Программное обеспечение для построения диаграмм - Самые популярные приложения - Словения

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Программное обеспечение для построения диаграмм позволяет пользователям создавать сложные диаграммы, включая блок-схемы и планы этажей, используя данные и изображения. Эти инструменты обычно предлагают шаблоны для оптимизации процесса создания диаграмм, а также дают пользователям возможность создавать диаграммы с нуля. Некоторые программы для построения диаграмм могут интегрироваться с другими инструментами проектирования и предоставлять платформы для совместной работы, позволяющие нескольким пользователям одновременно просматривать и редактировать файлы диаграмм.
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Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax — это универсальный инструмент для создания диаграмм, который может служить всем вашим целям. Он доступен для Windows, macOS, Linux и онлайн-использования. Если вам нужно нарисовать блок-схемы, интеллектуальные карты, организационные диаграммы, диаграммы Ганта, планы этажей и диаграммы ER, вы можете найти то, что вам нужно, в EdrawMax. EdrawMax предоставляет решения для более чем 210 типов диаграмм.
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw — это инструмент виртуальной доски для совместной работы, который позволяет легко создавать эскизы диаграмм, напоминающие нарисованные от руки. В Excalidraw+, независимо от того, являетесь ли вы компанией или частным лицом, вы можете создать рабочее пространство, в котором сможете управлять и систематизировать все созданные вами чертежи. Чертежи легко доступны вашим коллегам по рабочему пространству и надежно сохраняются в облаке. Совместная работа в реальном времени включена по умолчанию, никаких дополнительных действий не требуется.
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud — это платформа анализа изменений, которая помогает вам ускорить окупаемость трансформации бизнеса. Это позволяет вам принимать разумные решения об изменениях на основе общего понимания конфигурации систем с помощью мощного анализа влияния и зависимостей, связанного с документацией бизнес-анализа. Благодаря искусственному интеллекту он может генерировать карты процессов, создавать полные пользовательские истории, рекомендовать решения и обмениваться данными с вашими данными. Он объединяет команды и разрушает разрозненность знаний. Изменения внедряются быстрее и с уверенностью. Переработка сокращается. Принятие пользователями стремительно растет.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — это инновационная онлайн-доска, которая обеспечивает беспрепятственный мозговой штурм, обсуждение и совместное творчество. Используйте возможности искусственного интеллекта и по-новому определите свой опыт удаленной работы.
Sketch Web
sketch.com
Универсальная платформа для цифрового дизайна — с инструментами совместного проектирования, прототипирования и передачи задач разработчикам. Sketch — это пакет программного обеспечения для проектирования, который поможет вам создавать красивые продукты в любом масштабе, независимо от того, работаете ли вы в одиночку или совместно. Со Sketch вы получаете мощное приложение для Mac для проектирования, веб-приложение для передачи документов и управления ими из любого места, а также приложение для iOS для создания прототипов вашей работы на ходу. Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать, как раскрыть свой творческий потенциал и улучшить рабочий процесс с помощью Sketch.
FlowMapp
flowmapp.com
Создавайте исключительный UX для красивых продуктов, веб-сайтов и приложений с помощью онлайн-инструментов для совместной работы. Простая и мощная платформа визуального UX. Создавайте карты сайта, пользовательские потоки и каркасы, чтобы обеспечить более эффективное UX-планирование и веб-разработку. FlowMapp позволяет командам вместе планировать и разрабатывать цифровые возможности в режиме реального времени и в одном месте. Как использовать FlowMapp? — UX и разработка — Планирование — Работа в команде — Организуйте все — Создавать и представлять прототипы Hi-Fi — Планируйте и храните контент — Общение с клиентом — Увеличение продаж — Работа офлайн
Custellence
custellence.com
Мы считаем, что эмпатия является самым важным конкурентным преимуществом для любой организации. Миссия Custellence — способствовать большей эмпатии внутри организаций, предлагая лучший инструмент для создания клиентоориентированных изменений. Custellence — это самый простой в использовании инструмент для картирования пути клиента, созданный для менеджеров по работе с клиентами и специалистов по клиентскому опыту. Этот инструмент экономит время и дает вам уверенность благодаря интуитивно понятному интерфейсу в сочетании с достаточным количеством умных картографических возможностей. Custellence используется профессионалами CX по всему миру, а также командами таких компаний, как Microsoft, Veeva, Volvo, Polestar, Eon, Dandy и Takeda.
Widget Board
widget-board.com
Доска виджетов — это инструмент для повышения производительности, который позволяет вам создавать собственные доски с вашими любимыми виджетами, такими как задачи, заметки, мультимедиа, дата и время, погода, календарь и многое другое! Составляйте карты разума и проводите мозговой штурм своих идей, управляйте своими проектами и создавайте коллекции чего угодно — и все это в одном месте. Просто перетащите виджеты и файлы на новую доску.
Slickplan
slickplan.com
Slickplan — это продукт Awmous, LLC, фирмы по разработке программного обеспечения, специализирующейся на создании веб-решений SaaS для предприятий любого размера.
Overflow.io
overflow.io
Overflow — это первый в мире инструмент для построения диаграмм пользовательских потоков, предназначенный для групп разработчиков продуктов. Он предлагает дизайнерам новый, эффективный способ эффективно сообщать о своей работе, одновременно полностью вовлекая аудиторию в интерактивную презентацию пользовательского потока.
Qlerify
qlerify.com
Qlerify — это инструмент ускорения на основе искусственного интеллекта, помогающий организациям превращать бизнес-процессы в код до 100 раз быстрее. Qlerify позволяет нетехническим пользователям быстро создавать технические спецификации в формате, который нравится разработчикам и который можно мгновенно использовать для более быстрого создания более качественного программного обеспечения. Qlerify сочетает в себе рабочее пространство для совместного редактирования с автоматическим созданием системных требований, моделей процессов, моделей данных, проектирования архитектуры программного обеспечения и исходного кода с помощью искусственного интеллекта — всех артефактов, необходимых разработчикам, что экономит массу времени и средств. Инструмент Qlerify полностью бесплатен и в ограниченной степени может использоваться небольшими командами. Некоторые особенности Qlerify: 1. Сверхбыстрый и удобный интерфейс совместного редактирования, который позволяет многим заинтересованным сторонам совместно создавать модели процессов/путешествий пользователя, модели данных и одновременно собирать системные требования со скоростью мысли. 2. Увеличение объема генерации контента с помощью ИИ. еще больше ускоряет работу, направляет пользователей и запускает семинары. 3. Генерация шаблонного кода с помощью ИИ экономит ценное время разработки. 4. Настраиваемые типы данных, необходимые разработчикам, такие как пользовательские истории, эскизы пользовательского интерфейса, бизнес-правила, ключевые показатели эффективности, модели данных и т. д. 5. Поддержка мощных гибкие платформы для ускорения разработки, такие как Scrum, картирование пользовательских историй, шторм событий, гибкое моделирование данных, проектирование на основе предметной области и упрощенное BPM. 5. Поддержка удаленного сотрудничества, например. делитесь контентом с гостевыми пользователями, отменяйте/повторяйте изменения или неограниченно откатывайте/пересылайте изменения между версиями, клонируйте контент, добавляйте комментарии и лайки или коллективно расставляйте приоритеты, используя приоритет MoSCoW или сопоставление пользовательских историй и т. д. Попробуйте бесплатно на https://www.qlerify. ком.
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
Автоматическое создание визуальных файлов Sitemap за считанные секунды. ↳ Планирование контента ↳ Отслеживание контроля качества и конкурентов ↳ Создание потоков Автоматически создавайте красивые визуальные карты сайта + снимки экрана с высоким разрешением любого общедоступного или частного веб-сайта, что позволяет быстро и легко выполнять углубленный аудит сайта на предмет UI, UX, SEO и маркетинговых исследований. . Просто введите URL-адрес и получите визуальную архитектуру всего сайта в виде миниатюр. ОБНОВЛЕНО!! Мы только что запустили ВСЕГДА БЕСПЛАТНО >> https://VISUALFLOWS.io
DYNO Mapper
dynomapper.com
Пакет веб-управления Dyno Mapper дает вам контроль над самым мощным в Интернете инструментом визуального картографирования сайтов. Наш веб-сканер создаст визуальные карты сайта, которые отображают иерархию страниц, контента, внутренних ссылок, аналитики и комментариев для эффективного сотрудничества. Используйте наш редактор карты сайта, чтобы добавить свою таксономию, изменить иерархию и экспортировать данные для импорта в вашу CMS. Оцените свою видимость, доступность и качество контента, используя наш эталонный показатель V.A.C.Q.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel — это SaaS-инструмент, позволяющий техническим командам совместно работать над проектированием архитектуры программного обеспечения. Мы используем визуальный подход, связанный с ресурсами реального мира, предназначенный для технических и нетехнических людей.
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoard — это простой инструмент для создания карт пользовательских историй. Цифровые стикеры упрощают совместную работу над проектированием и разработкой между удаленными командами. Поделитесь пользовательской историей, которая действительно объединяет продукт. Затем визуализируйте функциональную работу, синхронизировав доски с Jira, Trello, Azure DevOps, VersionOne или Pivotal Tracker. Получите 14-дневную бесплатную пробную версию на сайте cardartit.com.
Engage Process
engageprocess.com
Традиционное программное обеспечение для управления процессами (инструменты BPM) начинает действовать после того, как команда нарисовала схему своего процесса. Engage Process Modeler упрощает эту задачу, предлагая готовую к семинару картографическую платформу, которая автоматически проектирует и проверяет ваши процессы вместе с командой, находящейся в комнате. Наш визуальный подход понятен каждому, благодаря чему ваш технологический цех мгновенно запечатлен. Добавьте контекстные данные, такие как время, затраты, приложения, риски, роли, ссылки на документы и многое другое, чтобы завершить ваши процессы. Engage Process Modeler полностью представляет собой SaaS, установка не требуется.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite позволяет вам легко создавать профессионально выглядящие чертежи на iPad, планшете Android или устройстве Windows за считанные минуты, а затем автоматически генерировать критерии, рассчитывать затраты и прибыль и даже создавать выигрышное предложение на основе этих рисунков, и все это при работе над проектом. сайт работы или где угодно, где вы хотите работать. Более 1,5 миллиона дизайнеров, продавцов, инспекторов и технических специалистов использовали ArcSite, чтобы привлечь больше клиентов, сэкономить время на местах и сотрудничать со своими командами.
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab — это онлайн-инструмент для создания диаграмм ER, который позволяет визуально проектировать базу данных. Импортируйте существующий SQL или разработайте новую базу данных, не написав ни единой строки кода. Визуализируйте свои схемы, чтобы делиться ими и сотрудничать со своей командой. По завершении экспортируйте SQL или PDF/изображение. Все БЕСПЛАТНО!
Zen UML
zenuml.com
ZenUML — это многоплатформенное решение в виде диаграммы как кода для диаграмм последовательности, блок-схем* и многого другого.
Querychart
querychart.io
Querychart — это бесплатное веб-приложение, позволяющее пользователям легко создавать блок-схемы с использованием данных, устраняя необходимость рисования вручную. Благодаря пользовательскому интерфейсу, аналогичному Excel, пользователи вводят данные непосредственно в электронную таблицу для создания диаграмм. Этот оптимизированный процесс не только ускоряет работу, но и обеспечивает последовательность визуализаций.
Rarchy
rarchy.com
Rarchy предлагает набор инструментов для планирования веб-сайтов, включая визуальные карты сайта и потоки пользователей, предназначенные для агентств и команд. Основным продуктом является наш бесплатный визуальный редактор карты сайта, который позволяет вам создавать карту сайта с нуля или импортировать существующие страницы веб-сайта с помощью нашего генератора визуальных карт сайта. После этого вы сможете просматривать свой веб-сайт в пяти различных визуальных форматах, использовать интерфейс перетаскивания для внесения изменений и автоматически делать снимки экрана текущего дизайна страниц. Вашу карту сайта можно экспортировать в формат XML (готовый для загрузки в поисковые системы), CSV или PDF. Rarchy идеально подходит для команд, позволяя вам сотрудничать, редактировать и сообщать об изменениях на вашем веб-сайте в одном месте.
Moqups
moqups.com
Moqups — это визуальный инструмент для совместной работы, который сочетает в себе функции доски, диаграмм и дизайна в одном онлайн-приложении. Думайте, планируйте и общайтесь в режиме реального времени, чтобы создавать широкий спектр визуальных материалов для любого проекта: каркасы, макеты, диаграммы, интеллект-карты, информационные панели и прототипы. Moqups используют более 2 миллионов менеджеров по продуктам, бизнес-аналитиков, UX-специалистов, руководителей и межфункциональных команд, выполняющих фундаментальную работу над сложными проектами. Наше решение, обладающее всеми функциями, которые вам нужны, и всеми необходимыми вам, побуждает каждого внести свой вклад, независимо от его опыта.
Aha!
aha.io
Ага! — это мировое программное обеспечение для разработки продуктов. Мы помогаем более чем 1 миллиону разработчиков продуктов воплотить свою стратегию в жизнь. В наш набор инструментов входит Aha! Дорожные карты, ага! Идеи, ага! Доски, ага! Знания, и Ага! Развивать. Команды по разработке продуктов полагаются на наш опыт, управляемые шаблоны и программы обучения через Aha! Академия должна быть лучшей. Мы гордимся тем, что являемся совершенно другим типом быстрорастущей SaaS-компании. Бизнес является самофинансируемым, прибыльным и на 100% удаленным. Мы признаны одной из лучших компаний, в которых можно работать полностью удаленно, поддерживаем движение Bootstrap и передали более 1 миллиона долларов нуждающимся людям через Aha! Заботится. * Ага! представляет собой комплексный набор инструментов, предназначенных для помощи менеджерам по продуктам в реализации оптимизированных и хорошо скоординированных стратегий продуктов с надежной средой, которую можно адаптировать в соответствии с конкретными требованиями рабочего процесса. * Рецензенты часто отмечают обширную функциональность инструмента, возможность настройки его в соответствии с потребностями своей организации, быструю и полезную техническую поддержку, а также эффективную интеграцию с другими платформами, такими как Jira и SFDC. * Рецензенты столкнулись с ограничениями в параметрах настройки, особенно в стилях шрифтов и стандартных значках, заметной сложностью на начальном этапе настройки, крутой кривой обучения и ограничениями в возможностях создания отчетов, особенно с невозможностью создавать отчеты об изменениях, внесенных в записи.
Allo
allo.io
Встречайте свое первое удаленное рабочее место. В буквальном смысле поймите всех на одной волне. Попрощайтесь с утомительным текстовым общением. Попробуйте общение, развитое — более интерактивное, захватывающее и веселое. Новый способ сотрудничества с вашей командой. Доска, видеоконференции, документация и управление проектами в одном месте.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo — ваш инструмент для создания диаграмм, упрощающий визуальную коммуникацию. Благодаря универсальному и удобному интерфейсу вы можете легко создавать диаграммы, блок-схемы и каркасы, что делает его идеальным выбором для команд и отдельных авторов, независимо от их местоположения. Cacoo интегрируется с такими приложениями, как Google Drive, Confluence и Visio, а также имеет доступ к обширной библиотеке шаблонов и фигур. Легко делитесь своей работой с помощью встраивания, ссылок и опций экспорта.
Cloudcraft
cloudcraft.co
Сервис №1 для создания, визуализации и управления вашей облачной архитектурой для достижения оптимальной производительности. Конструктор диаграмм Cloudcraft AWS позволяет максимально повысить эффективность с помощью изометрических или двумерных диаграмм облачной архитектуры, оптимизированных для AWS с помощью интеллектуальных компонентов. Получите мощную облачную визуализацию прямо у вас под рукой.
Creately
creately.com
Creately — это платформа для визуальной совместной работы. Это позволяет командам переходить от идеи к планированию и реализации в одном визуальном пространстве. Визуально добавляйте идеи в различные структуры, составляйте карты процессов, потоков или целых организаций, создавайте документы технической архитектуры — возможности безграничны благодаря более чем 10 000 шаблонов, поставляемых с платформой.
diagrams.net
diagrams.net
Diagrams.net — это программное обеспечение для создания диаграмм с открытым исходным кодом, которое можно развертывать в Интернете, на настольных компьютерах и в контейнерах. Ранее draw.io
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw — это бесплатная доска для совместной работы с открытым исходным кодом. Не тратьте время на поиск лучшего инструмента или лучшего шаблона. Просто рисуй. Без регистрации, без всплывающих окон или согласия на использование файлов cookie. Просто доска, необходимые инструменты и функции искусственного интеллекта для быстрого достижения отличных результатов. Команды и профессионалы часто достигают уровня Excalidraw+ с неограниченным облачным рабочим пространством и дополнительными функциями, такими как презентации, дополнительные генеративные подсказки искусственного интеллекта, расширенные функции совместной работы, управление доступом и многое другое. Excalidraw+ — это эффективный инструмент для команд и отдельных лиц, превращающий идеи и возможности в реальность посредством онлайн-формирования идей в режиме реального времени, плавной визуализации, универсальных возможностей совместного использования и других функций для команд и предприятий. Узнайте больше о Excalidraw+ https://plus.excalidraw.com/excalidraw-for-teams и попробуйте 14-дневную бесплатную пробную версию.
Gliffy
gliffy.com
Приложения Gliffy для построения диаграмм упрощают общение и совместную работу со скоростью ваших идей. Независимо от того, используете ли вы Gliffy в Confluence и Jira или переходите к нашему автономному инструменту для построения диаграмм Gliffy Online, вы найдете интуитивно понятный способ рисования диаграмм. Перетащите свой путь к профессиональным блок-схемам, UML-диаграммам, диаграммам связей сущностей и т. д. всего за несколько щелчков мышью. Кроме того, теперь вы можете создавать диаграммы, используя код Mermaid js. Используйте шаблон, чтобы составить интеллектуальную карту или концептуальную карту во время мозгового штурма. Встройте легко обновляемую организационную структуру в инструменты, которые уже использует ваша команда. Визуализируйте свою облачную архитектуру или ИТ-сети, добавьте их в документацию своей команды и используйте функцию связывания данных Gliffy, чтобы добавлять реальные данные непосредственно в ваши диаграммы. Что бы вы ни планировали, управляли проектами или мечтали, Gliffy поможет вам воплотить это в жизнь. Создавайте диаграммы вместе со своей командой в режиме реального времени прямо в Confluence Cloud, чтобы упростить и повысить эффективность рабочих сеансов. Gliffy — самое популярное приложение для создания диаграмм в экосистеме Atlassian: только в Confluence их используют более 18 миллионов пользователей. Gliffy доверяют команды любого размера, что делает его ведущим решением для построения диаграмм на предприятии. Вы можете проверить, подходит ли Gliffy вашей команде, запустив пробную версию через Atlassian Marketplace или подписавшись на двухнедельную бесплатную пробную версию Gliffy Online на сайте gliffy.com.
Lucid
lucid.co
Lucid — это пакет визуального сотрудничества, который помогает командам видеть и строить будущее. Виртуальная доска, интеллектуальное построение диаграмм и облачная визуализация позволяют организациям воплощать планы от первоначальных идей до успешной реализации. Его используют более чем в 180 странах миллионы пользователей. Девяносто шесть процентов компаний из списка Fortune 500 используют Lucidchart, среди клиентов Google, GE, NBC Universal и T-Mobile. Партнерами Lucid являются такие лидеры отрасли, как Google, Atlassian, Amazon Web Services, Salesforce и Microsoft. С момента основания компании из Юты в 2010 году она получила множество наград за свой бизнес и культуру труда. С самого первого дня команда Lucid была разношерстной, инновационной и чрезвычайно успешной. Компания верна своим основным ценностям, включая командную работу над эго, инновации во всем, что она делает, расширение индивидуальных возможностей, инициативу, ответственность, а также страсть и превосходство во всех областях.
Kumu
kumu.io
Осмыслите свой беспорядочный мир. Kumu позволяет легко организовывать сложные данные в карты взаимосвязей, на которые приятно смотреть и которые приятно использовать.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard — это программная платформа по подписке, которая предоставляет решения для связи сотрудников с компаниями, сотрудники которых в основном работают удаленно или распределены по нескольким местам. Функции Pingboard помогают отделам управления персоналом, операциям, внутренним коммуникациям и другим высокопоставленным руководителям передавать информацию, которая актуальна для всей компании. Pingboard также имеет функции, которые помогают каждому в организации видеть, кто есть кто и кто чем занимается, а затем конструктивно общаться с этими коллегами.
Samepage
samepage.io
Samepage упрощает общение, управление проектами, проведение встреч, совместную работу в Интернете и многое другое, объединяя командный чат, видеоконференции, совместное использование экрана, управление задачами, общий доступ к файлам и... Показать больше рабочее пространство.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw — это единое визуальное приложение, которое сочетает в себе построение диаграмм, использование досок и визуализацию данных в одном удобном для предприятия решении. ПЛАНИРУЙТЕ, ВЫПОЛНЯЙТЕ И ПРОВЕРЯЙТЕ В КОМАНДЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ Сотрудничайте со своей командой в едином рабочем пространстве, которое позволяет сочетать мозговой штурм в свободной форме с другими визуальными эффектами. СОЗДАВАЙТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО КАЧЕСТВА Создавайте диаграммы любого типа — от блок-схем до планов этажей — с помощью интуитивно понятных инструментов и шаблонов. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ Создавайте диаграммы на основе данных и добавляйте данные в фигуры, чтобы улучшить существующие визуальные эффекты. Вы можете подключиться к своей конфигурации AWS или Azure, создать организационные диаграммы из Active Directory или импортировать данные Jira, чтобы начать сеанс мозгового штурма. SMARTDRAW — ЛЕГКИЙ ВЫБОР ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ. Простое лицензирование: лицензия на сайт SmartDraw позволяет охватить всю вашу организацию по одной низкой фиксированной цене. Это означает, что вам не придется постоянно считать головы. - Простое администрирование: SmartDraw легко интегрируется с существующим файловым решением, таким как OneDrive, SharePoint и Google Drive. Он использует ту же структуру папок и уровни разрешений, которые вы уже создали для пользователей. Кроме того, SmartDraw поддерживает единый вход, что упрощает управление пользователями. - Безопасность и надежность: SmartDraw соответствует всем стандартам безопасности и надежности для корпоративных приложений. Клиентами SmartDraw являются университеты и правительственные учреждения, а также более 85% компаний из списка Fortune 500.
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
Инструмент управления продуктами и идеями для гибких проектов. Двусторонняя интеграция с Trello, JIRA, GitHub, Pivotal Tracker в режиме реального времени. Попробуйте StoriesOnBoard бесплатно.
Whimsical
whimsical.com
Whimsical — это итеративное рабочее пространство продукта. Мы помогаем командам быстрее добиться ясности и общего понимания с помощью инструментов документирования для решения любой проблемы, связанной с продуктом. Причудливый имеет: - Документы, включающие визуальные эффекты и связывающие все артефакты проекта. - Блок-схемы построения диаграмм процессов и пользовательских потоков - Каркасы с перетаскиваемыми компонентами - Интеллект-карты для прояснения и организации идей. - Причудливый искусственный интеллект для быстрого запуска решений с помощью генеративных диаграмм. - Проверенные шаблоны и примеры от лидеров продуктов и команд.
Zen Flowchart
zenflowchart.com
Самый простой конструктор блок-схем. Создавайте блок-схемы за несколько кликов с помощью Zen Flowchart, самого простого средства создания блок-схем.
ProcessOn
processon.com
ProcessOn — это онлайн-платформа для совместного создания диаграмм, которая позволяет создавать различные диаграммы, включая блок-схемы, макеты, BPMN, UML и Mindmaps. Мы думаем, что диаграммы помогут нам лучше понять и запомнить абстрактные и непонятные вещи. Когда вы объясняете другим что-то сложное, будет хорошей идеей использовать диаграмму, а не множество слов.
Miro
miro.com
Miro — это визуальное рабочее пространство для инноваций, которое позволяет распределенным командам любого размера вместе мечтать, проектировать и строить будущее. Благодаря волшебству Intelligent Canvas Миро визуализация концепций, идей и решений всей командой может происходить где угодно — без необходимости использования стираемых маркеров. Синхронизируйте, перемещайте и ощущайте связь, работая бок о бок с вашей командой — даже в удаленных, распределенных или гибридных рабочих средах. Клиенты Miro любят использовать Miro, чтобы: * Проводить онлайн-встречи и командные семинары. * Обдумывайте новые идеи и проекты на безграничной доске. * Редактируйте, комментируйте и помечайте документы и PDF-файлы. * Делайте цифровые заметки с помощью Apple Pencil (и сократите использование бумаги!) * Легко собирайте ресурсы, фотографии, документы, ссылки и ссылки. * Планируйте и управляйте гибкими рабочими процессами и ритуалами Scrum. * Создавайте пользовательские маршруты, составляйте карты процессов и развивайте персоны. * Преподавание и проведение интерактивных занятий в совместном пространстве. * Создайте доску идей и вдохновения. Miro позволяет творить когда угодно и где угодно. Благодаря более чем 200 готовым шаблонам, интерфейсу с возможностью перетаскивания и неограниченному количеству соавторов работа на доске Miro становится быстрой и увлекательной.
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