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Программное обеспечение для цифровых визитных карточек - Самые популярные приложения - Северные Марианские о-ва
Программное обеспечение для цифровых визитных карточек позволяет профессионалам обмениваться контактной информацией и общаться в цифровом формате с клиентами, партнерами и потенциальными клиентами. Этими карточками можно делиться с помощью QR-кодов, функций экспорта, текстовых сообщений или электронной почты, в зависимости от используемого программного обеспечения. В отличие от традиционных бумажных визитных карточек, цифровые версии позволяют пользователям собирать информацию о потенциальных клиентах, запускать автоматическое отслеживание, хранить контактную информацию и интегрироваться с корпоративными CRM-системами. Это программное обеспечение помогает предприятиям систематизировать контактные данные клиентов и оптимизировать последующие действия, тем самым укрепляя деловые отношения. Благодаря возможности хранить неограниченное количество контактных данных предприятия могут расширять свои сетевые возможности, отслеживать развитие партнерских отношений и мгновенно предоставлять точную и актуальную контактную информацию. Для отделов продаж цифровые визитные карточки позволяют эффективно собирать и отслеживать потенциальных клиентов, позволяя торговым представителям сосредоточиться на заключении сделок и связях, а не на поиске контактной информации. Помимо продаж, программное обеспечение для цифровых визитных карточек приносит пользу профессионалам во всех отраслях, модернизируя процесс сбора и распространения визитных карточек. Например, рекрутеры часто используют это программное обеспечение для сбора цифровых визитных карточек на сетевых мероприятиях. После загрузки они могут быстро получить доступ к хранилищу контактной информации потенциальных сотрудников, что упрощает процесс найма.
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Popl
popl.co
Popl — это ведущая платформа цифровых визитных карточек для команд, предоставляющая инновационные решения для миллионов компаний и специалистов по всему миру. Наша платформа позволяет командам создавать, распространять цифровые визитные карточки и управлять ими, обеспечивая согласованность бренда, о...
Sansan
sansan.com
Sansan — это многоплатформенное облачное решение для управления контактами для корпораций. Sansan, ориентированный на визитные карточки, позволяет вам легко создать полную базу данных контактов, доступную где угодно.
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
Генератор QR-кодов №1 для бизнеса и маркетинга. Создавайте и управляйте QR-кодами с логотипом, расширенной аналитикой, массовой загрузкой, API и формами для веб-сайтов, социальных сетей, приложений, цифровых визитных карточек, форм, URL-адресов, vCard, Facebook, Instagram, YouTube и многого другого....
HiHello
hihello.com
HiHello — это лучшее решение для цифровых визитных карточек для корпоративных компаний. С помощью HiHello компании могут заменить бумажные визитные карточки профессиональными цифровыми визитными карточками, которые произведут впечатление на клиентов, партнеров и потенциальных клиентов. Цифровые визи...
Wave
wavecnct.com
Wave — это комплексное решение для цифровых визитных карточек, призванное помочь компаниям эффективно создавать, распространять и управлять цифровыми визитными карточками своих сотрудников. С Wave компании смогут легко перейти от традиционных бумажных визитных карточек к современной цифровой альтерн...
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io — это новый инструмент для сокращения URL-адресов со встроенной аналитикой. Вам следует полностью рассмотреть возможность перехода на него, потому что он: * молниеносно, * поставляется с дополнительными инструментами, такими как генератор динамических QR-кодов, менеджер виртуальных визитны...
Social Card
joinsocialcard.com
Social Card — это поставщик цифровых визитных карточек, меняющий способы взаимодействия предприятий и продвижения своих услуг. В качестве цифровой платформы мы предоставляем устойчивое решение для предприятий любого размера, особенно тех, которые работают в таких секторах построения отношений, как к...
Lynkle
lynkle.com
Lynkle — это цифровая визитная карточка, которая позволяет вам рассказать о себе кому угодно и где угодно. Устанавливаемое веб-приложение на настольных компьютерах, телефонах iOS и Android. Существует бесчисленное множество способов поделиться картой Lynkle. Цифровой визитной карточкой Lynkle можно ...
CARTLY
cartlyapp.com
CARTLY® — это платформа цифровых визитных карточек, которая предлагает современную и эффективную альтернативу традиционным бумажным карточкам. С CARTLY® вы можете создавать и делиться полностью настраиваемыми виртуальными визитными карточками, доступными в любое время, в любом месте и на любом устро...
baningo
baningo.com
Поднимите свою визитную карточную игру на новый уровень с банинго! Наши цифровые визитные карточки — это современное и инновационное решение для профессионалов и предприятий, упрощающее общение. Карты Baningo позволяют вам постоянно обновлять свою контактную информацию, персонализировать цифровую ка...
Cardynale
cardynale.com
Cardynale — новаторская SaaS-компания, стремящаяся превратить традиционную визитную карточку в динамичный цифровой сетевой инструмент. Наша инновационная платформа использует передовые технологии для обеспечения бесперебойного и эффективного взаимодействия профессионалов и предприятий по всему миру....
Spreadly
spreadly.app
Увеличьте свое присутствие в Интернете с помощью Spreadly, идеальной цифровой визитной карточки. Привлекайте больше клиентов и улучшайте отношения с помощью наших визуально привлекательных целевых страниц и удобных инструментов управления. Соблюдайте требования GDPR, отслеживайте свою аналитику и со...
Blinq.me
blinq.me
Blinq — это инновационная платформа, которая революционизирует то, как профессионалы общаются и делятся своей контактной информацией. Являясь мировым поставщиком цифровых визитных карточек №1, Blinq предлагает экологически чистую альтернативу традиционным бумажным карточкам. С помощью Blinq пользова...
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (ранее Beaconstac) базируется в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, и помогает более чем 25 000 мировых брендов консолидировать свои инициативы по созданию QR-кодов в одну масштабируемую платформу. Это дает им возможность использовать данные QR-кода в более широкой стратегии мобильного маркетинга. Мы ...
CardZap
cardzap.me
«Добро пожаловать в будущее сетевых технологий. Наше приложение — идеальный инструмент для всех, кто хочет произвести неизгладимое впечатление и выделиться в многолюдном деловом мире. С помощью цифровых визитных карточек CardZap вы можете создать уникальную и персонализированную цифровую идентификац...