-изменениями и настраиваемые рабочие процессы утверждения • Отчетность, оповещения SLA и опросы клиентов • Удаленное управление системами Windows®, Mac OS® X и Linux®. • Встроенные инструменты для мониторинга системы, просмотра журнала событий и диагностики сети без запуска полного удаленного сеанса. • Удаленный доступ для поддержки конечных пользователей за пределами брандмауэра.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs компании Fortra — это компания, занимающаяся разведкой киберугроз, которая обеспечивает защиту от цифровых рисков посредством тщательного анализа угроз и полного их устранения. PhishLabs обеспечивает подделку бренда, захват учетных записей, защиту от утечки данных и угроз в социальных сетях в одном комплексном решении для ведущих мировых брендов и компаний. Для получения дополнительной информации посетите https://www.phishlabs.com. Ключевая часть Fortra (новое лицо HelpSystems) PhishLabs гордится тем, что является частью комплексного портфеля Fortra в области кибербезопасности. Fortra упрощает современную сложную среду кибербезопасности, объединяя взаимодополняющие продукты для решения проблем инновационными способами. Эти интегрированные масштабируемые решения решают быстро меняющиеся проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при обеспечении безопасности своей организации. Благодаря мощной защите от PhishLabs и других компаний Fortra станет вашим неустанным союзником, готовым помочь вам на каждом этапе вашего пути к кибербезопасности.
CrowdStrike
crowdstrike.com
Единая облачная безопасность, от конечной точки до облака. Остановите взломы облака и консолидируйте разрозненные точечные продукты с помощью единственного в мире решения CNAPP, основанного на унифицированном агентном и безагентном подходе к облачной безопасности для полной прозрачности и защиты. Мы защитим ваше облако. Вы ведете свой бизнес.
Guardz
guardz.com
Guardz — это ведущее унифицированное решение кибербезопасности, разработанное для поставщиков управляемых услуг (MSP), которое позволяет им защищать своих клиентов от развивающихся цифровых угроз за счет использования искусственного интеллекта и многоуровневого подхода для борьбы с фишингом, атаками программ-вымогателей, потерей данных и пользовательскими рисками. Наша технология оптимизирует кибербезопасность, автоматизируя процесс обнаружения и реагирования на пользовательские данные, устройства, электронную почту и облачные каталоги — и все это на единой панели. В Guardz мы стремимся к вашему спокойствию и непрерывности бизнеса. Интеграция передовых технологий кибербезопасности с глубоким опытом в сфере страхования гарантирует постоянный мониторинг, управление и оптимизацию ваших мер безопасности.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future — крупнейшая в мире компания по анализу угроз. Intelligence Cloud от Recorded Future обеспечивает сквозную информацию о противниках, инфраструктуре и целях. Индексируя Интернет через открытую сеть, темную сеть и технические источники, Recorded Future обеспечивает видимость в режиме реального времени расширяющейся поверхности атак и ландшафта угроз, давая клиентам возможность действовать быстро и уверенно, чтобы снизить риски и безопасно продвигать бизнес. Компания Recorded Future со штаб-квартирой в Бостоне, офисами и сотрудниками по всему миру работает с более чем 1800 предприятиями и государственными организациями в более чем 75 странах, предоставляя объективную и действенную информацию в режиме реального времени. Узнайте больше на сайте Recordfuture.com.
SOCRadar
socradar.io
SOCRadar — это SaaS-платформа расширенной аналитики угроз (XTI), которая сочетает в себе управление поверхностью внешних атак (EASM), службы цифровой защиты от рисков (DRPS) и аналитику киберугроз (CTI). SOCRadar позволяет организациям максимизировать эффективность своих команд SOC с помощью бесплатного ложноположительного, действенного и контекстуализированного анализа угроз.
Brandefense
brandefense.io
Brandefense — это проактивное решение для защиты от цифровых рисков для организаций. Наша технология, основанная на искусственном интеллекте, постоянно сканирует онлайн-мир, включая темную, глубокую и поверхностную сеть, чтобы обнаруживать неизвестные события, автоматически определять приоритеты рисков и предоставлять действенную информацию, которую вы можете мгновенно использовать для повышения безопасности.
Privacy Bee
privacybee.com
Помните тот сайт обмена файлами, на котором вы создали учетную запись 5 лет назад? Вы когда-нибудь возвращались и удаляли свою учетную запись или просто покидали ее и больше не возвращались? Если последнее, это означает, что спустя полвека вы все еще находитесь в базе данных этой компании. Некоторые данные были бесплатно переданы компании много лет назад (и забыты), но большая часть их покупается и продается через огромную сеть брокеров данных. Это многомиллиардная индустрия наблюдения, о существовании которой мало кто знает. Privacy Bee — ваш партнер в защите данных. Мы очищаем личные и рабочие данные ваших руководителей и сотрудников, удаляя их из корпоративных баз данных, чтобы они не оказались в чужих руках. Мы достигаем этого, обращаясь к корпорациям и более чем 150 000 веб-сайтам с запросами на удаление от вашего имени. С каждым удалением вероятность взлома ваших самых конфиденциальных бизнес-данных снижается! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить самую полную услугу по обеспечению конфиденциальности данных на рынке.
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