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Платформы цифровой доступности
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Платформы цифровой доступности - Самые популярные приложения

Платформы цифровой доступности выполняют множество функций, необходимых для обеспечения соответствия цифровых интерфейсов (например, веб-сайтов, приложений, программного обеспечения) правилам цифровой доступности. Эти платформы действуют как универсальный магазин для удовлетворения потребностей в цифровой доступности, гарантируя, что люди с ограниченными возможностями могут правильно получать доступ к веб-сайтам и другим цифровым приложениям и использовать их. Эти платформы, в основном используемые группами разработчиков, помогают гарантировать, что создаваемые ими интерфейсы доступны и соответствуют требованиям. Некоторые компании нанимают экспертов по цифровой доступности, которые следят за соблюдением требований и прогрессом в использовании этих платформ. Часто платформы цифровой доступности делятся на различные модули, которые охватывают конкретные части процесса обеспечения доступности: от тестирования и исправления ошибок до постоянного мониторинга соответствия. Модули могут включать инструменты для групп разработчиков, позволяющие выявлять ошибки доступности во время кодирования, инструменты для проведения пошаговых тестов доступности и инструменты мониторинга, позволяющие гарантировать, что веб-сайты будут соответствовать требованиям с течением времени. Хотя платформы цифровой доступности предоставляют важные функции для поддержки цифровых интерфейсов, соответствующих требованиям доступности, они также могут интегрироваться с другими автономными инструментами для расширения функциональности. Чтобы претендовать на включение в категорию «Платформы цифровой доступности», продукт должен: * Сканирование и выявление проблем с доступностью на основе Руководства по обеспечению доступности веб-контента (WCAG). * Автоматически устранять распространенные проблемы * Создание отчетов для решения более сложных проблем. * Предложите панель мониторинга или другие методы для отслеживания изменений и прогресса доступности.

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BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack - облачная платформа для тестирования веб-сайтов и мобильных приложений на реальных устройствах и браузерах.

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide — платформа для тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга, помогающая улучшить качество сайта и увеличить его видимость.

Accessibility Cloud

Accessibility Cloud

accessibilitycloud.com

Облако доступности — платформа для тестирования и мониторинга веб-доступности по стандартам WCAG, ADA и другим, обеспечивая соответствие и управление доступностью.

accessiBe

accessiBe

accessibe.com

accessiBe — инструмент, использующий ИИ для обеспечения соответствия веб-сайтов стандартам доступности, таким как WCAG и ADA, с функциями мониторинга и аудита.

Pluro

Pluro

pluro.ai

Pluro упрощает веб-доступность, позволяя разработчикам легко и быстро исправлять проблемы с доступом на сайтах без необходимости программирования.

AudioEye

AudioEye

audioeye.com

AudioEye - облачная платформа для цифровой доступности, помогающая организациям создавать доступные веб-сайты и приложения, соответствующие стандартам доступности.

EqualWeb

EqualWeb

equalweb.com

EqualWeb - приложение для автоматической цифровой доступности, помогающее людям с ограниченными возможностями получать доступ к веб-контенту.

UserWay

UserWay

userway.org

UserWay - платформа для повышения доступности веб-сайтов, помогает улучшить онлайн-опыт пользователей с ограниченными возможностями и обеспечивает соблюдение стандартов доступности.

DubBot

DubBot

dubbot.com

DubBot — это программное обеспечение для веб-управления, которое проверяет качество веб-сайта, доступность и указывает на уязвимости, такие как опечатки иBroken links.

Level Access

Level Access

levelaccess.com

Приложение Level Access помогает организациям обеспечивать доступность своих веб-сайтов и приложений в соответствии с законодательством и стандартами доступности.

AllAccessible

AllAccessible

allaccessible.org

AllAccessible обеспечивает мгновенный доступ к сайтам для пользователей с ограниченными возможностями, соответствуя стандартам доступности WCAG 2.1.

Fable

Fable

makeitfable.com

Приложение Fable помогает организациям улучшить доступность продуктов для людей с инвалидностью, облегчая соблюдение стандартов доступности.

AceADA

AceADA

aceada.com

AceADA — это приложение для обеспечения доступности веб-сайтов, предлагающее инструменты и функции для управления требованиями к доступности и соблюдению норм.

Siteimprove

Siteimprove

siteimprove.com

Siteimprove - это облачная платформа для управления качеством веб-сайтов, обеспечивающая рекомендации по оптимизации контента и улучшению доступности.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido - платформа для управления веб-контентом, которая улучшает доступность, качество и SEO сайтов, поддерживая их соответствие стандартам.

Documenta11y

Documenta11y

documenta11y.com

Documenta11y - инструмент для управления документами, обеспечивающий их доступность для пользователей с ограниченными возможностями и соответствие стандартам.

TPG ARC

TPG ARC

tpgi.com

TPG ARC - платформа для цифровой доступности, помогающая организациям улучшать доступность своих сайтов и приложений для всех пользователей, включая людей с ограниченными возможностями.

Crownpeak

Crownpeak

crownpeak.com

Crownpeak — платформа для создания цифровых опытов, предлагающая управление контентом, доступность и персонализированные решения для бизнеса.

Pope Tech

Pope Tech

pope.tech

Pope Tech – это инструмент для повышения доступности веб-сайтов, позволяющий выявлять и решать проблемы доступности контента.

AAArdvark

AAArdvark

aaardvarkaccessibility.com

AAArdvark — приложение для специалистов по доступности, помогающее управлять проектами с использованием инструментов тестирования, мониторинга и отчетности.

Sitemorse

Sitemorse

sitemorse.com

Sitemorse — это платформа для автоматического тестирования и управления веб-сайтами, обеспечивающая доступность, соответствие и оптимальную работу.

Textmetrics

Textmetrics

textmetrics.com

Textmetrics - это инструмент для анализа и улучшения качества текста, который помогает пользователям оптимизировать содержание и повысить его читабельность.

Equally AI

Equally AI

equally.ai

Приложение Equally AI помогает веб-сайтам соответствовать стандартам доступности ADA и WCAG, предлагая персонализированные параметры для пользователей с особыми потребностями.

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