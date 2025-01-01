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Платформы цифрового обучения обеспечивают привлекательный опыт, который позволяет студентам активно взаимодействовать с образовательным контентом. Педагоги включают эти платформы в свое обучение, чтобы сделать уроки более привлекательными и персонализированными для каждого ученика. В зависимости от платформы, инструкторы могут попросить студентов использовать программное обеспечение в классе или назначать его для дополнительной практики дома. Многие из этих платформ в настоящее время имеют адаптивные возможности обучения, настраивая уроки в режиме реального времени на основе индивидуальной успеваемости учащихся. Эти платформы обслуживают различные образовательные цели: некоторые сосредоточены на конкретных предметах, таких как наука или общественные науки, в то время как другие акцентируют на межкламешных навыках, таких как чтение и письмо. Они подходят для учителей и профессоров на всех уровнях образования, от K - 12 до высших учебных заведений.
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Canvas Student
instructure.com
Canvas Student — мобильное приложение для студентов, позволяющее управлять курсовой работой, заданиями и взаимодействовать с материалами курсов.
GitHub
github.com
GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.
Desmos Calculator
desmos.com
Калькулятор Desmos - это онлайн-инструмент для построения графиков, выполнения статистического анализа и исследования математических концепций.
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
Научный калькулятор Desmos - бесплатный онлайн инструмент для выполнения сложных математических расчетов, включая тригонометрию, статистику и исчисление.
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
Приложение BYJU'S Exam Prep предлагает подготовку к различным экзаменам с видеоуроками, живыми классами и практическими тестами, а также адаптивными оценками и многоязычной поддержкой.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S - образовательное приложение с видеоуроками и адаптивными программами для студентов разных возрастов, помогающее в освоении учебного материала.
Grok Academy
groklearning.com
Grok Academy — это платформа для онлайн-обучения цифровым технологиям, предлагающая ресурсы и инструменты для студентов и педагогов.
Padlet
padlet.com
Padlet - это цифровой холст для совместного создания и обмена проектами, позволяющий добавлять текст, изображения, видео и документы.
Top Hat
tophat.com
Top Hat — это приложение для преподавателей, позволяющее создавать интерактивные курсы с вопросами и дискуссиями, включая математические символы и отслеживание посещаемости.
Clever
clever.com
Clever предоставляет единую платформу для входа в системы, упрощая доступ к образованию для 95 000 школ в США.
Kognity
kognity.com
Kognity - это цифровая платформа для обучения, предлагающая интерактивные учебники и персонализированные ресурсы для студентов по математике и другим предметам.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod - образовательная платформа для создания интерактивных уроков с мультимедийным контентом и инструментами для оценки успеваемости учащихся.
Labster
labster.com
Labster - образовательная платформа с виртуальными лабораториями для изучения STEM-дисциплин, обеспечивающая интерактивный опыт и практическое обучение.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.
SplashLearn
splashlearn.com
SplashLearn — образовательное приложение для детей, предлагающее интерактивные занятия по математике и чтению с адаптивным обучением и отчетами о прогрессе.
BlinkLearning
blinklearning.com
BlinkLearning — образовательная платформа, предоставляющая доступ к цифровым учебным материалам и инструментам управления для школ и преподавателей.
Edpuzzle
edpuzzle.com
Edpuzzle - образовательный инструмент для учителей, позволяющий создавать интерактивные видео-уроки с оценками и комментариями.
Veda
veda-app.com
Veda — это облачная система управления для школ и колледжей, а также платформа цифрового обучения для учебных заведений.
Baamboozle
baamboozle.com
Baamboozle - платформа для создания образовательных игр, поддерживающая онлайн-обучение и взаимодействие между учителями и учениками.
Factile
playfactile.com
Factile – онлайн-игра Jeopardy, позволяющая создавать игры, использовать готовые шаблоны и включать изображения, видео, звук. Подходит для классов и развлечений.
Cerego
cerego.com
Cerego - образовательная платформа, использующая ИИ для создания адаптивных планов обучения, оптимизирующих запоминание и применение знаний.
StrongMind
strongmind.com
StrongMind предлагает школы и районам цифровые образовательные решения для повышения достижений учеников и улучшения учебного процесса.
Newsela
newsela.com
Newsela - это образовательная платформа, предоставляющая адаптированные статьи и задания для учащихся K-12, поддерживающая развитие грамотности и персонализированное обучение.
Codio
codio.com
Codio предоставляет облачную платформу для преподавания курсов по информатике с интерактивным контентом и поддержкой автоматической оценки.
DreamBox
dreambox.com
DreamBox - образовательная платформа для персонализированного обучения в математике и чтении с интерактивными инструментами и анализом прогресса студентов.
ClickView
clickvieweducation.com
ClickView — образовательная платформа с библиотекой видео и ресурсов для преподавателей и студентов, поддерживающая создание плейлистов и интеграцию с системами обучения.
Hāpara
hapara.com
Hāpara - программное обеспечение для управления обучением в K-12 школах, которое интегрируется с Google Workspace для поддержки учеников и преподавателей.
ClickView Australia
clickview.com.au
Приложение ClickView Australia предлагает доступ к библиотеке образовательных видеоресурсов, соответствующих австралийской учебной программе, для школ и учебных учреждений.
LessonUp
lessonup.com
LessonUp - онлайн-платформа для создания интерактивных уроков, позволяет преподавателям адаптировать контент и проводить занятия как в классе, так и дистанционно.
Edaptio
edaptio.com
Edaptio LearnU — интерактивная онлайн-платформа для обучения, позволяющая создавать задания, отслеживать прогресс и проводить тесты.
Kiddom
kiddom.co
Kiddom - это платформа для учителей, которая объединяет учебные материалы, оценивание и инструменты коммуникации для адаптаций образовательного процесса.
BookNook
booknook.com
BookNook — приложение для обучения чтению и грамотности, предлагающее пользователям структурированный доступ к образовательному контенту.
GoReact
goreact.com
GoReact — приложение для обучения, основанное на видео, позволяющее учащимся отправлять задания и получать подробную обратную связь от преподавателей.
Speechcloud
speechcloud.com
Speechcloud — платформа для обучения, повышающая вовлеченность студентов и доступность класса. Включает опросы, тесты, инструменты для совместной работы и интеграцию с LMS.
Sibme
sibme.com
Sibme — платформа для профессионального развития, обеспечивающая коучинг, обратную связь и сотрудничество среди преподавателей через видео и совместное обучение.
Fobizz
fobizz.com
Fobizz — платформа для учителей в Германии, предлагающая онлайн-курсы, ИИ-инструменты и обучающие материалы для развития навыков преподавания.
Freckle
freckle.com
Freckle - приложение для адаптивной практики в математике и английском языке, помогающее учителям индивидуализировать обучение и отслеживать успеваемость учащихся.
NoRedInk
noredink.com
NoRedInk - образовательная платформа для студентов 4-12 классов, помогающая улучшить навыки письма и грамматики через адаптивные упражнения и персонализированный подход.
Amplio
ampliolearning.com
Amplio - платформа для специального образования, сочетающая систему управления обучением и адаптивные программы для индивидуализации обучения.
Yellowdig
yellowdig.co
Yellowdig — цифровая платформа, способствующая взаимодействию студентов через социальные связи и игровые элементы в образовательной среде.
Wayfinder
withwayfinder.com
Приложение Wayfinder помогает учащимся развивать чувство принадлежности и цели через обучение, связи с сообществом и миром, а также предоставляет инструменты для оценки навыков.
eSpark Learning
esparklearning.com
Приложение eSpark Learning предлагает интерактивные занятия по чтению и математике, позволяя детям учиться в удобном темпе и отслеживать прогресс.
SMART Lumio
smarttech.com
Lumio — это веб-платформа для обучения, превращающая традиционные уроки в динамичные коллаборативные занятия, интегрирующаяся с существующими инструментами.
Pivot Interactives
pivotinteractives.com
Pivot Interactives - это приложение для учителей и студентов, позволяющее исследовать и взаимодействовать с образовательным контентом.
Peekapak
peekapak.com
Peekapak — это онлайн платформа для обучения социально-эмоциональным навыкам, предлагающая уроки и игры для студентов с PK до 8 класса.
CampusKnot
campusknot.com
CampusKnot — приложение для повышения вовлеченности в учебный процесс, позволяющее студентам задавать вопросы и сотрудничать, а преподавателям анализировать динамику уроков.
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