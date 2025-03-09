Программное обеспечение для управления цифровыми учетными данными - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для управления цифровыми учетными данными предоставляет сотрудникам отдела кадров, менеджерам и членам команды эффективный и безопасный метод обработки цифровых учетных данных, сертификатов и бейджей. Вместо традиционных методов, таких как печать и отправка сертификатов по почте, эти решения позволяют пользователям создавать, обмениваться и хранить все учетные данные в цифровом виде. Такое программное обеспечение часто включает в себя библиотеки с различными шаблонами и опциями брендинга компании. Кроме того, эти платформы легко интегрируются с корпоративными системами управления обучением (LMS), LinkedIn и другими платформами социальных сетей, улучшая отслеживание и обмен полученными учетными данными. Более того, инструменты управления цифровыми учетными данными отдают приоритет безопасному хранению пользовательских данных, обеспечивая соответствие таким правилам, как GDPR, CCPA и другим стандартам конфиденциальности. Это гарантирует, что все документы и аккредитации легко доступны, но при этом остаются в высокой безопасности.
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Credly
credly.com
Credly — это платформа для создания и управления цифровыми значками и сертификатами, позволяющая отслеживать результаты программ учёта.
Sertifier
sertifier.com
Sertifier — платформа для создания, управления и проверки цифровых сертификатов и значков для организаций и индивидуальных пользователей.
Certopus
certopus.com
Certopus — мощная и надежная платформа для цифровых учетных данных. С Certopus вы можете выпускать красивые и безопасные цифровые бейджи, а также цифровые сертификаты, демонстрирующие ваш бренд. Цель Certopus — сделать процесс выдачи цифровых учетных данных простым и свободным от подделок. У нас есть расширенная защита ваших цифровых учетных данных на уровне блокчейна, которая достаточно мощна, чтобы обнаружить даже мельчайшие подделки на уровне пикселей! Присоединяйтесь к Certopus сегодня и начните награждать своих учащихся, сотрудников или клиентов проверяемыми цифровыми сертификатами и значками.
Accredible
accredible.com
Accredible - платформа для цифровых учетных данных, выпускающая и управляемая сертификатами и значками для образовательных учреждений и компаний.
Give My Certificate
givemycertificate.com
Give My Certificate - платформа для создания, выпуска и управления цифровыми сертификатами и значками, обеспечивающая их проверку и анализ.
Certifier
certifier.io
Certifier - платформа для создания и управления цифровыми сертификатами, позволяющая быстро генерировать и настраивать сертификаты с аналитикой и шаблонами.
CredSure
credsure.io
CredSure - платформа для управления цифровыми учетными данными, позволяющая создавать, выпускать и проверять сертификаты и значки с использованием технологии блокчейн.
NetCredential
netcredential.com
NetCredential упрощает создание, доставку, обмен и проверку цифровых сертификатов, позволяя организациям упростить интеграцию и автоматизацию, работодателям — проверить легитимность, а учащимся — поделиться своими достижениями со всем миром.
TruScholar
truscholar.io
TruScholar - платформа для создания, управления и проверки цифровых учетных данных, использующая технологию блокчейн для обеспечения их подлинности.
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge.io - программное обеспечение для управления сертификатами в образовании, позволяющее создавать, отправлять и отслеживать цифровые сертификаты.
Accredify
accredify.io
Accredify является пионером в мире по переходу на проверяемые данные. Accredify — отмеченный наградами ведущий поставщик поддающихся проверке технологических решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обеспечивая автоматизацию и безопасный обмен информацией, Accredify предоставляет клиентам технологию, позволяющую упростить сложные процессы и открыть новые границы цифрового доверия. Благодаря преданной команде, которая придерживается самых высоких стандартов обслуживания клиентов, безопасности и конфиденциальности, миссия Accredify — стать ведущим поставщиком проверяемых технологических решений в моменты, когда доверие имеет наибольшее значение. Для получения дополнительной информации посетите www.accredify.io и подпишитесь на нас в LinkedIn @Accredify.
Expiration Reminder
expirationreminder.net
Приложение "Напоминание о сроке действия" помогает отслеживать истечение сроков документов, отправляя автоматические уведомления и позволяя загружать данные.
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