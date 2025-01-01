Платформы цифровой доступности - Самые популярные приложения

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Платформы цифровой доступности выполняют множество функций, необходимых для обеспечения соответствия цифровых интерфейсов (например, веб-сайтов, приложений, программного обеспечения) правилам цифровой доступности. Эти платформы действуют как универсальный магазин для удовлетворения потребностей в цифровой доступности, гарантируя, что люди с ограниченными возможностями могут правильно получать доступ к веб-сайтам и другим цифровым приложениям и использовать их. Эти платформы, в основном используемые группами разработчиков, помогают гарантировать, что создаваемые ими интерфейсы доступны и соответствуют требованиям. Некоторые компании нанимают экспертов по цифровой доступности, которые следят за соблюдением требований и прогрессом в использовании этих платформ. Часто платформы цифровой доступности делятся на различные модули, которые охватывают конкретные части процесса обеспечения доступности: от тестирования и исправления ошибок до постоянного мониторинга соответствия. Модули могут включать инструменты для групп разработчиков, позволяющие выявлять ошибки доступности во время кодирования, инструменты для проведения пошаговых тестов доступности и инструменты мониторинга, позволяющие гарантировать, что веб-сайты будут соответствовать требованиям с течением времени. Хотя платформы цифровой доступности предоставляют важные функции для поддержки цифровых интерфейсов, соответствующих требованиям доступности, они также могут интегрироваться с другими автономными инструментами для расширения функциональности. Чтобы претендовать на включение в категорию «Платформы цифровой доступности», продукт должен: * Сканирование и выявление проблем с доступностью на основе Руководства по обеспечению доступности веб-контента (WCAG). * Автоматически устранять распространенные проблемы * Создание отчетов для решения более сложных проблем. * Предложите панель мониторинга или другие методы для отслеживания изменений и прогресса доступности.
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BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack - облачная платформа для тестирования веб-сайтов и мобильных приложений на реальных устройствах и браузерах.
Silktide
silktide.com
Silktide — платформа для тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга, помогающая улучшить качество сайта и увеличить его видимость.
Accessibility Cloud
accessibilitycloud.com
Облако доступности — платформа для тестирования и мониторинга веб-доступности по стандартам WCAG, ADA и другим, обеспечивая соответствие и управление доступностью.
accessiBe
accessibe.com
accessiBe — инструмент, использующий ИИ для обеспечения соответствия веб-сайтов стандартам доступности, таким как WCAG и ADA, с функциями мониторинга и аудита.
Pluro
pluro.ai
Pluro упрощает веб-доступность, позволяя разработчикам легко и быстро исправлять проблемы с доступом на сайтах без необходимости программирования.
AudioEye
audioeye.com
AudioEye - облачная платформа для цифровой доступности, помогающая организациям создавать доступные веб-сайты и приложения, соответствующие стандартам доступности.
EqualWeb
equalweb.com
EqualWeb - приложение для автоматической цифровой доступности, помогающее людям с ограниченными возможностями получать доступ к веб-контенту.
UserWay
userway.org
UserWay - платформа для повышения доступности веб-сайтов, помогает улучшить онлайн-опыт пользователей с ограниченными возможностями и обеспечивает соблюдение стандартов доступности.
DubBot
dubbot.com
DubBot — это программное обеспечение для веб-управления, которое проверяет качество веб-сайта, доступность и указывает на уязвимости, такие как опечатки иBroken links.
Level Access
levelaccess.com
Приложение Level Access помогает организациям обеспечивать доступность своих веб-сайтов и приложений в соответствии с законодательством и стандартами доступности.
AllAccessible
allaccessible.org
AllAccessible обеспечивает мгновенный доступ к сайтам для пользователей с ограниченными возможностями, соответствуя стандартам доступности WCAG 2.1.
Fable
makeitfable.com
Приложение Fable помогает организациям улучшить доступность продуктов для людей с инвалидностью, облегчая соблюдение стандартов доступности.
AceADA
aceada.com
AceADA — это приложение для обеспечения доступности веб-сайтов, предлагающее инструменты и функции для управления требованиями к доступности и соблюдению норм.
Siteimprove
siteimprove.com
Siteimprove - это облачная платформа для управления качеством веб-сайтов, обеспечивающая рекомендации по оптимизации контента и улучшению доступности.
Monsido
monsido.com
Monsido - платформа для управления веб-контентом, которая улучшает доступность, качество и SEO сайтов, поддерживая их соответствие стандартам.
Documenta11y
documenta11y.com
Documenta11y - инструмент для управления документами, обеспечивающий их доступность для пользователей с ограниченными возможностями и соответствие стандартам.
TPG ARC
tpgi.com
TPG ARC - платформа для цифровой доступности, помогающая организациям улучшать доступность своих сайтов и приложений для всех пользователей, включая людей с ограниченными возможностями.
Crownpeak
crownpeak.com
Crownpeak — платформа для создания цифровых опытов, предлагающая управление контентом, доступность и персонализированные решения для бизнеса.
Pope Tech
pope.tech
Pope Tech – это инструмент для повышения доступности веб-сайтов, позволяющий выявлять и решать проблемы доступности контента.
AAArdvark
aaardvarkaccessibility.com
AAArdvark — приложение для специалистов по доступности, помогающее управлять проектами с использованием инструментов тестирования, мониторинга и отчетности.
Sitemorse
sitemorse.com
Sitemorse — это платформа для автоматического тестирования и управления веб-сайтами, обеспечивающая доступность, соответствие и оптимальную работу.
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics - это инструмент для анализа и улучшения качества текста, который помогает пользователям оптимизировать содержание и повысить его читабельность.
Equally AI
equally.ai
Приложение Equally AI помогает веб-сайтам соответствовать стандартам доступности ADA и WCAG, предлагая персонализированные параметры для пользователей с особыми потребностями.
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