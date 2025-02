Программное обеспечение для управления цифровыми учетными данными - Самые популярные приложения - Словакия

Give My Certificate

givemycertificate.com

Give My Certificate — это самая удобная в мире платформа учетных данных, позволяющая организациям легко создавать, выдавать, управлять, отслеживать, анализировать и проверять цифровые сертификаты и бейджи. Благодаря более чем 15-летнему опыту проверки наша платформа обеспечивает бесперебойную проверку на протяжении всей образовательной и профессиональной деятельности людей. В число функций входят цифровые сертификаты, открытые бейджи, карты цифрового кошелька, каталог «Сертифицированный профессионал» Spotlight и белая маркировка премиум-класса. Give My Certificate — это надежный выбор для образовательных учреждений, поставщиков услуг обучения, органов по сертификации и работодателей по всему миру, ежегодно получаемых 6 миллионов учетных данных и 2 миллионов профилей из 160 стран. Give My Certificate предлагает бесшовную интеграцию с различными программными решениями для оптимизации процесса выдачи сертификатов. Он поддерживает популярные платформы, такие как Moodle, Zoom, WordPress и другие. Кроме того, вы можете еще больше расширить свои возможности интеграции с помощью интеграции Zapier. Если вы предпочитаете индивидуальную интеграцию, Give My Certificate предоставляет комплексный API, который позволяет вам подключаться к любой платформе по вашему выбору.