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Самые популярные Недавно добавленные Цифровые платформы обучения - Самые популярные приложения

Платформы цифрового обучения обеспечивают привлекательный опыт, который позволяет студентам активно взаимодействовать с образовательным контентом. Педагоги включают эти платформы в свое обучение, чтобы сделать уроки более привлекательными и персонализированными для каждого ученика. В зависимости от платформы, инструкторы могут попросить студентов использовать программное обеспечение в классе или назначать его для дополнительной практики дома. Многие из этих платформ в настоящее время имеют адаптивные возможности обучения, настраивая уроки в режиме реального времени на основе индивидуальной успеваемости учащихся. Эти платформы обслуживают различные образовательные цели: некоторые сосредоточены на конкретных предметах, таких как наука или общественные науки, в то время как другие акцентируют на межкламешных навыках, таких как чтение и письмо. Они подходят для учителей и профессоров на всех уровнях образования, от K - 12 до высших учебных заведений.