Инструменты цифровой доступности - Самые популярные приложения

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Инструменты цифровой доступности предоставляют целевые решения для конкретных этапов процесса цифровой доступности, гарантируя, что люди с ограниченными возможностями могут эффективно получать доступ к веб-сайтам и веб-приложениям и использовать их. Для людей с ограниченными возможностями доступ в Интернет часто требует помощи дополнительных технологий, где инструменты цифровой доступности играют решающую роль. Эти инструменты могут быть отдельными продуктами или плагинами. Некоторые из них используются группами разработчиков и дизайнеров для мониторинга веб-сайтов и проведения аудитов на предмет измеримых показателей доступности. Другие, такие как программы чтения с экрана и текстовые программы, предназначены для конечных пользователей и помогают им изменять или улучшать работу своего веб-сайта в режиме реального времени. В эту категорию входят инструменты, предлагающие определенные функции доступности, в отличие от комплексных функций, имеющихся в платформах цифровой доступности. Чтобы претендовать на включение в категорию «Инструменты цифровой доступности», продукт должен: Быть отдельным продуктом или плагином, который предоставляет инструменты, реализующие конкретные этапы процесса цифровой доступности, такие как тестирование доступности, автоматическое исправление ошибок и улучшение пользовательского опыта для посетителей с ограниченными возможностями.
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BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack - облачная платформа для тестирования веб-сайтов и мобильных приложений на реальных устройствах и браузерах.
Accessibly
accessiblyapp.com
Приложение Accessibly улучшает доступность сайтов, обеспечивая соответствие стандартам WCAG и ADA, включая функции изменения текста и контраста.
Silktide
silktide.com
Silktide — платформа для тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга, помогающая улучшить качество сайта и увеличить его видимость.
All in One Accessibility
skynettechnologies.com
Приложение All in One Accessibility улучшает доступность веб-сайтов, предлагая функции для поддержки пользователей с различными нарушениями. Доступно более 70 функций.
WAVE WebAIM
wave.webaim.org
WAVE - это инструмент оценки доступности веб-контента, выявляющий проблемы с доступностью и помогающий авторам улучшить свои сайты для пользователей с ограниченными возможностями.
WhoCanUse
whocanuse.com
WhoCanUse - приложение, которое помогает понять, как контраст цветов влияет на людей с нарушениями зрения, в контексте стандартов доступности веб-контента.
accessiBe
accessibe.com
accessiBe — инструмент, использующий ИИ для обеспечения соответствия веб-сайтов стандартам доступности, таким как WCAG и ADA, с функциями мониторинга и аудита.
AudioEye
audioeye.com
AudioEye - облачная платформа для цифровой доступности, помогающая организациям создавать доступные веб-сайты и приложения, соответствующие стандартам доступности.
ColorsWall
colorswall.com
ColorsWall – приложение для хранения цветовых палитр, кода цветов бренда, генерации случайных палитр и выбора цветовых комбинаций для сайтов.
EqualWeb
equalweb.com
EqualWeb - приложение для автоматической цифровой доступности, помогающее людям с ограниченными возможностями получать доступ к веб-контенту.
UserWay
userway.org
UserWay - платформа для повышения доступности веб-сайтов, помогает улучшить онлайн-опыт пользователей с ограниченными возможностями и обеспечивает соблюдение стандартов доступности.
DubBot
dubbot.com
DubBot — это программное обеспечение для веб-управления, которое проверяет качество веб-сайта, доступность и указывает на уязвимости, такие как опечатки иBroken links.
AChecker
achecks.org
AChecker - инструмент для оценки доступности веб-контента, позволяющий выявлять и исправлять проблемы с доступностью для всех пользователей.
ExcellentWebCheck
excellentwebcheck.com
ExcellentWebCheck — платформа для проверки доступности и мониторинга веб-сайтов. Обеспечивает соответствие стандартам доступности и SEO-оптимизации.
Evinced
evinced.com
Evinced - это платформа для обеспечения цифровой доступности, которая помогает организациям выявлять и решать проблемы доступности веб- и мобильных приложений.
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper — инструмент для анализа структуры и контента веб-сайтов, предлагающий визуальные карты сайта, инвентаризацию контента и аудит для оптимизации.
Colorable
colorable.jxnblk.com
Colorable – это веб-инструмент для оценки комбинаций цветов на соответствие стандартам доступности, обеспечивая достаточный контраст между текстом и фоном.
Monsido
monsido.com
Monsido - платформа для управления веб-контентом, которая улучшает доступность, качество и SEO сайтов, поддерживая их соответствие стандартам.
TPG ARC
tpgi.com
TPG ARC - платформа для цифровой доступности, помогающая организациям улучшать доступность своих сайтов и приложений для всех пользователей, включая людей с ограниченными возможностями.
AccessiWay
accessiway.com
AccessiWay — приложение для повышения цифровой доступности веб-сайтов для людей с ограниченными возможностями, обеспечивая соблюдение стандартов и улучшая пользовательский опыт.
QualiBooth
qualibooth.com
QualiBooth — решение для веб-доступности. Помогает достигать соответствия стандартам ADA и WCAG с помощью мониторинга и сканирования в реальном времени.
User1st
user1st.com
User1st предоставляет решения для обеспечения доступности веб-контента, помогая организациям соответствовать стандартам и улучшать опыт пользователей с разными способностями.
Rocket Validator
rocketvalidator.com
Rocket Validator - это инструмент для автоматического сканирования сайтов на доступность и проблемы с HTML, предоставляющий подробные отчёты.
Contrast Ratio
siegemedia.com
Приложение Contrast Ratio позволяет проверять контрастность цветов фона и текста, обеспечивая соответствие стандартам доступности WCAG.
InclusiveDocs
inclusivedocs.com
InclusiveDocs — платформа для цифровой публикации, преобразующая документы в доступный формат для людей с инвалидностью и нарушениями восприятия.
Equally AI
equally.ai
Приложение Equally AI помогает веб-сайтам соответствовать стандартам доступности ADA и WCAG, предлагая персонализированные параметры для пользователей с особыми потребностями.
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