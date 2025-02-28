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Программное обеспечение для цифровых визитных карточек позволяет профессионалам обмениваться контактной информацией и общаться в цифровом формате с клиентами, партнерами и потенциальными клиентами. Этими карточками можно делиться с помощью QR-кодов, функций экспорта, текстовых сообщений или электронной почты, в зависимости от используемого программного обеспечения. В отличие от традиционных бумажных визитных карточек, цифровые версии позволяют пользователям собирать информацию о потенциальных клиентах, запускать автоматическое отслеживание, хранить контактную информацию и интегрироваться с корпоративными CRM-системами. Это программное обеспечение помогает предприятиям систематизировать контактные данные клиентов и оптимизировать последующие действия, тем самым укрепляя деловые отношения. Благодаря возможности хранить неограниченное количество контактных данных предприятия могут расширять свои сетевые возможности, отслеживать развитие партнерских отношений и мгновенно предоставлять точную и актуальную контактную информацию. Для отделов продаж цифровые визитные карточки позволяют эффективно собирать и отслеживать потенциальных клиентов, позволяя торговым представителям сосредоточиться на заключении сделок и связях, а не на поиске контактной информации. Помимо продаж, программное обеспечение для цифровых визитных карточек приносит пользу профессионалам во всех отраслях, модернизируя процесс сбора и распространения визитных карточек. Например, рекрутеры часто используют это программное обеспечение для сбора цифровых визитных карточек на сетевых мероприятиях. После загрузки они могут быстро получить доступ к хранилищу контактной информации потенциальных сотрудников, что упрощает процесс найма.
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Lynkle
lynkle.com
Lynkle — это цифровая визитная карточка, которая позволяет вам рассказать о себе кому угодно и где угодно. Устанавливаемое веб-приложение на настольных компьютерах, телефонах iOS и Android. Существует бесчисленное множество способов поделиться картой Lynkle. Цифровой визитной карточкой Lynkle можно поделиться лично с помощью QR-кода (в Apple или Google Wallet), касания NFC или отправки текстового сообщения, электронной почты, WhatsApp и т. д. Одним из основных преимуществ цифровой визитной карточки Lynkle является встроенный инструмент CRM и привлечения потенциальных клиентов, который позволяет беспрепятственно обмениваться контактными данными с потенциальными клиентами.
HiHello
hihello.com
HiHello — это лучшее решение для цифровых визитных карточек для корпоративных компаний. С помощью HiHello компании могут заменить бумажные визитные карточки профессиональными цифровыми визитными карточками, которые произведут впечатление на клиентов, партнеров и потенциальных клиентов. Цифровые визитные карточки HiHello могут включать имя, должность, компанию, логотип компании, изображение или даже видео, а также местоимения. Карты также содержат такую информацию, как номера телефонов, адреса, веб-сайты, профили в социальных сетях, видео на YouTube, заметки и многое другое. Бизнес-предложения HiHello позволяют предприятиям настраивать карты в соответствии со своим корпоративным брендом и иметь полный административный контроль над цифровыми визитными карточками своих сотрудников. Карты могут быть отредактированы или изменены в любое время администратором компании. Наш оптимизированный процесс адаптации позволяет компаниям любого размера легко внедрить решение для цифровых визитных карточек для всей команды.
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io — это новый инструмент для сокращения URL-адресов со встроенной аналитикой. Вам следует полностью рассмотреть возможность перехода на него, потому что он: * молниеносно, * поставляется с дополнительными инструментами, такими как генератор динамических QR-кодов, менеджер виртуальных визитных карточек и многое другое, * сохраняет ваши данные конфиденциальными, * поставляется с детальной аналитикой данных, * стоит всего 10 евро в месяц.
baningo
baningo.com
Поднимите свою визитную карточную игру на новый уровень с банинго! Наши цифровые визитные карточки — это современное и инновационное решение для профессионалов и предприятий, упрощающее общение. Карты Baningo позволяют вам постоянно обновлять свою контактную информацию, персонализировать цифровую карту с помощью вашего бренда, управлять командами и сокращать бумажные отходы. Вашей контактной информацией можно легко поделиться с помощью ссылки, QR-кода или NFC-карты. Попрощайтесь с захламленными кошельками и здравствуйте с удобством цифровых визиток!
CARTLY
cartlyapp.com
CARTLY® — это платформа цифровых визитных карточек, которая предлагает современную и эффективную альтернативу традиционным бумажным карточкам. С CARTLY® вы можете создавать и делиться полностью настраиваемыми виртуальными визитными карточками, доступными в любое время, в любом месте и на любом устройстве. CARTLY® позволяет создавать до 50 цифровых карт с автоматическим делегированным доступом и контролировать разрешение полей на ваших картах. Вы также можете создать нескольких администраторов или назначить права администратора существующим пользователям для управления вашей учетной записью. Кроме того, вы можете организовывать своих пользователей в неограниченное количество команд и отслеживать статистику и контакты для каждого пользователя. Функция расширенной статистики дает представление о просмотрах, устройствах, кликах, взаимодействиях, геолокации, сканировании QR-кода и обмене контактами. CARTLY® также является многоязычным, предлагая варианты на французском, английском и немецком языках, и вы можете получать контакты прямо со своей виртуальной визитной карточки. Настраиваемые URL-адреса для ссылки на визитную карточку и возможность добавить карту в Apple Wallet или Google Wallet обеспечивают дополнительное удобство. CARTLY® также предоставляет приоритетную поддержку по электронной почте, а CARTLY® Advertising
Sansan
sansan.com
Sansan — это многоплатформенное облачное решение для управления контактами для корпораций. Sansan, ориентированный на визитные карточки, позволяет вам легко создать полную базу данных контактов, доступную где угодно.
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (ранее Beaconstac) базируется в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, и помогает более чем 25 000 мировых брендов консолидировать свои инициативы по созданию QR-кодов в одну масштабируемую платформу. Это дает им возможность использовать данные QR-кода в более широкой стратегии мобильного маркетинга. Мы обслуживаем клиентов в более чем 40 странах. Мы — единственное решение для QR-кодов, совместимое с SOC2 и GDPR. Наша универсальная платформа и генератор QR-кодов поможет вам привлечь клиентов, измерить рентабельность инвестиций в физические каналы маркетинга, уменьшить трения и оптимизировать операции, сэкономить затраты и стать более устойчивыми и экологически чистыми.
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
Генератор QR-кодов №1 для бизнеса и маркетинга. Создавайте и управляйте QR-кодами с логотипом, расширенной аналитикой, массовой загрузкой, API и формами для веб-сайтов, социальных сетей, приложений, цифровых визитных карточек, форм, URL-адресов, vCard, Facebook, Instagram, YouTube и многого другого. Доступно онлайн и бесплатно с сотнями вариантов настройки.
Wave
wavecnct.com
Wave — это комплексное решение для цифровых визитных карточек, призванное помочь компаниям эффективно создавать, распространять и управлять цифровыми визитными карточками своих сотрудников. С Wave компании смогут легко перейти от традиционных бумажных визитных карточек к современной цифровой альтернативе. Платформа позволяет компаниям создавать и настраивать свои цифровые визитные карточки в соответствии со своими рекомендациями по брендингу и индивидуальными предпочтениями. Они могут выбирать из различных вариантов дизайна, чтобы продемонстрировать свой логотип, контактную информацию, профессиональные профили и другие важные детали. Пользователи могут легко делиться своими цифровыми визитными карточками с другими с помощью QR-кодов, электронной почты, текстовых сообщений или социальных сетей. Wave интегрируется с более чем 5000 приложениями для экспорта новых потенциальных клиентов в CRM по вашему выбору после предоставления контактной информации. Wave предлагает функции административного управления, которые позволяют компаниям поддерживать и обновлять профили своих цифровых визитных карточек в Интернете. С помощью централизованной информационной панели компании могут добавлять или удалять сотрудников, обновлять контактные данные и вносить изменения в дизайн всей организации. Это обеспечивает последовательность и профессионализм всех цифровых визитных карточек, связанных с компанией. Кроме того, платформа предоставляет ценную информацию и аналитику, которые помогают предприятиям отслеживать эффективность своих цифровых визитных карточек. Компании могут получить доступ к данным о показателях вовлеченности, рейтинге кликов и других показателях, что позволяет им оптимизировать свои стратегии цифровых сетей и принимать обоснованные решения.
Cardynale
cardynale.com
Cardynale — новаторская SaaS-компания, стремящаяся превратить традиционную визитную карточку в динамичный цифровой сетевой инструмент. Наша инновационная платформа использует передовые технологии для обеспечения бесперебойного и эффективного взаимодействия профессионалов и предприятий по всему миру. Благодаря тому, что более 2500 компаний, включая таких гигантов отрасли, как EDF, Caisse d'Epargne, Safran, Enedis, Vinci, SNCF и Axa, уже используют наше решение, Cardynale находится в авангарде сетевой революции. Наша миссия В Cardynale мы стремимся высвободить возможности подключенных визитных карточек, позволяя предприятиям и профессионалам расширить свои сетевые возможности. Наша миссия — предоставить современную, экологически чистую альтернативу бумажным визитным карточкам, улучшая способы обмена информацией и общения профессионалов с другими. Наше решение Cardynale предлагает комплексную платформу, предназначенную для оптимизации деловых сетей с помощью цифровых визитных карточек. Ключевые функции включают в себя: Цифровые профили: каждая цифровая визитная карточка Cardynale связана с настраиваемым цифровым профилем, что позволяет пользователям делиться подробной контактной информацией, ссылками на социальные сети и многим другим. Управление командой. Предоставьте своей команде возможность с легкостью создавать цифровые визитные карточки и управлять ими. Наша платформа поддерживает несколько команд с настраиваемыми разрешениями для повышения автономности и эффективности. Генерация лидов: мгновенно получайте важную информацию от ваших потенциальных клиентов и легко интегрируйте ее в свою CRM-систему благодаря нашим мощным интеграциям. Сканер бумажных карточек: плавный переход от традиционного к цифровому формату с помощью нашего сканера бумажных карточек, позволяющего без особых усилий оцифровывать существующие визитные карточки. Расширенная аналитика: получите ценную информацию о производительности вашей сети. Наши инструменты аналитики помогут вам отслеживать взаимодействие, измерять эффективность ваших усилий и принимать решения на основе данных. Интеграция CRM: легко интегрируйте Cardynale с существующими системами CRM, чтобы оптимизировать поток информации и улучшить процессы продаж. Почему стоит выбрать Кардинале? Персонализация: настройте свои цифровые визитные карточки так, чтобы они отражали ваш бренд и личный стиль, обеспечивая незабываемое первое впечатление. Экологичность: уменьшите воздействие на окружающую среду, перейдя с бумажных визитных карточек на цифровые. Простота использования. Наша интуитивно понятная платформа предназначена для пользователей всех технических уровней и упрощает создание цифровых визитных карточек, обмен ими и управление ими. Безопасность и соответствие требованиям: Cardynale уделяет приоритетное внимание безопасности ваших данных, используя передовые меры, обеспечивающие соблюдение соответствующих правил.
Social Card
joinsocialcard.com
Social Card — это поставщик цифровых визитных карточек, меняющий способы взаимодействия предприятий и продвижения своих услуг. В качестве цифровой платформы мы предоставляем устойчивое решение для предприятий любого размера, особенно тех, которые работают в таких секторах построения отношений, как консалтинг и продажи, для оптимизации их стратегий маркетинга событий. С помощью наших инновационных интерактивных цифровых визитных карточек мы трансформируем традиционный обмен контактной информацией на выставках, встречах и других сетевых мероприятиях. Social Card, разработанная для современной, экологически ориентированной бизнес-среды, позволяет маркетологам создавать индивидуальные фирменные цифровые визитные карточки, адаптированные к конкретным событиям. Мы понимаем, что каждая связь ценна; следовательно, мы предлагаем решения, которые уменьшают вероятность потери соединений в беспорядке физических карт. Наша технология снижает воздействие на окружающую среду и увеличивает поток свинца, гарантируя, что ни одна возможность не ускользнет от вас. Мы больше, чем поставщик цифровых визитных карточек. Социальная карта поможет вам оседлать волну цифровых тенденций и оставаться впереди на высококонкурентном рынке. Мы устраняем разрыв между сетевым взаимодействием и устойчивым развитием, предоставляя платформу, которая соответствует вашим экологическим инициативам и дает вам уникальное преимущество в сетевых мероприятиях. Готовы перейти на цифровые и экологически чистые технологии? Начните свое путешествие с социальной картой сегодня.
Popl
popl.co
Popl — это ведущая платформа цифровых визитных карточек для команд, предоставляющая инновационные решения для миллионов компаний и специалистов по всему миру. Наша платформа позволяет командам создавать, распространять цифровые визитные карточки и управлять ими, обеспечивая согласованность бренда, оптимизированный сбор потенциальных клиентов и безопасность данных корпоративного уровня в масштабе, что делает нас идеальным выбором для клиентов корпоративного уровня. Popl легко интегрируется с более чем 5000 приложениями, предоставляя администраторам широкий спектр мощных инструментов для оптимизации рабочего процесса. С нашей платформой вы можете: - Экспортировать потенциальных клиентов непосредственно в вашу CRM-систему - Синхронизировать членов команды с платформами Active Directory (HR) - Автоматизировать ввод данных, чтобы исключить ошибки и сэкономить время - Создать автоматизацию маркетинга для увеличения конверсий и доходов. В Popl мы стремится обеспечить беспрецедентное обслуживание и поддержку клиентов. Чтобы увидеть мощь нашей платформы в действии, нажмите кнопку выше и запланируйте бесплатную демо-версию сегодня.
Blinq.me
blinq.me
Blinq — это инновационная платформа, которая революционизирует то, как профессионалы общаются и делятся своей контактной информацией. Являясь мировым поставщиком цифровых визитных карточек №1, Blinq предлагает экологически чистую альтернативу традиционным бумажным карточкам. С помощью Blinq пользователи могут создавать индивидуальные цифровые карты, которые содержат не только их контактные данные, но и более богатый профиль, включая ссылки на социальные сети, профессиональные веб-сайты и другие цифровые платформы. Этими картами можно легко поделиться с кем угодно и когда угодно через смартфон или другие цифровые устройства, что обеспечивает мгновенное подключение в любой сетевой ситуации. Blinq выделяется своей простотой использования, предлагая интуитивно понятный дизайн и удобный интерфейс, что делает его важным инструментом для современных профессионалов, стремящихся создавать и поддерживать свои бизнес-сети экологически безопасным способом.
Spreadly
spreadly.app
Увеличьте свое присутствие в Интернете с помощью Spreadly, идеальной цифровой визитной карточки. Привлекайте больше клиентов и улучшайте отношения с помощью наших визуально привлекательных целевых страниц и удобных инструментов управления. Соблюдайте требования GDPR, отслеживайте свою аналитику и создавайте несколько страниц в одной учетной записи. Продемонстрируйте свою информацию с помощью различных типов блоков, включая текст, карты и документы. Предоставьте людям возможность добавлять вас в свои контакты с помощью нашей простой функции загрузки и откройте для себя дополнительные преимущества использования Spreadly.
CardZap
cardzap.me
«Добро пожаловать в будущее сетевых технологий. Наше приложение — идеальный инструмент для всех, кто хочет произвести неизгладимое впечатление и выделиться в многолюдном деловом мире. С помощью цифровых визитных карточек CardZap вы можете создать уникальную и персонализированную цифровую идентификацию, которая продемонстрирует вашу Бренд и подчеркивает ваши навыки и опыт. Приложение простое в использовании и позволяет вам создавать и делиться своими карточками всего несколькими нажатиями. Вы можете добавить свою контактную информацию, аккаунты в социальных сетях, портфолио и даже персонализированное видео. Вам никогда не придется беспокоиться о том, что у вас закончатся карты или вы забудете их дома. Ваша виртуальная карта всегда с вами, и вы можете поделиться ею в любой момент. И что самое приятное, это БЕСПЛАТНО? сокращая затраты на печать тысяч карточек для сотен сотрудников, а затем перепечатывая их с малейшими изменениями. Мы стремимся к устойчивому развитию и сокращению выбросов углекислого газа. Устраняя необходимость в бумажных визитных карточках, мы помогаем творить. более экологичный мир. Более того, CardZap позволяет вам контролировать то, чем вы делитесь и с кем вы делитесь этим. Вы можете создать несколько карточек с разным брендом и выбрать, каким объемом информации делиться. Итак, независимо от того, являетесь ли вы фрилансером, предпринимателем или просто хотите улучшить свою сетевую игру, наше приложение — идеальное решение для всех, кто хочет произвести хорошее первое впечатление и выделиться из толпы. Присоединяйтесь к революции цифровых визитных карточек сегодня и начните общаться, как никогда раньше.
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