Allo

allo.io

Встречайте свое первое удаленное рабочее пространство. Получите всех на одной странице, буквально. Попрощайтесь со своим утомительным текстовым общением. Попробуйте общение, развитое - более интерактивное, захватывающее и веселое. Новый способ сотрудничать с вашей командой. Белая доска, видеоконференция, документация и управление проектами в одном месте. Алло - это то, где идеи текут как доска, но остаются организованными. Планируйте, делитесь и сотрудничайте без беспорядка. Почему выбирают алло? * Объединенное представление о кабине: попрощайтесь с хаосом жонглирования несколькими приложениями. С помощью централизованного концентратора пользователи могут интегрировать все свои инструменты, создавать пользовательские панели мониторинга и иметь единый поиск и почтовый ящик. * OKR Mastery: установите, отслеживает и достигает целей и ключевых результатов. Алло привносит ясность в целях, помогая командам оставаться выровненными и сосредоточенными. * Управление проектами совершенствовалось: от начала до завершения, с легкостью управлять проектами. Сотрудничать, назначьте задачи и попасть в вехи. * Визуальная доска: захват и визуализируйте мысли. От мозгового штурма до документации по проекту, доска воплощает в жизнь идеи.