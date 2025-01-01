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Самые популярные Недавно добавленные Платформы цифровой доступности - Самые популярные приложения

Платформы цифровой доступности выполняют множество функций, необходимых для обеспечения соответствия цифровых интерфейсов (например, веб-сайтов, приложений, программного обеспечения) правилам цифровой доступности. Эти платформы действуют как универсальный магазин для удовлетворения потребностей в цифровой доступности, гарантируя, что люди с ограниченными возможностями могут правильно получать доступ к веб-сайтам и другим цифровым приложениям и использовать их. Эти платформы, в основном используемые группами разработчиков, помогают гарантировать, что создаваемые ими интерфейсы доступны и соответствуют требованиям. Некоторые компании нанимают экспертов по цифровой доступности, которые следят за соблюдением требований и прогрессом в использовании этих платформ. Часто платформы цифровой доступности делятся на различные модули, которые охватывают конкретные части процесса обеспечения доступности: от тестирования и исправления ошибок до постоянного мониторинга соответствия. Модули могут включать инструменты для групп разработчиков, позволяющие выявлять ошибки доступности во время кодирования, инструменты для проведения пошаговых тестов доступности и инструменты мониторинга, позволяющие гарантировать, что веб-сайты будут соответствовать требованиям с течением времени. Хотя платформы цифровой доступности предоставляют важные функции для поддержки цифровых интерфейсов, соответствующих требованиям доступности, они также могут интегрироваться с другими автономными инструментами для расширения функциональности. Чтобы претендовать на включение в категорию «Платформы цифровой доступности», продукт должен: * Сканирование и выявление проблем с доступностью на основе Руководства по обеспечению доступности веб-контента (WCAG). * Автоматически устранять распространенные проблемы * Создание отчетов для решения более сложных проблем. * Предложите панель мониторинга или другие методы для отслеживания изменений и прогресса доступности.