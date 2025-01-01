Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для построения диаграмм
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для построения диаграмм - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для построения диаграмм позволяет пользователям создавать сложные диаграммы, включая блок-схемы и планы этажей, используя данные и изображения. Эти инструменты обычно предлагают шаблоны для оптимизации процесса создания диаграмм, а также дают пользователям возможность создавать диаграммы с нуля. Некоторые программы для построения диаграмм могут интегрироваться с другими инструментами проектирования и предоставлять платформы для совместной работы, позволяющие нескольким пользователям одновременно просматривать и редактировать файлы диаграмм.

Отправить новое приложение


Excalidraw

Excalidraw

excalidraw.com

Excalidraw - это бесплатная онлайн-доска для совместной работы, позволяющая создавать диаграммы и визуализации в реальном времени без регистрации.

Miro

Miro

miro.com

Miro — это визуальная платформа для совместной работы, позволяющая командам создавать и разрабатывать идеи, управлять проектами и проводить онлайн-встречи.

Whimsical

Whimsical

whimsical.com

Причудливый - это инструмент для визуального документирования и сотрудничества, позволяющий создавать блок-схемы, карты разума и развивать идеи с помощью ИИ.

diagrams.net

diagrams.net

diagrams.net

Diagrams.net - это инструмент для создания диаграмм, поддерживающий множество форматов и доступный онлайн и на настольных платформах.

Lucid

Lucid

lucid.co

Lucid - это инструмент для визуального сотрудничества, предлагающий создание виртуальных досок и диаграмм для команд, используется миллионами пользователей в более чем 180 странах.

Excalidraw+

Excalidraw+

excalidraw.com

Excalidraw+ — это инструмент для совместной работы, позволяющий создавать и управлять диаграммами с возможностью реального времени и интеграции с облаком.

Wondershare EdrawMax

Wondershare EdrawMax

edrawmax.com

Wondershare EdrawMax – это инструмент для создания диаграмм, поддерживающий более 300 видов визуальных данных на Windows, macOS, Linux и онлайн.

Widget Board

Widget Board

widget-board.com

Плата виджетов - это инструмент для создания настраиваемых панелей с виджетами, позволяющий организовывать задачи, заметки и данные в одном месте.

Moqups

Moqups

moqups.com

Moqups - это онлайн-инструмент для создания визуальных материалов, таких как каркас, диаграммы и прототипы, с возможностью совместной работы в реальном времени.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

Gliffy — онлайн-инструмент для создания диаграмм, интегрированный с Confluence и Jira, позволяющий командам быстро визуализировать идеи и процессы.

Sketch Web

Sketch Web

sketch.com

Sketch Web — это онлайн-платформа для цифрового дизайна, позволяющая создавать, прототипировать и совместно работать над проектами.

Creately

Creately

creately.com

Creately - это платформа для визуального сотрудничества, позволяющая командам создавать идеи, планы и документы, используя множество шаблонов и функции совместной работы.

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

SmartDraw - это приложение для создания диаграмм, визуализации данных и совместной работы в реальном времени для бизнеса.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix - это онлайн-доска для совместной работы, предлагающая инструменты для создания прототипов, карт разума и диаграмм в реальном времени.

Cloudcraft

Cloudcraft

cloudcraft.co

CloudCraft — инструмент для визуализации и управления облачной архитектурой, поддерживающий AWS и Azure, с возможностью создания диаграмм в реальном времени.

Zen Flowchart

Zen Flowchart

zenflowchart.com

Zen Flowchart — это простой онлайн-инструмент для создания блок-схем, позволяющий удобно визуализировать идеи и процессы с помощью интуитивного интерфейса.

ProcessOn

ProcessOn

processon.com

ProcessOn - это онлайн-платформа для совместного создания диаграмм, включая блок-схемы и ментальные карты, для визуализации и управления процессами.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

Cacoo — это онлайн-инструмент для создания диаграмм, который позволяет пользователям совместно работать над схемами и визуальными представлениями в реальном времени.

Kumu

Kumu

kumu.io

Kumu помогает организовать сложные данные в простые и наглядные карты взаимосвязей.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

FlowMapp — инструмент для создания пользовательских потоков, карт сайтов и прототипов, позволяющий командам совместно планировать UX в реальном времени.

Aha!

Aha!

aha.io

Aha! — это комплексный набор инструментов для разработки продуктов, помогающий командам управлять стратегиями и улучшать сотрудничество.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite — мобильное приложение для создания чертежей, расчётов и оценок, предназначенное для профессионалов в области строительства и архитектуры.

IcePanel

IcePanel

icepanel.io

IcePanel - SaaS инструмент для совместной работы технических команд над проектированием программной архитектуры с интуитивно понятным интерфейсом.

StoriesOnBoard

StoriesOnBoard

storiesonboard.com

StoriesOnBoard - инструмент для управления продуктами и создания карт пользовательских историй с интеграцией в Trello, JIRA и другие платформы.

ERD Lab

ERD Lab

erdlab.io

ERD Lab — онлайн-инструмент для создания диаграмм отношений сущностей (ERD) и управления базами данных без написания кода.

Allo

Allo

allo.io

Allo — это удаленное рабочее пространство для командной работы, объединяющее видеоконференции, управление проектами и визуальные доски.

Querychart

Querychart

querychart.io

Querychart — это бесплатное веб-приложение для создания диаграмм на основе данных с использованием интерфейса, аналогичного Excel, без ручного рисования.

CardBoardIt

CardBoardIt

cardboardit.com

CardBoardIt - инструмент для картирования пользовательских историй, позволяющий командам удаленно сотрудничать и интегрироваться с популярными системами управления проектами.

Zen UML

Zen UML

zenuml.com

Zen UML – инструмент для создания и управления диаграммами UML, позволяющий визуализировать программные системы и улучшать командное сотрудничество.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard - платформа для связи сотрудников с удаленными командами, предлагающая организационные схемы, каталоги и инструменты для улучшения коммуникации.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage - платформа для совместной работы, объединяющая чат, видеозвонки, управление задачами и совместное редактирование файлов.

Overflow.io

Overflow.io

overflow.io

Overflow.io - это инструмент для создания диаграмм пользовательских потоков, предназначенный для команд дизайна продуктов, позволяющий визуализировать и представлять проект

DYNO Mapper

DYNO Mapper

dynomapper.com

Dyno Mapper — инструмент для анализа структуры и контента веб-сайтов, предлагающий визуальные карты сайта, инвентаризацию контента и аудит для оптимизации.

VisualSitemaps

VisualSitemaps

visualsitemaps.com

VisualSitemaps автоматически генерирует визуальные карты сайтов и скриншоты, что упрощает аудит сайтов для UI, UX, SEO и маркетинга.

Qlerify

Qlerify

qlerify.com

Qlerify — это инструмент на базе AI для быстрого создания технических спецификаций и кодирования бизнес-процессов, упрощая сотрудничество между командами.

Slickplan

Slickplan

slickplan.com

Slickplan - это инструмент для оптимизации планирования веб-сайтов и управления контентом с возможностями совместной работы.

Rarchy

Rarchy

rarchy.com

Rarchy — это инструмент для планирования сайтов, позволяющий создавать и редактировать визуальные карты сайта и пользовательские потоки, а также экспортировать их в разные форматы.

Engage Process

Engage Process

engageprocess.com

Engage Process Modeler предлагает платформу для коллективного моделирования процессов, позволяя легко документировать и добавлять контекстные данные в режиме реального времени.

Custellence

Custellence

custellence.com

Custellence - инструмент для картирования путешествий клиентов, позволяющий организациям анализировать и оптимизировать клиентский опыт на разных этапах взаимодействия.

Elements.cloud

Elements.cloud

elements.cloud

Elements.cloud - платформа для управления изменениями в Salesforce, позволяющая анализировать зависимости и оптимизировать процессы для более эффективного внедрения обновлений.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.