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Самые популярные Недавно добавленные Инструменты цифровой доступности - Самые популярные приложения

Инструменты цифровой доступности предоставляют целевые решения для конкретных этапов процесса цифровой доступности, гарантируя, что люди с ограниченными возможностями могут эффективно получать доступ к веб-сайтам и веб-приложениям и использовать их. Для людей с ограниченными возможностями доступ в Интернет часто требует помощи дополнительных технологий, где инструменты цифровой доступности играют решающую роль. Эти инструменты могут быть отдельными продуктами или плагинами. Некоторые из них используются группами разработчиков и дизайнеров для мониторинга веб-сайтов и проведения аудитов на предмет измеримых показателей доступности. Другие, такие как программы чтения с экрана и текстовые программы, предназначены для конечных пользователей и помогают им изменять или улучшать работу своего веб-сайта в режиме реального времени. В эту категорию входят инструменты, предлагающие определенные функции доступности, в отличие от комплексных функций, имеющихся в платформах цифровой доступности. Чтобы претендовать на включение в категорию «Инструменты цифровой доступности», продукт должен: Быть отдельным продуктом или плагином, который предоставляет инструменты, реализующие конкретные этапы процесса цифровой доступности, такие как тестирование доступности, автоматическое исправление ошибок и улучшение пользовательского опыта для посетителей с ограниченными возможностями.