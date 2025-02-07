Программное обеспечение для построения диаграмм - Самые популярные приложения - Словакия

Gliffy

gliffy.com

Приложения Gliffy для построения диаграмм упрощают общение и совместную работу со скоростью ваших идей. Независимо от того, используете ли вы Gliffy в Confluence и Jira или переходите к нашему автономному инструменту для построения диаграмм Gliffy Online, вы найдете интуитивно понятный способ рисования диаграмм. Перетащите свой путь к профессиональным блок-схемам, UML-диаграммам, диаграммам связей сущностей и т. д. всего за несколько щелчков мышью. Кроме того, теперь вы можете создавать диаграммы, используя код Mermaid js. Используйте шаблон, чтобы составить интеллектуальную карту или концептуальную карту во время мозгового штурма. Встройте легко обновляемую организационную структуру в инструменты, которые уже использует ваша команда. Визуализируйте свою облачную архитектуру или ИТ-сети, добавьте их в документацию своей команды и используйте функцию связывания данных Gliffy, чтобы добавлять реальные данные непосредственно в ваши диаграммы. Что бы вы ни планировали, управляли проектами или мечтали, Gliffy поможет вам воплотить это в жизнь. Создавайте диаграммы вместе со своей командой в режиме реального времени прямо в Confluence Cloud, чтобы упростить и повысить эффективность рабочих сеансов. Gliffy — самое популярное приложение для создания диаграмм в экосистеме Atlassian: только в Confluence их используют более 18 миллионов пользователей. Gliffy доверяют команды любого размера, что делает его ведущим решением для построения диаграмм на предприятии. Вы можете проверить, подходит ли Gliffy вашей команде, запустив пробную версию через Atlassian Marketplace или подписавшись на двухнедельную бесплатную пробную версию Gliffy Online на сайте gliffy.com.