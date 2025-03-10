Программное обеспечение для построения диаграмм - Самые популярные приложения

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для построения диаграмм позволяет пользователям создавать сложные диаграммы, включая блок-схемы и планы этажей, используя данные и изображения. Эти инструменты обычно предлагают шаблоны для оптимизации процесса создания диаграмм, а также дают пользователям возможность создавать диаграммы с нуля. Некоторые программы для построения диаграмм могут интегрироваться с другими инструментами проектирования и предоставлять платформы для совместной работы, позволяющие нескольким пользователям одновременно просматривать и редактировать файлы диаграмм.
Отправить новое приложение
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw - это бесплатная онлайн-доска для совместной работы, позволяющая создавать диаграммы и визуализации в реальном времени без регистрации.
Miro
miro.com
Miro — это визуальная платформа для совместной работы, позволяющая командам создавать и разрабатывать идеи, управлять проектами и проводить онлайн-встречи.
Whimsical
whimsical.com
Причудливый - это инструмент для визуального документирования и сотрудничества, позволяющий создавать блок-схемы, карты разума и развивать идеи с помощью ИИ.
diagrams.net
diagrams.net
Diagrams.net - это инструмент для создания диаграмм, поддерживающий множество форматов и доступный онлайн и на настольных платформах.
Lucid
lucid.co
Lucid - это инструмент для визуального сотрудничества, предлагающий создание виртуальных досок и диаграмм для команд, используется миллионами пользователей в более чем 180 странах.
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw+ — это инструмент для совместной работы, позволяющий создавать и управлять диаграммами с возможностью реального времени и интеграции с облаком.
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax – это инструмент для создания диаграмм, поддерживающий более 300 видов визуальных данных на Windows, macOS, Linux и онлайн.
Widget Board
widget-board.com
Плата виджетов - это инструмент для создания настраиваемых панелей с виджетами, позволяющий организовывать задачи, заметки и данные в одном месте.
Moqups
moqups.com
Moqups - это онлайн-инструмент для создания визуальных материалов, таких как каркас, диаграммы и прототипы, с возможностью совместной работы в реальном времени.
Gliffy
gliffy.com
Gliffy — онлайн-инструмент для создания диаграмм, интегрированный с Confluence и Jira, позволяющий командам быстро визуализировать идеи и процессы.
Sketch Web
sketch.com
Sketch Web — это онлайн-платформа для цифрового дизайна, позволяющая создавать, прототипировать и совместно работать над проектами.
Creately
creately.com
Creately - это платформа для визуального сотрудничества, позволяющая командам создавать идеи, планы и документы, используя множество шаблонов и функции совместной работы.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw - это приложение для создания диаграмм, визуализации данных и совместной работы в реальном времени для бизнеса.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix - это онлайн-доска для совместной работы, предлагающая инструменты для создания прототипов, карт разума и диаграмм в реальном времени.
Cloudcraft
cloudcraft.co
CloudCraft — инструмент для визуализации и управления облачной архитектурой, поддерживающий AWS и Azure, с возможностью создания диаграмм в реальном времени.
Zen Flowchart
zenflowchart.com
Zen Flowchart — это простой онлайн-инструмент для создания блок-схем, позволяющий удобно визуализировать идеи и процессы с помощью интуитивного интерфейса.
ProcessOn
processon.com
ProcessOn - это онлайн-платформа для совместного создания диаграмм, включая блок-схемы и ментальные карты, для визуализации и управления процессами.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo — это онлайн-инструмент для создания диаграмм, который позволяет пользователям совместно работать над схемами и визуальными представлениями в реальном времени.
Kumu
kumu.io
Kumu помогает организовать сложные данные в простые и наглядные карты взаимосвязей.
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp — инструмент для создания пользовательских потоков, карт сайтов и прототипов, позволяющий командам совместно планировать UX в реальном времени.
Aha!
aha.io
Aha! — это комплексный набор инструментов для разработки продуктов, помогающий командам управлять стратегиями и улучшать сотрудничество.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite — мобильное приложение для создания чертежей, расчётов и оценок, предназначенное для профессионалов в области строительства и архитектуры.
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
StoriesOnBoard - инструмент для управления продуктами и создания карт пользовательских историй с интеграцией в Trello, JIRA и другие платформы.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel - SaaS инструмент для совместной работы технических команд над проектированием программной архитектуры с интуитивно понятным интерфейсом.
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab — онлайн-инструмент для создания диаграмм отношений сущностей (ERD) и управления базами данных без написания кода.
Allo
allo.io
Allo — это удаленное рабочее пространство для командной работы, объединяющее видеоконференции, управление проектами и визуальные доски.
Querychart
querychart.io
Querychart — это бесплатное веб-приложение для создания диаграмм на основе данных с использованием интерфейса, аналогичного Excel, без ручного рисования.
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoardIt - инструмент для картирования пользовательских историй, позволяющий командам удаленно сотрудничать и интегрироваться с популярными системами управления проектами.
Zen UML
zenuml.com
Zen UML – инструмент для создания и управления диаграммами UML, позволяющий визуализировать программные системы и улучшать командное сотрудничество.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard - платформа для связи сотрудников с удаленными командами, предлагающая организационные схемы, каталоги и инструменты для улучшения коммуникации.
Samepage
samepage.io
Samepage - платформа для совместной работы, объединяющая чат, видеозвонки, управление задачами и совместное редактирование файлов.
Overflow.io
overflow.io
Overflow.io - это инструмент для создания диаграмм пользовательских потоков, предназначенный для команд дизайна продуктов, позволяющий визуализировать и представлять проект
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper — инструмент для анализа структуры и контента веб-сайтов, предлагающий визуальные карты сайта, инвентаризацию контента и аудит для оптимизации.
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
VisualSitemaps автоматически генерирует визуальные карты сайтов и скриншоты, что упрощает аудит сайтов для UI, UX, SEO и маркетинга.
Qlerify
qlerify.com
Qlerify — это инструмент на базе AI для быстрого создания технических спецификаций и кодирования бизнес-процессов, упрощая сотрудничество между командами.
Slickplan
slickplan.com
Slickplan - это инструмент для оптимизации планирования веб-сайтов и управления контентом с возможностями совместной работы.
Rarchy
rarchy.com
Rarchy — это инструмент для планирования сайтов, позволяющий создавать и редактировать визуальные карты сайта и пользовательские потоки, а также экспортировать их в разные форматы.
Engage Process
engageprocess.com
Engage Process Modeler предлагает платформу для коллективного моделирования процессов, позволяя легко документировать и добавлять контекстные данные в режиме реального времени.
Custellence
custellence.com
Custellence - инструмент для картирования путешествий клиентов, позволяющий организациям анализировать и оптимизировать клиентский опыт на разных этапах взаимодействия.
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud - платформа для управления изменениями в Salesforce, позволяющая анализировать зависимости и оптимизировать процессы для более эффективного внедрения обновлений.
© 2025 WebCatalog, Inc.