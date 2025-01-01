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Цифровые платформы обучения
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Цифровые платформы обучения - Самые популярные приложения

Платформы цифрового обучения обеспечивают привлекательный опыт, который позволяет студентам активно взаимодействовать с образовательным контентом. Педагоги включают эти платформы в свое обучение, чтобы сделать уроки более привлекательными и персонализированными для каждого ученика. В зависимости от платформы, инструкторы могут попросить студентов использовать программное обеспечение в классе или назначать его для дополнительной практики дома. Многие из этих платформ в настоящее время имеют адаптивные возможности обучения, настраивая уроки в режиме реального времени на основе индивидуальной успеваемости учащихся. Эти платформы обслуживают различные образовательные цели: некоторые сосредоточены на конкретных предметах, таких как наука или общественные науки, в то время как другие акцентируют на межкламешных навыках, таких как чтение и письмо. Они подходят для учителей и профессоров на всех уровнях образования, от K - 12 до высших учебных заведений.

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Canvas Student

Canvas Student

instructure.com

Canvas Student — мобильное приложение для студентов, позволяющее управлять курсовой работой, заданиями и взаимодействовать с материалами курсов.

GitHub

GitHub

github.com

GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

Калькулятор Desmos - это онлайн-инструмент для построения графиков, выполнения статистического анализа и исследования математических концепций.

Desmos Scientific Calculator

Desmos Scientific Calculator

desmos.com

Научный калькулятор Desmos - бесплатный онлайн инструмент для выполнения сложных математических расчетов, включая тригонометрию, статистику и исчисление.

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

Приложение BYJU'S Exam Prep предлагает подготовку к различным экзаменам с видеоуроками, живыми классами и практическими тестами, а также адаптивными оценками и многоязычной поддержкой.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU'S - образовательное приложение с видеоуроками и адаптивными программами для студентов разных возрастов, помогающее в освоении учебного материала.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet - это цифровой холст для совместного создания и обмена проектами, позволяющий добавлять текст, изображения, видео и документы.

Grok Academy

Grok Academy

groklearning.com

Grok Academy — это платформа для онлайн-обучения цифровым технологиям, предлагающая ресурсы и инструменты для студентов и педагогов.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat — это приложение для преподавателей, позволяющее создавать интерактивные курсы с вопросами и дискуссиями, включая математические символы и отслеживание посещаемости.

Clever

Clever

clever.com

Clever предоставляет единую платформу для входа в системы, упрощая доступ к образованию для 95 000 школ в США.

Kognity

Kognity

kognity.com

Kognity - это цифровая платформа для обучения, предлагающая интерактивные учебники и персонализированные ресурсы для студентов по математике и другим предметам.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod - образовательная платформа для создания интерактивных уроков с мультимедийным контентом и инструментами для оценки успеваемости учащихся.

Labster

Labster

labster.com

Labster - образовательная платформа с виртуальными лабораториями для изучения STEM-дисциплин, обеспечивающая интерактивный опыт и практическое обучение.

SplashLearn

SplashLearn

splashlearn.com

SplashLearn — образовательное приложение для детей, предлагающее интерактивные занятия по математике и чтению с адаптивным обучением и отчетами о прогрессе.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.

BlinkLearning

BlinkLearning

blinklearning.com

BlinkLearning — образовательная платформа, предоставляющая доступ к цифровым учебным материалам и инструментам управления для школ и преподавателей.

Edpuzzle

Edpuzzle

edpuzzle.com

Edpuzzle - образовательный инструмент для учителей, позволяющий создавать интерактивные видео-уроки с оценками и комментариями.

Veda

Veda

veda-app.com

Veda — это облачная система управления для школ и колледжей, а также платформа цифрового обучения для учебных заведений.

Baamboozle

Baamboozle

baamboozle.com

Baamboozle - платформа для создания образовательных игр, поддерживающая онлайн-обучение и взаимодействие между учителями и учениками.

Factile

Factile

playfactile.com

Factile – онлайн-игра Jeopardy, позволяющая создавать игры, использовать готовые шаблоны и включать изображения, видео, звук. Подходит для классов и развлечений.

Cerego

Cerego

cerego.com

Cerego - образовательная платформа, использующая ИИ для создания адаптивных планов обучения, оптимизирующих запоминание и применение знаний.

StrongMind

StrongMind

strongmind.com

StrongMind предлагает школы и районам цифровые образовательные решения для повышения достижений учеников и улучшения учебного процесса.

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela - это образовательная платформа, предоставляющая адаптированные статьи и задания для учащихся K-12, поддерживающая развитие грамотности и персонализированное обучение.

Codio

Codio

codio.com

Codio предоставляет облачную платформу для преподавания курсов по информатике с интерактивным контентом и поддержкой автоматической оценки.

DreamBox

DreamBox

dreambox.com

DreamBox - образовательная платформа для персонализированного обучения в математике и чтении с интерактивными инструментами и анализом прогресса студентов.

ClickView

ClickView

clickvieweducation.com

ClickView — образовательная платформа с библиотекой видео и ресурсов для преподавателей и студентов, поддерживающая создание плейлистов и интеграцию с системами обучения.

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Hāpara - программное обеспечение для управления обучением в K-12 школах, которое интегрируется с Google Workspace для поддержки учеников и преподавателей.

ClickView Australia

ClickView Australia

clickview.com.au

Приложение ClickView Australia предлагает доступ к библиотеке образовательных видеоресурсов, соответствующих австралийской учебной программе, для школ и учебных учреждений.

LessonUp

LessonUp

lessonup.com

LessonUp - онлайн-платформа для создания интерактивных уроков, позволяет преподавателям адаптировать контент и проводить занятия как в классе, так и дистанционно.

Edaptio

Edaptio

edaptio.com

Edaptio LearnU — интерактивная онлайн-платформа для обучения, позволяющая создавать задания, отслеживать прогресс и проводить тесты.

BookNook

BookNook

booknook.com

BookNook — приложение для обучения чтению и грамотности, предлагающее пользователям структурированный доступ к образовательному контенту.

Kiddom

Kiddom

kiddom.co

Kiddom - это платформа для учителей, которая объединяет учебные материалы, оценивание и инструменты коммуникации для адаптаций образовательного процесса.

GoReact

GoReact

goreact.com

GoReact — приложение для обучения, основанное на видео, позволяющее учащимся отправлять задания и получать подробную обратную связь от преподавателей.

Speechcloud

Speechcloud

speechcloud.com

Speechcloud — платформа для обучения, повышающая вовлеченность студентов и доступность класса. Включает опросы, тесты, инструменты для совместной работы и интеграцию с LMS.

Sibme

Sibme

sibme.com

Sibme — платформа для профессионального развития, обеспечивающая коучинг, обратную связь и сотрудничество среди преподавателей через видео и совместное обучение.

Fobizz

Fobizz

fobizz.com

Fobizz — платформа для учителей в Германии, предлагающая онлайн-курсы, ИИ-инструменты и обучающие материалы для развития навыков преподавания.

Freckle

Freckle

freckle.com

Freckle - приложение для адаптивной практики в математике и английском языке, помогающее учителям индивидуализировать обучение и отслеживать успеваемость учащихся.

NoRedInk

NoRedInk

noredink.com

NoRedInk - образовательная платформа для студентов 4-12 классов, помогающая улучшить навыки письма и грамматики через адаптивные упражнения и персонализированный подход.

Amplio

Amplio

ampliolearning.com

Amplio - платформа для специального образования, сочетающая систему управления обучением и адаптивные программы для индивидуализации обучения.

Yellowdig

Yellowdig

yellowdig.co

Yellowdig — цифровая платформа, способствующая взаимодействию студентов через социальные связи и игровые элементы в образовательной среде.

Wayfinder

Wayfinder

withwayfinder.com

Приложение Wayfinder помогает учащимся развивать чувство принадлежности и цели через обучение, связи с сообществом и миром, а также предоставляет инструменты для оценки навыков.

eSpark Learning

eSpark Learning

esparklearning.com

Приложение eSpark Learning предлагает интерактивные занятия по чтению и математике, позволяя детям учиться в удобном темпе и отслеживать прогресс.

SMART Lumio

SMART Lumio

smarttech.com

Lumio — это веб-платформа для обучения, превращающая традиционные уроки в динамичные коллаборативные занятия, интегрирующаяся с существующими инструментами.

Pivot Interactives

Pivot Interactives

pivotinteractives.com

Pivot Interactives - это приложение для учителей и студентов, позволяющее исследовать и взаимодействовать с образовательным контентом.

Peekapak

Peekapak

peekapak.com

Peekapak — это онлайн платформа для обучения социально-эмоциональным навыкам, предлагающая уроки и игры для студентов с PK до 8 класса.

CampusKnot

CampusKnot

campusknot.com

CampusKnot — приложение для повышения вовлеченности в учебный процесс, позволяющее студентам задавать вопросы и сотрудничать, а преподавателям анализировать динамику уроков.

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