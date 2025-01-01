Программное обеспечение для цифровых визитных карточек - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для цифровых визитных карточек позволяет профессионалам обмениваться контактной информацией и общаться в цифровом формате с клиентами, партнерами и потенциальными клиентами. Этими карточками можно делиться с помощью QR-кодов, функций экспорта, текстовых сообщений или электронной почты, в зависимости от используемого программного обеспечения. В отличие от традиционных бумажных визитных карточек, цифровые версии позволяют пользователям собирать информацию о потенциальных клиентах, запускать автоматическое отслеживание, хранить контактную информацию и интегрироваться с корпоративными CRM-системами. Это программное обеспечение помогает предприятиям систематизировать контактные данные клиентов и оптимизировать последующие действия, тем самым укрепляя деловые отношения. Благодаря возможности хранить неограниченное количество контактных данных предприятия могут расширять свои сетевые возможности, отслеживать развитие партнерских отношений и мгновенно предоставлять точную и актуальную контактную информацию. Для отделов продаж цифровые визитные карточки позволяют эффективно собирать и отслеживать потенциальных клиентов, позволяя торговым представителям сосредоточиться на заключении сделок и связях, а не на поиске контактной информации. Помимо продаж, программное обеспечение для цифровых визитных карточек приносит пользу профессионалам во всех отраслях, модернизируя процесс сбора и распространения визитных карточек. Например, рекрутеры часто используют это программное обеспечение для сбора цифровых визитных карточек на сетевых мероприятиях. После загрузки они могут быстро получить доступ к хранилищу контактной информации потенциальных сотрудников, что упрощает процесс найма.
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Popl
popl.co
Popl — приложение для создания и обмена цифровыми визитками, позволяющее пользователям управлять контактной информацией и социальными профилями.
Sansan
sansan.com
Sansan — облачное решение для управления контактами, оптимизирующее процесс обработки визиток и сотрудничество между командами в компаниях.
HiHello
hihello.com
HiHello - приложение для создания цифровых визиток, позволяющее обмениваться контактной информацией через различные каналы и интегрировать её с CRM.
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
QRCodeChimp — платформа для создания и управления QR-кодами с возможностью настройки, аналитикой и поддержкой цифровых визиток.
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io — это сервис для укорочения URL с встроенной аналитикой, генератором QR-кодов и менеджером цифровых визиток.
Wave
wavecnct.com
Wave — решение для создания и управления цифровыми визитками, позволяющее компаниям легко переходить от бумажных карт к цифровым, настраивая и делясь ими.
CARTLY
cartlyapp.com
CARTLY® – платформа для создания и обмена виртуальными визитками. Поддерживает доступ, статистику и управление пользователями. Многоязычная, с интеграцией в Apple и Google Wallet.
Social Card
joinsocialcard.com
Social Card - это платформа для цифровых визиток, позволяющая эффективно делиться контактной информацией и обновлять её в реальном времени.
Lynkle
lynkle.com
Lynkle — это цифровая визитка, позволяющая обмениваться контактами через QR-код, NFC или мессенджеры, а также включает функцию CRM для управления клиентами.
CardZap
cardzap.me
CardZap – это приложение для создания и обмена цифровыми визитками. Позволяет делиться контактами и информацией без бумаги.
Spreadly
spreadly.app
Spreadly — приложение для создания цифровых визиток, упрощающее обмен контактной информацией и управление ею, без необходимости в бумажных картах.
baningo
baningo.com
Baningo – приложение для создания цифровых визиток. Позволяет обновлять контактные данные, делиться ими через ссылку, QR-код или NFC, а также управлять командой.
Cardynale
cardynale.com
Cardynale - платформа для создания цифровых визиток, позволяющая пользователям обмениваться контактами и управлять сетевыми соединениями через QR-коды и NFC.
Blinq.me
blinq.me
Blinq.me — платформа для создания и обмена цифровыми визитками, позволяющая делиться контактной информацией и профилями через QR-коды и NFC.
Uniqode
uniqode.com
Uniqode — платформа для создания и управления QR-кодами, предлагающая аналитику, интеграцию с CRM и цифровые визитки для улучшения маркетинга.
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