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Платформы защиты от цифровых рисков (DRP) - Самые популярные приложения - Непал
Платформа защиты от цифровых рисков (DRP) — это решение кибербезопасности, которое защищает цифровые активы организации от внешних угроз, выходящих за рамки ее традиционных границ безопасности. Эти инструменты обеспечивают единый и эффективный способ управления цифровыми рисками, включая фишинговые атаки, подделку бренда, инсайдерские угрозы и кражу интеллектуальной собственности. Оптимизируя процесс, платформы DRP позволяют организациям активно защищать репутацию своего бренда, цифровые активы и конфиденциальную информацию. Они служат комплексными решениями для групп безопасности по выявлению, мониторингу, смягчению и управлению рисками в онлайн-среде.
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SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials Pack представляет собой комбинацию веб-службы поддержки Solarwinds® и удаленной поддержки Dameware. Они интегрируются, чтобы сэкономить ваше время за счет автоматизации и упрощения задач службы поддержки и удаленной ИТ-поддержки. Основные возможности: • Централизованное оф...
Optery
optery.com
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Privacy Bee
privacybee.com
Помните тот сайт обмена файлами, на котором вы создали учетную запись 5 лет назад? Вы когда-нибудь возвращались и удаляли свою учетную запись или просто покидали ее и больше не возвращались? Если последнее, это означает, что спустя полвека вы все еще находитесь в базе данных этой компании. Некоторые...
Brandefense
brandefense.io
Brandefense — это проактивное решение для защиты от цифровых рисков для организаций. Наша технология, основанная на искусственном интеллекте, постоянно сканирует онлайн-мир, включая темную, глубокую и поверхностную сеть, чтобы обнаруживать неизвестные события, автоматически определять приоритеты рис...
Guardz
guardz.com
Guardz — это ведущее унифицированное решение кибербезопасности, разработанное для поставщиков управляемых услуг (MSP), которое позволяет им защищать своих клиентов от развивающихся цифровых угроз за счет использования искусственного интеллекта и многоуровневого подхода для борьбы с фишингом, атаками...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Единая облачная безопасность, от конечной точки до облака. Остановите взломы облака и консолидируйте разрозненные точечные продукты с помощью единственного в мире решения CNAPP, основанного на унифицированном агентном и безагентном подходе к облачной безопасности для полной прозрачности и защиты. Мы...
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs компании Fortra — это компания, занимающаяся разведкой киберугроз, которая обеспечивает защиту от цифровых рисков посредством тщательного анализа угроз и полного их устранения. PhishLabs обеспечивает подделку бренда, захват учетных записей, защиту от утечки данных и угроз в социальных сетя...
Mandiant
mandiant.com
Mandiant предоставляет решения, которые защищают организации от атак кибербезопасности, используя инновационные технологии и опыт передовой.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future — крупнейшая в мире компания по анализу угроз. Intelligence Cloud от Recorded Future обеспечивает сквозную информацию о противниках, инфраструктуре и целях. Индексируя Интернет через открытую сеть, даркнет и технические источники, Recorded Future обеспечивает видимость в режиме реаль...
SOCRadar
socradar.io
SOCRadar — это SaaS-платформа расширенной аналитики угроз (XTI), которая сочетает в себе управление поверхностью внешних атак (EASM), службы цифровой защиты от рисков (DRPS) и аналитику киберугроз (CTI). SOCRadar позволяет организациям максимизировать эффективность своих команд SOC с помощью бесплат...