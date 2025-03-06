Aha!

aha.io

Ага! — это мировое программное обеспечение для разработки продуктов. Мы помогаем более чем 1 миллиону разработчиков продуктов воплотить свою стратегию в жизнь. В наш набор инструментов входит Aha! Дорожные карты, ага! Идеи, ага! Доски, ага! Знания, и Ага! Развивать. Команды по разработке продуктов полагаются на наш опыт, управляемые шаблоны и программы обучения через Aha! Академия должна быть лучшей. Мы гордимся тем, что являемся совершенно другим типом быстрорастущей SaaS-компании. Бизнес является самофинансируемым, прибыльным и на 100% удаленным. Мы признаны одной из лучших компаний, в которых можно работать полностью удаленно, поддерживаем движение Bootstrap и передали более 1 миллиона долларов нуждающимся людям через Aha! Заботится. * Ага! представляет собой комплексный набор инструментов, предназначенных для помощи менеджерам по продуктам в реализации оптимизированных и хорошо скоординированных стратегий продуктов с надежной средой, которую можно адаптировать в соответствии с конкретными требованиями рабочего процесса. * Рецензенты часто отмечают обширную функциональность инструмента, возможность настройки его в соответствии с потребностями своей организации, быструю и полезную техническую поддержку, а также эффективную интеграцию с другими платформами, такими как Jira и SFDC. * Рецензенты столкнулись с ограничениями в параметрах настройки, особенно в стилях шрифтов и стандартных значках, заметной сложностью на начальном этапе настройки, крутой кривой обучения и ограничениями в возможностях создания отчетов, особенно с невозможностью создавать отчеты об изменениях, внесенных в записи.