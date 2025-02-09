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Программное обеспечение для управления цифровыми учетными данными
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Программное обеспечение для управления цифровыми учетными данными - Самые популярные приложения - Сенегал

Программное обеспечение для управления цифровыми учетными данными предоставляет сотрудникам отдела кадров, менеджерам и членам команды эффективный и безопасный метод обработки цифровых учетных данных, сертификатов и бейджей. Вместо традиционных методов, таких как печать и отправка сертификатов по почте, эти решения позволяют пользователям создавать, обмениваться и хранить все учетные данные в цифровом виде. Такое программное обеспечение часто включает в себя библиотеки с различными шаблонами и опциями брендинга компании. Кроме того, эти платформы легко интегрируются с корпоративными системами управления обучением (LMS), LinkedIn и другими платформами социальных сетей, улучшая отслеживание и обмен полученными учетными данными. Более того, инструменты управления цифровыми учетными данными отдают приоритет безопасному хранению пользовательских данных, обеспечивая соответствие таким правилам, как GDPR, CCPA и другим стандартам конфиденциальности. Это гарантирует, что все документы и аккредитации легко доступны, но при этом остаются в высокой безопасности.

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Credly

Credly

credly.com

Credly — это крупнейшая и обширнейшая в мире сеть цифровой сертификации, которая позволяет пользователям создавать, управлять и отслеживать каждый аспект своей программы сертификации, сертификации или бейджей. Ее платформа цифровых бейджей предлагает комплексные функции для разработки и выпуска бейджей, функциональность корпоративного класса для масштабирования программ и управления ими, а также расширенную аналитику для измерения успеха. Он предоставляет комплексное и взаимосвязанное решение для цифровой аутентификации, которому доверяют ведущие поставщики образовательных услуг, специалисты по обучению и развитию, высшие учебные заведения, ассоциации, предприятия и работодатели. Независимо от того, являетесь ли вы поставщиком образования или сертификации, ищущим надежную цифровую платформу для сертификации, или компанией, стремящейся повысить вовлеченность сотрудников в ваши программы обучения, Credly может помочь вам с помощью своего интегрированного набора решений. Благодаря миллионам учетных данных, полученных и управляемых на Credly, более 43 000 профилей работников обновляются ежедневно, и ежемесячно передается более 650 000 цифровых учетных данных. Доверьтесь Credly by Pearson, чтобы удовлетворить ваши потребности в цифровых учетных данных. (Перечисленные языки указывают на поддержку общения по электронной почте с добытчиками. Поддержка дополнительных языков появится в ближайшее время.)

Sertifier

Sertifier

sertifier.com

Сертификатор — это наиболее комплексная платформа цифровой аутентификации, которая позволяет создавать, управлять и проверять цифровые сертификаты и бейджи. Корпорации, поставщики услуг обучения, университеты и некоммерческие организации могут легко интегрировать развитие и признание отраслевых навыков в свои организации. Сертификатор, которому доверяют более 1500 клиентов в более чем 80 странах, включая такие известные организации, как Министерство технологий, ПРООН, Johnson & Johnson, Pfizer и другие, является ведущим решением корпоративного уровня для управления цифровыми учетными данными. Имея выдающийся опыт выдачи более 8 миллионов учетных данных, наша платформа предлагает комплексную аналитику, настраиваемый брендинг, надежную поддержку блокчейна, исключительные услуги по обеспечению успеха клиентов и удобный интерфейс. Присоединяйтесь к растущему сообществу организаций по всему миру, которые полагаются на Сертификатор для признания достижений, управления отраслевыми навыками и поднятия процессов сертификации на новую высоту.

Certopus

Certopus

certopus.com

Certopus — мощная и надежная платформа для цифровых учетных данных. С Certopus вы можете выпускать красивые и безопасные цифровые бейджи, а также цифровые сертификаты, демонстрирующие ваш бренд. Цель Certopus — сделать процесс выдачи цифровых учетных данных простым и свободным от подделок. У нас есть расширенная защита ваших цифровых учетных данных на уровне блокчейна, которая достаточно мощна, чтобы обнаружить даже мельчайшие подделки на уровне пикселей! Присоединяйтесь к Certopus сегодня и начните награждать своих учащихся, сотрудников или клиентов проверяемыми цифровыми сертификатами и значками.

Accredible

Accredible

accredible.com

Accredible — это ведущая в отрасли цифровая платформа сертификации, которая безопасно выдает, управляет, отслеживает и проверяет более 80 миллионов учетных данных для карьерного роста по всему миру. Accredible интегрируется с обучающим программным обеспечением, включая Canvas, D2L Brightspace, Kajabi, Kryterion Webassessor, Moodle, Thinkific и другими. Более 2000 ведущих университетов, ассоциаций и технологических компаний, таких как Google, Skillsoft, Slack, Junior Achievement USA, Chartered Banker Institute, Кембриджский университет, AMPP, Hootsuite, IEEE, Cengage, MIT, Rutgers, UC Berkeley, AMBA и The Digital. Институт маркетинга полагается на Accredible для создания, доставки и управления цифровыми сертификатами и открытыми бейджами.

Give My Certificate

Give My Certificate

givemycertificate.com

Give My Certificate — это самая удобная в мире платформа учетных данных, позволяющая организациям легко создавать, выдавать, управлять, отслеживать, анализировать и проверять цифровые сертификаты и бейджи. Благодаря более чем 15-летнему опыту проверки наша платформа обеспечивает бесперебойную проверку на протяжении всей образовательной и профессиональной деятельности людей. В число функций входят цифровые сертификаты, открытые бейджи, карты цифрового кошелька, каталог «Сертифицированный профессионал» Spotlight и белая маркировка премиум-класса. Give My Certificate — это надежный выбор для образовательных учреждений, поставщиков услуг обучения, органов по сертификации и работодателей по всему миру, ежегодно получаемых 6 миллионов учетных данных и 2 миллионов профилей из 160 стран. Give My Certificate предлагает бесшовную интеграцию с различными программными решениями для оптимизации процесса выдачи сертификатов. Он поддерживает популярные платформы, такие как Moodle, Zoom, WordPress и другие. Кроме того, вы можете еще больше расширить свои возможности интеграции с помощью интеграции Zapier. Если вы предпочитаете индивидуальную интеграцию, Give My Certificate предоставляет комплексный API, который позволяет вам подключаться к любой платформе по вашему выбору.

Certifier

Certifier

certifier.io

Поднимите процесс создания цифрового сертификата на новый уровень. В нашей инфраструктуре цифровых учетных данных есть все необходимое для создания сертификатов. Конструктор сертификатов, шаблоны, электронные письма, безопасность и аналитика.

CredSure

CredSure

credsure.io

CredSure — это ведущая платформа цифровой аутентификации, которая усиливает ваш бренд в Интернете, добавляя неизменяемую безопасность и возможность мгновенной проверки на блокчейне. CredSure помогает клиентам в более чем 18 странах выдавать, управлять и отслеживать цифровые сертификаты, бейджи и записи. CredSure призывает организации анализировать данные, выявлять и отслеживать закономерности данных, чтобы открыть новые возможности получения дохода, включая привлечение потенциальных клиентов. Переосмысливая будущее цифровых учетных данных, CredSure стремится помочь организациям увеличить доходы, укрепить присутствие бренда, добиться признания в отрасли и, в конечном итоге, помочь им утвердиться в качестве лидеров в своей отрасли.

NetCredential

NetCredential

netcredential.com

NetCredential упрощает создание, доставку, обмен и проверку цифровых сертификатов, позволяя организациям упростить интеграцию и автоматизацию, работодателям — проверить легитимность, а учащимся — поделиться своими достижениями со всем миром.

TruScholar

TruScholar

truscholar.io

Truscholar — это инновационная платформа цифровой аутентификации, которая позволяет образовательным учреждениям и организациям безопасно выдавать, управлять и проверять цифровые учетные данные. Он использует технологию блокчейна для обеспечения подлинности и неизменности учетных данных, обеспечивая надежное и защищенное от несанкционированного доступа решение. Truscholar расширяет возможности учащихся, предоставляя им право владения и контроля над своими цифровыми учетными данными, позволяя им демонстрировать свои навыки и достижения потенциальным работодателям или образовательным учреждениям. Благодаря Truscholar громоздкий и неэффективный процесс традиционных бумажных сертификатов заменяется оптимизированной и перспективной цифровой системой сертификации. Описание продукта: Truscholar предоставляет учреждениям удобный интерфейс для беспрепятственного создания, выдачи и хранения цифровых сертификатов и бейджей. Это устраняет необходимость в физических сертификатах, сокращая административные накладные расходы и затраты. Наша платформа поддерживает широкий спектр типов учетных данных, включая ученые степени, дипломы, сертификаты и значки, предназначенные для различных образовательных и профессиональных секторов. Truscholar использует технологии децентрализованной идентификации (DiD) и web3.0, позволяя людям полностью контролировать и владеть своими учетными данными. Это дает учащимся возможность безопасно и удобно обмениваться проверенными учетными данными, повышая их возможности трудоустройства и карьерного роста. Ценное предложение: повышенное доверие и подлинность: Truscholar использует технологию блокчейна для обеспечения неизменности и защиты от несанкционированного доступа цифровых учетных данных. Это укрепляет доверие среди работодателей, учебных заведений и других заинтересованных сторон, устраняя риск подделки или поддельных сертификатов. Бесшовная проверка и проверка: наша платформа упрощает процесс проверки, предоставляя мгновенный и безопасный доступ к проверенным учетным данным. Работодатели и учреждения могут легко подтвердить подлинность квалификации кандидата, упрощая процессы найма и приема. Картирование навыков и карьерный рост: Truscholar включает в себя надежную функцию картирования навыков, позволяющую людям подчеркнуть свои конкретные навыки и компетенции. Это помогает работодателям определять подходящих кандидатов на основе их навыков, способствуя более эффективному и целенаправленному процессу найма. Эффективность и экономия средств: оцифровывая процесс сертификации, Truscholar устраняет необходимость в ручной обработке документов, хранении и логистике, связанной с традиционными сертификатами. Это приводит к значительной экономии средств и повышению эффективности работы образовательных учреждений и организаций. Решение, ориентированное на будущее: Truscholar использует новые технологии и стандарты, такие как открытые бейджи и проверяемые модели данных учетных данных, соответствующие отраслевым стандартам. Это обеспечивает совместимость, функциональную совместимость и адаптируемость к меняющимся образовательным и отраслевым требованиям. Таким образом, Truscholar предлагает передовое решение для цифровой сертификации, которое повышает доверие, упрощает проверку, способствует найму на основе навыков и повышает эффективность. С помощью нашей платформы образовательные учреждения и организации могут раскрыть весь потенциал цифровых учетных данных, расширяя возможности учащихся и создавая более прозрачную и надежную экосистему сертификации.

Virtualbadge

Virtualbadge

virtualbadge.io

Virtualbadge.io — это простое в использовании программное обеспечение для управления сертификатами для поставщиков образовательных услуг. Создавайте, отправляйте и управляйте своими проверяемыми сертификатами на одной платформе. Экономьте время с помощью функций автоматизации и привлекайте новых клиентов с помощью лучших маркетинговых интеграций на рынке. Превратите получателей сертификатов в своих представителей в социальных сетях.

Accredify

Accredify

accredify.io

Accredify является пионером в мире по переходу на проверяемые данные. Accredify — отмеченный наградами ведущий поставщик поддающихся проверке технологических решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обеспечивая автоматизацию и безопасный обмен информацией, Accredify предоставляет клиентам технологию, позволяющую упростить сложные процессы и открыть новые границы цифрового доверия. Благодаря преданной команде, которая придерживается самых высоких стандартов обслуживания клиентов, безопасности и конфиденциальности, миссия Accredify — стать ведущим поставщиком проверяемых технологических решений в моменты, когда доверие имеет наибольшее значение. Для получения дополнительной информации посетите www.accredify.io и подпишитесь на нас в LinkedIn @Accredify.

Expiration Reminder

Expiration Reminder

expirationreminder.net

Что такое напоминание об истечении срока действия? Напоминание об истечении срока действия упрощает и автоматизирует процесс отслеживания и управления сроками действия документов сотрудников и партнеров, сертификатов, обучения и страхования. Легко настраивайте автоматические напоминания, загружайте данные и интегрируйтесь с основными платформами, такими как QuickBooks и Outlook. Особенности: - Автоматические напоминания по электронной почте и SMS: получайте уведомления до каждого истечения срока действия, чтобы оставаться активными. - Загрузка электронных таблиц: плавный импорт данных для эффективной настройки. - Интеграция: оптимизируйте свой рабочий процесс благодаря подключению к необходимому программному обеспечению, такому как QuickBooks и Outlook. - Пользовательские оповещения: настройте уведомления в соответствии с конкретными потребностями вашего бизнеса. - Надежная безопасность: обеспечьте защиту данных с помощью расширенного шифрования, соответствия требованиям HIPAA и двухфакторной аутентификации (2FA). - Отслеживание в режиме реального времени: будьте в курсе статуса соответствия с помощью самых последних обновлений.

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