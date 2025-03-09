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Программное обеспечение для построения диаграмм
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Программное обеспечение для построения диаграмм - Самые популярные приложения - Ватикан

Программное обеспечение для построения диаграмм позволяет пользователям создавать сложные диаграммы, включая блок-схемы и планы этажей, используя данные и изображения. Эти инструменты обычно предлагают шаблоны для оптимизации процесса создания диаграмм, а также дают пользователям возможность создавать диаграммы с нуля. Некоторые программы для построения диаграмм могут интегрироваться с другими инструментами проектирования и предоставлять платформы для совместной работы, позволяющие нескольким пользователям одновременно просматривать и редактировать файлы диаграмм.

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VisualSitemaps

VisualSitemaps

visualsitemaps.com

VisualSitemaps автоматически генерирует визуальные карты сайтов и скриншоты, что упрощает аудит сайтов для UI, UX, SEO и маркетинга.

Kumu

Kumu

kumu.io

Осмыслите свой беспорядочный мир. Kumu позволяет легко организовывать сложные данные в карты взаимосвязей, на которые приятно смотреть и которые приятно использовать.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix - это онлайн-доска для совместной работы, предлагающая инструменты для создания прототипов, карт разума и диаграмм в реальном времени.

Sketch Web

Sketch Web

sketch.com

Sketch Web — это онлайн-платформа для цифрового дизайна, позволяющая создавать, прототипировать и совместно работать над проектами.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

FlowMapp — инструмент для создания пользовательских потоков, карт сайтов и прототипов, позволяющий командам совместно планировать UX в реальном времени.

Custellence

Custellence

custellence.com

Мы считаем, что эмпатия является самым важным конкурентным преимуществом для любой организации. Миссия Custellence — способствовать большей эмпатии внутри организаций, предлагая лучший инструмент для создания клиентоориентированных изменений. Custellence — это самый простой в использовании инструмент для картирования пути клиента, созданный для менеджеров по работе с клиентами и специалистов по клиентскому опыту. Этот инструмент экономит время и дает вам уверенность благодаря интуитивно понятному интерфейсу в сочетании с достаточным количеством умных картографических возможностей. Custellence используется профессионалами CX по всему миру, а также командами таких компаний, как Microsoft, Veeva, Volvo, Polestar, Eon, Dandy и Takeda.

Widget Board

Widget Board

widget-board.com

Плата виджетов - это инструмент для создания настраиваемых панелей с виджетами, позволяющий организовывать задачи, заметки и данные в одном месте.

Slickplan

Slickplan

slickplan.com

Slickplan - это инструмент для оптимизации планирования веб-сайтов и управления контентом с возможностями совместной работы.

Overflow.io

Overflow.io

overflow.io

Overflow — это первый в мире инструмент для построения диаграмм пользовательских потоков, предназначенный для групп разработчиков продуктов. Он предлагает дизайнерам новый, эффективный способ эффективно сообщать о своей работе, одновременно полностью вовлекая аудиторию в интерактивную презентацию пользовательского потока.

Qlerify

Qlerify

qlerify.com

Qlerify — это инструмент на базе AI для быстрого создания технических спецификаций и кодирования бизнес-процессов, упрощая сотрудничество между командами.

IcePanel

IcePanel

icepanel.io

IcePanel - SaaS инструмент для совместной работы технических команд над проектированием программной архитектуры с интуитивно понятным интерфейсом.

DYNO Mapper

DYNO Mapper

dynomapper.com

Dyno Mapper — инструмент для анализа структуры и контента веб-сайтов, предлагающий визуальные карты сайта, инвентаризацию контента и аудит для оптимизации.

Elements.cloud

Elements.cloud

elements.cloud

Elements.cloud — это платформа анализа изменений, которая помогает вам ускорить окупаемость трансформации бизнеса. Это позволяет вам принимать разумные решения об изменениях на основе общего понимания конфигурации систем с помощью мощного анализа влияния и зависимостей, связанного с документацией бизнес-анализа. Благодаря искусственному интеллекту он может генерировать карты процессов, создавать полные пользовательские истории, рекомендовать решения и обмениваться данными с вашими данными. Он объединяет команды и разрушает разрозненность знаний. Изменения внедряются быстрее и с уверенностью. Переработка сокращается. Принятие пользователями стремительно растет.

CardBoardIt

CardBoardIt

cardboardit.com

CardBoardIt - инструмент для картирования пользовательских историй, позволяющий командам удаленно сотрудничать и интегрироваться с популярными системами управления проектами.

Engage Process

Engage Process

engageprocess.com

Традиционное программное обеспечение для управления процессами (инструменты BPM) начинает действовать после того, как команда нарисовала схему своего процесса. Engage Process Modeler упрощает эту задачу, предлагая готовую к семинару картографическую платформу, которая автоматически проектирует и проверяет ваши процессы вместе с командой, находящейся в комнате. Наш визуальный подход понятен каждому, благодаря чему ваш технологический цех мгновенно запечатлен. Добавьте контекстные данные, такие как время, затраты, приложения, риски, роли, ссылки на документы и многое другое, чтобы завершить ваши процессы. Engage Process Modeler полностью представляет собой SaaS, установка не требуется.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite — мобильное приложение для создания чертежей, расчётов и оценок, предназначенное для профессионалов в области строительства и архитектуры.

ERD Lab

ERD Lab

erdlab.io

ERD Lab — онлайн-инструмент для создания диаграмм отношений сущностей (ERD) и управления базами данных без написания кода.

Zen UML

Zen UML

zenuml.com

Zen UML – инструмент для создания и управления диаграммами UML, позволяющий визуализировать программные системы и улучшать командное сотрудничество.

Querychart

Querychart

querychart.io

Querychart — это бесплатное веб-приложение для создания диаграмм на основе данных с использованием интерфейса, аналогичного Excel, без ручного рисования.

Rarchy

Rarchy

rarchy.com

Rarchy предлагает набор инструментов для планирования веб-сайтов, включая визуальные карты сайта и потоки пользователей, предназначенные для агентств и команд. Основным продуктом является наш бесплатный визуальный редактор карты сайта, который позволяет вам создавать карту сайта с нуля или импортировать существующие страницы веб-сайта с помощью нашего генератора визуальных карт сайта. После этого вы сможете просматривать свой веб-сайт в пяти различных визуальных форматах, использовать интерфейс перетаскивания для внесения изменений и автоматически делать снимки экрана текущего дизайна страниц. Вашу карту сайта можно экспортировать в формат XML (готовый для загрузки в поисковые системы), CSV или PDF. Rarchy идеально подходит для команд, позволяя вам сотрудничать, редактировать и сообщать об изменениях на вашем веб-сайте в одном месте.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

Gliffy — онлайн-инструмент для создания диаграмм, интегрированный с Confluence и Jira, позволяющий командам быстро визуализировать идеи и процессы.

Aha!

Aha!

aha.io

Aha! — это комплексный набор инструментов для разработки продуктов, помогающий командам управлять стратегиями и улучшать сотрудничество.

Allo

Allo

allo.io

Встречайте свое первое удаленное рабочее пространство. Получите всех на одной странице, буквально. Попрощайтесь со своим утомительным текстовым общением. Попробуйте общение, развитое - более интерактивное, захватывающее и веселое. Новый способ сотрудничать с вашей командой. Белая доска, видеоконференция, документация и управление проектами в одном месте. Алло - это то, где идеи текут как доска, но остаются организованными. Планируйте, делитесь и сотрудничайте без беспорядка. Почему выбирают алло? * Объединенное представление о кабине: попрощайтесь с хаосом жонглирования несколькими приложениями. С помощью централизованного концентратора пользователи могут интегрировать все свои инструменты, создавать пользовательские панели мониторинга и иметь единый поиск и почтовый ящик. * OKR Mastery: установите, отслеживает и достигает целей и ключевых результатов. Алло привносит ясность в целях, помогая командам оставаться выровненными и сосредоточенными. * Управление проектами совершенствовалось: от начала до завершения, с легкостью управлять проектами. Сотрудничать, назначьте задачи и попасть в вехи. * Визуальная доска: захват и визуализируйте мысли. От мозгового штурма до документации по проекту, доска воплощает в жизнь идеи.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

Cacoo — это онлайн-инструмент для создания диаграмм, который позволяет пользователям совместно работать над схемами и визуальными представлениями в реальном времени.

Cloudcraft

Cloudcraft

cloudcraft.co

CloudCraft — инструмент для визуализации и управления облачной архитектурой, поддерживающий AWS и Azure, с возможностью создания диаграмм в реальном времени.

Creately

Creately

creately.com

Creately - это платформа для визуального сотрудничества, позволяющая командам создавать идеи, планы и документы, используя множество шаблонов и функции совместной работы.

diagrams.net

diagrams.net

diagrams.net

Diagrams.net - это инструмент для создания диаграмм, поддерживающий множество форматов и доступный онлайн и на настольных платформах.

Wondershare EdrawMax

Wondershare EdrawMax

edrawmax.com

Wondershare EdrawMax – это инструмент для создания диаграмм, поддерживающий более 300 видов визуальных данных на Windows, macOS, Linux и онлайн.

Excalidraw

Excalidraw

excalidraw.com

Excalidraw - это бесплатная онлайн-доска для совместной работы, позволяющая создавать диаграммы и визуализации в реальном времени без регистрации.

Excalidraw+

Excalidraw+

excalidraw.com

Excalidraw+ — это инструмент для совместной работы, позволяющий создавать и управлять диаграммами с возможностью реального времени и интеграции с облаком.

Miro

Miro

miro.com

Miro — это визуальная платформа для совместной работы, позволяющая командам создавать и разрабатывать идеи, управлять проектами и проводить онлайн-встречи.

Lucid

Lucid

lucid.co

Lucid - это инструмент для визуального сотрудничества, предлагающий создание виртуальных досок и диаграмм для команд, используется миллионами пользователей в более чем 180 странах.

Moqups

Moqups

moqups.com

Moqups - это онлайн-инструмент для создания визуальных материалов, таких как каркас, диаграммы и прототипы, с возможностью совместной работы в реальном времени.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard - платформа для связи сотрудников с удаленными командами, предлагающая организационные схемы, каталоги и инструменты для улучшения коммуникации.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage - платформа для совместной работы, объединяющая чат, видеозвонки, управление задачами и совместное редактирование файлов.

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

SmartDraw - это приложение для создания диаграмм, визуализации данных и совместной работы в реальном времени для бизнеса.

StoriesOnBoard

StoriesOnBoard

storiesonboard.com

StoriesOnBoard - инструмент для управления продуктами и создания карт пользовательских историй с интеграцией в Trello, JIRA и другие платформы.

Whimsical

Whimsical

whimsical.com

Причудливый - это инструмент для визуального документирования и сотрудничества, позволяющий создавать блок-схемы, карты разума и развивать идеи с помощью ИИ.

Zen Flowchart

Zen Flowchart

zenflowchart.com

Zen Flowchart — это простой онлайн-инструмент для создания блок-схем, позволяющий удобно визуализировать идеи и процессы с помощью интуитивного интерфейса.

ProcessOn

ProcessOn

processon.com

ProcessOn - это онлайн-платформа для совместного создания диаграмм, включая блок-схемы и ментальные карты, для визуализации и управления процессами.

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Программное обеспечение для построения диаграмм - Самые популярные приложения - Ватикан - WebCatalog