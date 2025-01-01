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Программное обеспечение для управления цифровыми учетными данными - Самые популярные приложения - Непал
Программное обеспечение для управления цифровыми учетными данными предоставляет сотрудникам отдела кадров, менеджерам и членам команды эффективный и безопасный метод обработки цифровых учетных данных, сертификатов и бейджей. Вместо традиционных методов, таких как печать и отправка сертификатов по почте, эти решения позволяют пользователям создавать, обмениваться и хранить все учетные данные в цифровом виде. Такое программное обеспечение часто включает в себя библиотеки с различными шаблонами и опциями брендинга компании. Кроме того, эти платформы легко интегрируются с корпоративными системами управления обучением (LMS), LinkedIn и другими платформами социальных сетей, улучшая отслеживание и обмен полученными учетными данными. Более того, инструменты управления цифровыми учетными данными отдают приоритет безопасному хранению пользовательских данных, обеспечивая соответствие таким правилам, как GDPR, CCPA и другим стандартам конфиденциальности. Это гарантирует, что все документы и аккредитации легко доступны, но при этом остаются в высокой безопасности.
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Credly
credly.com
Credly — это крупнейшая и обширнейшая в мире сеть цифровой сертификации, которая позволяет пользователям создавать, управлять и отслеживать каждый аспект своей программы сертификации, сертификации или бейджей. Ее платформа цифровых бейджей предлагает комплексные функции для разработки и выпуска бейд...
Sertifier
sertifier.com
Сертификатор — это наиболее комплексная платформа цифровой аутентификации, которая позволяет создавать, управлять и проверять цифровые сертификаты и бейджи. Корпорации, поставщики услуг обучения, университеты и некоммерческие организации могут легко интегрировать развитие и признание отраслевых навы...
Certifier
certifier.io
Поднимите процесс создания цифрового сертификата на новый уровень. В нашей инфраструктуре цифровых учетных данных есть все необходимое для создания сертификатов. Конструктор сертификатов, шаблоны, электронные письма, безопасность и аналитика.
Give My Certificate
givemycertificate.com
Give My Certificate — это самая удобная в мире платформа учетных данных, позволяющая организациям легко создавать, выдавать, управлять, отслеживать, анализировать и проверять цифровые сертификаты и бейджи. Благодаря более чем 15-летнему опыту проверки наша платформа обеспечивает бесперебойную провер...
Expiration Reminder
expirationreminder.net
Что такое напоминание об истечении срока действия? Напоминание об истечении срока действия упрощает и автоматизирует процесс отслеживания и управления сроками действия документов сотрудников и партнеров, сертификатов, обучения и страхования. Легко настраивайте автоматические напоминания, загружайте ...
TruScholar
truscholar.io
Truscholar — это инновационная платформа цифровой аутентификации, которая позволяет образовательным учреждениям и организациям безопасно выдавать, управлять и проверять цифровые учетные данные. Он использует технологию блокчейна для обеспечения подлинности и неизменности учетных данных, обеспечивая ...
CredSure
credsure.io
CredSure — это ведущая платформа цифровой аутентификации, которая усиливает ваш бренд в Интернете, добавляя неизменяемую безопасность и возможность мгновенной проверки на блокчейне. CredSure помогает клиентам в более чем 18 странах выдавать, управлять и отслеживать цифровые сертификаты, бейджи и зап...
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge.io — это простое в использовании программное обеспечение для управления сертификатами для поставщиков образовательных услуг. Создавайте, отправляйте и управляйте своими проверяемыми сертификатами на одной платформе. Экономьте время с помощью функций автоматизации и привлекайте новых кли...
Accredible
accredible.com
Accredible — это ведущая в отрасли цифровая платформа сертификации, которая безопасно выдает, управляет, отслеживает и проверяет более 80 миллионов учетных данных для карьерного роста по всему миру. Accredible интегрируется с обучающим программным обеспечением, включая Canvas, D2L Brightspace, Kajab...
Certopus
certopus.com
Certopus — мощная и надежная платформа для цифровых учетных данных. С Certopus вы можете выпускать красивые и безопасные цифровые бейджи, а также цифровые сертификаты, демонстрирующие ваш бренд. Цель Certopus — сделать процесс выдачи цифровых учетных данных простым и свободным от подделок. У нас ест...
Accredify
accredify.io
Accredify является пионером в мире по переходу на проверяемые данные. Accredify — отмеченный наградами ведущий поставщик поддающихся проверке технологических решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обеспечивая автоматизацию и безопасный обмен информацией, Accredify предоставляет клиентам технологи...
NetCredential
netcredential.com
NetCredential упрощает создание, доставку, обмен и проверку цифровых сертификатов, позволяя организациям упростить интеграцию и автоматизацию, работодателям — проверить легитимность, а учащимся — поделиться своими достижениями со всем миром.