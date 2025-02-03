Программное обеспечение для цифровых визитных карточек - Самые популярные приложения - Сингапур

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Программное обеспечение для цифровых визитных карточек позволяет профессионалам обмениваться контактной информацией и общаться в цифровом формате с клиентами, партнерами и потенциальными клиентами. Этими карточками можно делиться с помощью QR-кодов, функций экспорта, текстовых сообщений или электронной почты, в зависимости от используемого программного обеспечения. В отличие от традиционных бумажных визитных карточек, цифровые версии позволяют пользователям собирать информацию о потенциальных клиентах, запускать автоматическое отслеживание, хранить контактную информацию и интегрироваться с корпоративными CRM-системами. Это программное обеспечение помогает предприятиям систематизировать контактные данные клиентов и оптимизировать последующие действия, тем самым укрепляя деловые отношения. Благодаря возможности хранить неограниченное количество контактных данных предприятия могут расширять свои сетевые возможности, отслеживать развитие партнерских отношений и мгновенно предоставлять точную и актуальную контактную информацию. Для отделов продаж цифровые визитные карточки позволяют эффективно собирать и отслеживать потенциальных клиентов, позволяя торговым представителям сосредоточиться на заключении сделок и связях, а не на поиске контактной информации. Помимо продаж, программное обеспечение для цифровых визитных карточек приносит пользу профессионалам во всех отраслях, модернизируя процесс сбора и распространения визитных карточек. Например, рекрутеры часто используют это программное обеспечение для сбора цифровых визитных карточек на сетевых мероприятиях. После загрузки они могут быстро получить доступ к хранилищу контактной информации потенциальных сотрудников, что упрощает процесс найма.
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QRCodeChimp
qrcodechimp.com
Генератор QR-кодов №1 для бизнеса и маркетинга. Создавайте и управляйте QR-кодами с логотипом, расширенной аналитикой, массовой загрузкой, API и формами для веб-сайтов, социальных сетей, приложений, цифровых визитных карточек, форм, URL-адресов, vCard, Facebook, Instagram, YouTube и многого другого. Доступно онлайн и бесплатно с сотнями вариантов настройки.
Sansan
sansan.com
Sansan — это многоплатформенное облачное решение для управления контактами для корпораций. Sansan, ориентированный на визитные карточки, позволяет вам легко создать полную базу данных контактов, доступную где угодно.
Popl
popl.co
Popl — это ведущая платформа цифровых визитных карточек для команд, предоставляющая инновационные решения для миллионов компаний и специалистов по всему миру. Наша платформа позволяет командам создавать, распространять цифровые визитные карточки и управлять ими, обеспечивая согласованность бренда, оптимизированный сбор потенциальных клиентов и безопасность данных корпоративного уровня в масштабе, что делает нас идеальным выбором для клиентов корпоративного уровня. Popl легко интегрируется с более чем 5000 приложениями, предоставляя администраторам широкий спектр мощных инструментов для оптимизации рабочего процесса. С нашей платформой вы можете: - Экспортировать потенциальных клиентов непосредственно в вашу CRM-систему - Синхронизировать членов команды с платформами Active Directory (HR) - Автоматизировать ввод данных, чтобы исключить ошибки и сэкономить время - Создать автоматизацию маркетинга для увеличения конверсий и доходов. В Popl мы стремится обеспечить беспрецедентное обслуживание и поддержку клиентов. Чтобы увидеть мощь нашей платформы в действии, нажмите кнопку выше и запланируйте бесплатную демо-версию сегодня.
HiHello
hihello.com
HiHello — это лучшее решение для цифровых визитных карточек для корпоративных компаний. С помощью HiHello компании могут заменить бумажные визитные карточки профессиональными цифровыми визитными карточками, которые произведут впечатление на клиентов, партнеров и потенциальных клиентов. Цифровые визитные карточки HiHello могут включать имя, должность, компанию, логотип компании, изображение или даже видео, а также местоимения. Карты также содержат такую информацию, как номера телефонов, адреса, веб-сайты, профили в социальных сетях, видео на YouTube, заметки и многое другое. Бизнес-предложения HiHello позволяют предприятиям настраивать карты в соответствии со своим корпоративным брендом и иметь полный административный контроль над цифровыми визитными карточками своих сотрудников. Карты могут быть отредактированы или изменены в любое время администратором компании. Наш оптимизированный процесс адаптации позволяет компаниям любого размера легко внедрить решение для цифровых визитных карточек для всей команды.
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io — это новый инструмент для сокращения URL-адресов со встроенной аналитикой. Вам следует полностью рассмотреть возможность перехода на него, потому что он: * молниеносно, * поставляется с дополнительными инструментами, такими как генератор динамических QR-кодов, менеджер виртуальных визитных карточек и многое другое, * сохраняет ваши данные конфиденциальными, * поставляется с детальной аналитикой данных, * стоит всего 10 евро в месяц.
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (ранее Beaconstac) базируется в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, и помогает более чем 25 000 мировых брендов консолидировать свои инициативы по созданию QR-кодов в одну масштабируемую платформу. Это дает им возможность использовать данные QR-кода в более широкой стратегии мобильного маркетинга. Мы обслуживаем клиентов в более чем 40 странах. Мы — единственное решение для QR-кодов, совместимое с SOC2 и GDPR. Наша универсальная платформа и генератор QR-кодов поможет вам привлечь клиентов, измерить рентабельность инвестиций в физические каналы маркетинга, уменьшить трения и оптимизировать операции, сэкономить затраты и стать более устойчивыми и экологически чистыми.
Blinq.me
blinq.me
Blinq — это инновационная платформа, которая революционизирует то, как профессионалы общаются и делятся своей контактной информацией. Являясь мировым поставщиком цифровых визитных карточек №1, Blinq предлагает экологически чистую альтернативу традиционным бумажным карточкам. С помощью Blinq пользователи могут создавать индивидуальные цифровые карты, которые содержат не только их контактные данные, но и более богатый профиль, включая ссылки на социальные сети, профессиональные веб-сайты и другие цифровые платформы. Этими картами можно легко поделиться с кем угодно и когда угодно через смартфон или другие цифровые устройства, что обеспечивает мгновенное подключение в любой сетевой ситуации. Blinq выделяется своей простотой использования, предлагая интуитивно понятный дизайн и удобный интерфейс, что делает его важным инструментом для современных профессионалов, стремящихся создавать и поддерживать свои бизнес-сети экологически безопасным способом.
Wave
wavecnct.com
Wave — это комплексное решение для цифровых визитных карточек, призванное помочь компаниям эффективно создавать, распространять и управлять цифровыми визитными карточками своих сотрудников. С Wave компании смогут легко перейти от традиционных бумажных визитных карточек к современной цифровой альтернативе. Платформа позволяет компаниям создавать и настраивать свои цифровые визитные карточки в соответствии со своими рекомендациями по брендингу и индивидуальными предпочтениями. Они могут выбирать из различных вариантов дизайна, чтобы продемонстрировать свой логотип, контактную информацию, профессиональные профили и другие важные детали. Пользователи могут легко делиться своими цифровыми визитными карточками с другими с помощью QR-кодов, электронной почты, текстовых сообщений или социальных сетей. Wave интегрируется с более чем 5000 приложениями для экспорта новых потенциальных клиентов в CRM по вашему выбору после предоставления контактной информации. Wave предлагает функции административного управления, которые позволяют компаниям поддерживать и обновлять профили своих цифровых визитных карточек в Интернете. С помощью централизованной информационной панели компании могут добавлять или удалять сотрудников, обновлять контактные данные и вносить изменения в дизайн всей организации. Это обеспечивает последовательность и профессионализм всех цифровых визитных карточек, связанных с компанией. Кроме того, платформа предоставляет ценную информацию и аналитику, которые помогают предприятиям отслеживать эффективность своих цифровых визитных карточек. Компании могут получить доступ к данным о показателях вовлеченности, рейтинге кликов и других показателях, что позволяет им оптимизировать свои стратегии цифровых сетей и принимать обоснованные решения.
baningo
baningo.com
Поднимите свою визитную карточную игру на новый уровень с банинго! Наши цифровые визитные карточки — это современное и инновационное решение для профессионалов и предприятий, упрощающее общение. Карты Baningo позволяют вам постоянно обновлять свою контактную информацию, персонализировать цифровую карту с помощью вашего бренда, управлять командами и сокращать бумажные отходы. Вашей контактной информацией можно легко поделиться с помощью ссылки, QR-кода или NFC-карты. Попрощайтесь с захламленными кошельками и здравствуйте с удобством цифровых визиток!
Spreadly
spreadly.app
Увеличьте свое присутствие в Интернете с помощью Spreadly, идеальной цифровой визитной карточки. Привлекайте больше клиентов и улучшайте отношения с помощью наших визуально привлекательных целевых страниц и удобных инструментов управления. Соблюдайте требования GDPR, отслеживайте свою аналитику и создавайте несколько страниц в одной учетной записи. Продемонстрируйте свою информацию с помощью различных типов блоков, включая текст, карты и документы. Предоставьте людям возможность добавлять вас в свои контакты с помощью нашей простой функции загрузки и откройте для себя дополнительные преимущества использования Spreadly.
Cardynale
cardynale.com
Cardynale — новаторская SaaS-компания, стремящаяся превратить традиционную визитную карточку в динамичный цифровой сетевой инструмент. Наша инновационная платформа использует передовые технологии для обеспечения бесперебойного и эффективного взаимодействия профессионалов и предприятий по всему миру. Благодаря тому, что более 2500 компаний, включая таких гигантов отрасли, как EDF, Caisse d'Epargne, Safran, Enedis, Vinci, SNCF и Axa, уже используют наше решение, Cardynale находится в авангарде сетевой революции. Наша миссия В Cardynale мы стремимся высвободить возможности подключенных визитных карточек, позволяя предприятиям и профессионалам расширить свои сетевые возможности. Наша миссия — предоставить современную, экологически чистую альтернативу бумажным визитным карточкам, улучшая способы обмена информацией и общения профессионалов с другими. Наше решение Cardynale предлагает комплексную платформу, предназначенную для оптимизации деловых сетей с помощью цифровых визитных карточек. Ключевые функции включают в себя: Цифровые профили: каждая цифровая визитная карточка Cardynale связана с настраиваемым цифровым профилем, что позволяет пользователям делиться подробной контактной информацией, ссылками на социальные сети и многим другим. Управление командой. Предоставьте своей команде возможность с легкостью создавать цифровые визитные карточки и управлять ими. Наша платформа поддерживает несколько команд с настраиваемыми разрешениями для повышения автономности и эффективности. Генерация лидов: мгновенно получайте важную информацию от ваших потенциальных клиентов и легко интегрируйте ее в свою CRM-систему благодаря нашим мощным интеграциям. Сканер бумажных карточек: плавный переход от традиционного к цифровому формату с помощью нашего сканера бумажных карточек, позволяющего без особых усилий оцифровывать существующие визитные карточки. Расширенная аналитика: получите ценную информацию о производительности вашей сети. Наши инструменты аналитики помогут вам отслеживать взаимодействие, измерять эффективность ваших усилий и принимать решения на основе данных. Интеграция CRM: легко интегрируйте Cardynale с существующими системами CRM, чтобы оптимизировать поток информации и улучшить процессы продаж. Почему стоит выбрать Кардинале? Персонализация: настройте свои цифровые визитные карточки так, чтобы они отражали ваш бренд и личный стиль, обеспечивая незабываемое первое впечатление. Экологичность: уменьшите воздействие на окружающую среду, перейдя с бумажных визитных карточек на цифровые. Простота использования. Наша интуитивно понятная платформа предназначена для пользователей всех технических уровней и упрощает создание цифровых визитных карточек, обмен ими и управление ими. Безопасность и соответствие требованиям: Cardynale уделяет приоритетное внимание безопасности ваших данных, используя передовые меры, обеспечивающие соблюдение соответствующих правил.
CardZap
cardzap.me
«Добро пожаловать в будущее сетевых технологий. Наше приложение — идеальный инструмент для всех, кто хочет произвести неизгладимое впечатление и выделиться в многолюдном деловом мире. С помощью цифровых визитных карточек CardZap вы можете создать уникальную и персонализированную цифровую идентификацию, которая продемонстрирует вашу Бренд и подчеркивает ваши навыки и опыт. Приложение простое в использовании и позволяет вам создавать и делиться своими карточками всего несколькими нажатиями. Вы можете добавить свою контактную информацию, аккаунты в социальных сетях, портфолио и даже персонализированное видео. Вам никогда не придется беспокоиться о том, что у вас закончатся карты или вы забудете их дома. Ваша виртуальная карта всегда с вами, и вы можете поделиться ею в любой момент. И что самое приятное, это БЕСПЛАТНО? сокращая затраты на печать тысяч карточек для сотен сотрудников, а затем перепечатывая их с малейшими изменениями. Мы стремимся к устойчивому развитию и сокращению выбросов углекислого газа. Устраняя необходимость в бумажных визитных карточках, мы помогаем творить. более экологичный мир. Более того, CardZap позволяет вам контролировать то, чем вы делитесь и с кем вы делитесь этим. Вы можете создать несколько карточек с разным брендом и выбрать, каким объемом информации делиться. Итак, независимо от того, являетесь ли вы фрилансером, предпринимателем или просто хотите улучшить свою сетевую игру, наше приложение — идеальное решение для всех, кто хочет произвести хорошее первое впечатление и выделиться из толпы. Присоединяйтесь к революции цифровых визитных карточек сегодня и начните общаться, как никогда раньше.
Social Card
joinsocialcard.com
Social Card — это поставщик цифровых визитных карточек, меняющий способы взаимодействия предприятий и продвижения своих услуг. В качестве цифровой платформы мы предоставляем устойчивое решение для предприятий любого размера, особенно тех, которые работают в таких секторах построения отношений, как консалтинг и продажи, для оптимизации их стратегий маркетинга событий. С помощью наших инновационных интерактивных цифровых визитных карточек мы трансформируем традиционный обмен контактной информацией на выставках, встречах и других сетевых мероприятиях. Social Card, разработанная для современной, экологически ориентированной бизнес-среды, позволяет маркетологам создавать индивидуальные фирменные цифровые визитные карточки, адаптированные к конкретным событиям. Мы понимаем, что каждая связь ценна; следовательно, мы предлагаем решения, которые уменьшают вероятность потери соединений в беспорядке физических карт. Наша технология снижает воздействие на окружающую среду и увеличивает поток свинца, гарантируя, что ни одна возможность не ускользнет от вас. Мы больше, чем поставщик цифровых визитных карточек. Социальная карта поможет вам оседлать волну цифровых тенденций и оставаться впереди на высококонкурентном рынке. Мы устраняем разрыв между сетевым взаимодействием и устойчивым развитием, предоставляя платформу, которая соответствует вашим экологическим инициативам и дает вам уникальное преимущество в сетевых мероприятиях. Готовы перейти на цифровые и экологически чистые технологии? Начните свое путешествие с социальной картой сегодня.
CARTLY
cartlyapp.com
CARTLY® — это платформа цифровых визитных карточек, которая предлагает современную и эффективную альтернативу традиционным бумажным карточкам. С CARTLY® вы можете создавать и делиться полностью настраиваемыми виртуальными визитными карточками, доступными в любое время, в любом месте и на любом устройстве. CARTLY® позволяет создавать до 50 цифровых карт с автоматическим делегированным доступом и контролировать разрешение полей на ваших картах. Вы также можете создать нескольких администраторов или назначить права администратора существующим пользователям для управления вашей учетной записью. Кроме того, вы можете организовывать своих пользователей в неограниченное количество команд и отслеживать статистику и контакты для каждого пользователя. Функция расширенной статистики дает представление о просмотрах, устройствах, кликах, взаимодействиях, геолокации, сканировании QR-кода и обмене контактами. CARTLY® также является многоязычным, предлагая варианты на французском, английском и немецком языках, и вы можете получать контакты прямо со своей виртуальной визитной карточки. Настраиваемые URL-адреса для ссылки на визитную карточку и возможность добавить карту в Apple Wallet или Google Wallet обеспечивают дополнительное удобство. CARTLY® также предоставляет приоритетную поддержку по электронной почте, а CARTLY® Advertising
Lynkle
lynkle.com
Lynkle — это цифровая визитная карточка, которая позволяет вам рассказать о себе кому угодно и где угодно. Устанавливаемое веб-приложение на настольных компьютерах, телефонах iOS и Android. Существует бесчисленное множество способов поделиться картой Lynkle. Цифровой визитной карточкой Lynkle можно поделиться лично с помощью QR-кода (в Apple или Google Wallet), касания NFC или отправки текстового сообщения, электронной почты, WhatsApp и т. д. Одним из основных преимуществ цифровой визитной карточки Lynkle является встроенный инструмент CRM и привлечения потенциальных клиентов, который позволяет беспрепятственно обмениваться контактными данными с потенциальными клиентами.
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