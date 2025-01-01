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Инструменты цифровой доступности
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Инструменты цифровой доступности - Самые популярные приложения

Инструменты цифровой доступности предоставляют целевые решения для конкретных этапов процесса цифровой доступности, гарантируя, что люди с ограниченными возможностями могут эффективно получать доступ к веб-сайтам и веб-приложениям и использовать их. Для людей с ограниченными возможностями доступ в Интернет часто требует помощи дополнительных технологий, где инструменты цифровой доступности играют решающую роль. Эти инструменты могут быть отдельными продуктами или плагинами. Некоторые из них используются группами разработчиков и дизайнеров для мониторинга веб-сайтов и проведения аудитов на предмет измеримых показателей доступности. Другие, такие как программы чтения с экрана и текстовые программы, предназначены для конечных пользователей и помогают им изменять или улучшать работу своего веб-сайта в режиме реального времени. В эту категорию входят инструменты, предлагающие определенные функции доступности, в отличие от комплексных функций, имеющихся в платформах цифровой доступности. Чтобы претендовать на включение в категорию «Инструменты цифровой доступности», продукт должен: Быть отдельным продуктом или плагином, который предоставляет инструменты, реализующие конкретные этапы процесса цифровой доступности, такие как тестирование доступности, автоматическое исправление ошибок и улучшение пользовательского опыта для посетителей с ограниченными возможностями.

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BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack - облачная платформа для тестирования веб-сайтов и мобильных приложений на реальных устройствах и браузерах.

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide — платформа для тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга, помогающая улучшить качество сайта и увеличить его видимость.

Accessibly

Accessibly

accessiblyapp.com

Приложение Accessibly улучшает доступность сайтов, обеспечивая соответствие стандартам WCAG и ADA, включая функции изменения текста и контраста.

All in One Accessibility

All in One Accessibility

skynettechnologies.com

Приложение All in One Accessibility улучшает доступность веб-сайтов, предлагая функции для поддержки пользователей с различными нарушениями. Доступно более 70 функций.

WAVE WebAIM

WAVE WebAIM

wave.webaim.org

WAVE - это инструмент оценки доступности веб-контента, выявляющий проблемы с доступностью и помогающий авторам улучшить свои сайты для пользователей с ограниченными возможностями.

WhoCanUse

WhoCanUse

whocanuse.com

WhoCanUse - приложение, которое помогает понять, как контраст цветов влияет на людей с нарушениями зрения, в контексте стандартов доступности веб-контента.

accessiBe

accessiBe

accessibe.com

accessiBe — инструмент, использующий ИИ для обеспечения соответствия веб-сайтов стандартам доступности, таким как WCAG и ADA, с функциями мониторинга и аудита.

ColorsWall

ColorsWall

colorswall.com

ColorsWall – приложение для хранения цветовых палитр, кода цветов бренда, генерации случайных палитр и выбора цветовых комбинаций для сайтов.

AudioEye

AudioEye

audioeye.com

AudioEye - облачная платформа для цифровой доступности, помогающая организациям создавать доступные веб-сайты и приложения, соответствующие стандартам доступности.

EqualWeb

EqualWeb

equalweb.com

EqualWeb - приложение для автоматической цифровой доступности, помогающее людям с ограниченными возможностями получать доступ к веб-контенту.

UserWay

UserWay

userway.org

UserWay - платформа для повышения доступности веб-сайтов, помогает улучшить онлайн-опыт пользователей с ограниченными возможностями и обеспечивает соблюдение стандартов доступности.

DubBot

DubBot

dubbot.com

DubBot — это программное обеспечение для веб-управления, которое проверяет качество веб-сайта, доступность и указывает на уязвимости, такие как опечатки иBroken links.

AChecker

AChecker

achecks.org

AChecker - инструмент для оценки доступности веб-контента, позволяющий выявлять и исправлять проблемы с доступностью для всех пользователей.

ExcellentWebCheck

ExcellentWebCheck

excellentwebcheck.com

ExcellentWebCheck — платформа для проверки доступности и мониторинга веб-сайтов. Обеспечивает соответствие стандартам доступности и SEO-оптимизации.

Evinced

Evinced

evinced.com

Evinced - это платформа для обеспечения цифровой доступности, которая помогает организациям выявлять и решать проблемы доступности веб- и мобильных приложений.

DYNO Mapper

DYNO Mapper

dynomapper.com

Dyno Mapper — инструмент для анализа структуры и контента веб-сайтов, предлагающий визуальные карты сайта, инвентаризацию контента и аудит для оптимизации.

Colorable

Colorable

colorable.jxnblk.com

Colorable – это веб-инструмент для оценки комбинаций цветов на соответствие стандартам доступности, обеспечивая достаточный контраст между текстом и фоном.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido - платформа для управления веб-контентом, которая улучшает доступность, качество и SEO сайтов, поддерживая их соответствие стандартам.

TPG ARC

TPG ARC

tpgi.com

TPG ARC - платформа для цифровой доступности, помогающая организациям улучшать доступность своих сайтов и приложений для всех пользователей, включая людей с ограниченными возможностями.

AccessiWay

AccessiWay

accessiway.com

AccessiWay — приложение для повышения цифровой доступности веб-сайтов для людей с ограниченными возможностями, обеспечивая соблюдение стандартов и улучшая пользовательский опыт.

QualiBooth

QualiBooth

qualibooth.com

QualiBooth — решение для веб-доступности. Помогает достигать соответствия стандартам ADA и WCAG с помощью мониторинга и сканирования в реальном времени.

User1st

User1st

user1st.com

User1st предоставляет решения для обеспечения доступности веб-контента, помогая организациям соответствовать стандартам и улучшать опыт пользователей с разными способностями.

Rocket Validator

Rocket Validator

rocketvalidator.com

Rocket Validator - это инструмент для автоматического сканирования сайтов на доступность и проблемы с HTML, предоставляющий подробные отчёты.

Contrast Ratio

Contrast Ratio

siegemedia.com

Приложение Contrast Ratio позволяет проверять контрастность цветов фона и текста, обеспечивая соответствие стандартам доступности WCAG.

InclusiveDocs

InclusiveDocs

inclusivedocs.com

InclusiveDocs — платформа для цифровой публикации, преобразующая документы в доступный формат для людей с инвалидностью и нарушениями восприятия.

Equally AI

Equally AI

equally.ai

Приложение Equally AI помогает веб-сайтам соответствовать стандартам доступности ADA и WCAG, предлагая персонализированные параметры для пользователей с особыми потребностями.

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Инструменты цифровой доступности - Самые популярные приложения - WebCatalog