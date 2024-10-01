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Программное обеспечение для построения диаграмм - Самые популярные приложения - Макао (САР)
Программное обеспечение для построения диаграмм позволяет пользователям создавать сложные диаграммы, включая блок-схемы и планы этажей, используя данные и изображения. Эти инструменты обычно предлагают шаблоны для оптимизации процесса создания диаграмм, а также дают пользователям возможность создавать диаграммы с нуля. Некоторые программы для построения диаграмм могут интегрироваться с другими инструментами проектирования и предоставлять платформы для совместной работы, позволяющие нескольким пользователям одновременно просматривать и редактировать файлы диаграмм.
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Lucid
lucid.app
Lucid Visual Collaboration Suite — это полноценная платформа для команд, которые хотят сотрудничать визуально, независимо от того, где они находятся и как они работают. Виртуальная доска, интеллектуальное построение диаграмм и облачная визуализация позволяют организациям воплощать планы от первонача...
Miro
miro.com
Miro предоставляет визуальное рабочее пространство для инноваций, которое позволяет распределенным командам любого размера вместе мечтать, проектировать и строить будущее. Сегодня более 70 миллионов пользователей по всему миру в 200 000 организаций, включая Nike, Ikea, Deloitte, WPP и Cisco, зависят...
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — это инновационная онлайн-доска, которая обеспечивает беспрепятственный мозговой штурм, обсуждение и совместное творчество. Используйте возможности искусственного интеллекта и по-новому определите свой опыт удаленной работы.
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw — это бесплатная доска для совместной работы с открытым исходным кодом. Не тратьте время на поиск лучшего инструмента или лучшего шаблона. Просто рисуй. Без регистрации, без всплывающих окон или согласия на использование файлов cookie. Просто доска, необходимые инструменты и функции искус...
Whimsical
whimsical.com
Whimsical — это итеративное рабочее пространство продукта. Мы помогаем командам быстрее добиться ясности и общего понимания с помощью инструментов документирования для решения любой проблемы, связанной с продуктом. У нас есть: - Документы, которые встраивают визуальные эффекты и связывают все артефа...
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw — это инструмент виртуальной доски для совместной работы, который позволяет легко создавать эскизы диаграмм, напоминающие нарисованные от руки. В Excalidraw+, независимо от того, являетесь ли вы компанией или частным лицом, вы можете создать рабочее пространство, в котором сможете управл...
diagrams.net
diagrams.net
Diagrams.net — это программное обеспечение для создания диаграмм с открытым исходным кодом, которое можно развертывать в Интернете, на настольных компьютерах и в контейнерах. Ранее draw.io
Moqups
moqups.com
Moqups — это визуальный инструмент для совместной работы, который сочетает в себе функции доски, диаграмм и дизайна в одном онлайн-приложении. Думайте, планируйте и общайтесь в режиме реального времени, чтобы создавать широкий спектр визуальных материалов для любого проекта: каркасы, макеты, диаграм...
Gliffy
gliffy.com
Приложения Gliffy для построения диаграмм упрощают общение и совместную работу со скоростью ваших идей. Независимо от того, используете ли вы Gliffy в Confluence и Jira или переходите к нашему автономному инструменту для построения диаграмм Gliffy Online, вы найдете интуитивно понятный способ рисова...
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax — это универсальный инструмент для создания диаграмм, который может служить всем вашим целям. Он доступен для Windows, macOS, Linux и онлайн-использования. Если вам нужно нарисовать блок-схемы, интеллектуальные карты, организационные диаграммы, диаграммы Ганта, планы этажей и ди...
Creately
creately.com
Creately — это платформа для визуальной совместной работы. Это позволяет командам переходить от идеи к планированию и реализации в одном визуальном пространстве. Визуально добавляйте идеи в различные структуры, составляйте карты процессов, потоков или целых организаций, создавайте документы техничес...
Widget Board
widget-board.com
Доска виджетов — это инструмент для повышения производительности, который позволяет вам создавать собственные доски с вашими любимыми виджетами, такими как задачи, заметки, мультимедиа, дата и время, погода, календарь и многое другое! Составляйте карты разума и проводите мозговой штурм своих идей, у...
Sketch Web
sketch.com
Sketch — это универсальная платформа для цифрового дизайна с инструментами для совместной работы, прототипирования и передачи задач разработчикам. Начните бесплатно.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw — это единое визуальное приложение, которое сочетает в себе построение диаграмм, использование досок и визуализацию данных в одном удобном для предприятия решении. ПЛАНИРУЙТЕ, ВЫПОЛНЯЙТЕ И ПРОВЕРЯЙТЕ В КОМАНДЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ Сотрудничайте со своей командой в едином рабочем пространстве...
Cloudcraft
cloudcraft.co
Сервис №1 для создания, визуализации и управления вашей облачной архитектурой для достижения оптимальной производительности. Конструктор диаграмм Cloudcraft AWS позволяет максимально повысить эффективность с помощью изометрических или двумерных диаграмм облачной архитектуры, оптимизированных для AWS...
Zen Flowchart
zenflowchart.com
Самый простой конструктор блок-схем. Создавайте блок-схемы за несколько кликов с помощью Zen Flowchart, самого простого средства создания блок-схем.
ProcessOn
processon.com
ProcessOn — это онлайн-платформа для совместного создания диаграмм, которая позволяет создавать различные диаграммы, включая блок-схемы, макеты, BPMN, UML и Mindmaps. Мы думаем, что диаграммы помогут нам лучше понять и запомнить абстрактные и непонятные вещи. Когда вы объясняете другим что-то сложно...
Cacoo
cacoo.com
Cacoo — ваш инструмент для построения диаграмм, упрощающий визуальную коммуникацию. Благодаря универсальному и удобному интерфейсу вы можете легко создавать диаграммы, блок-схемы и каркасы, что делает его идеальным выбором для команд и отдельных авторов, независимо от их местоположения. Cacoo интегр...
Aha!
aha.io
Ага! — это мировое программное обеспечение для разработки продуктов. Мы помогаем более чем 1 миллиону разработчиков продуктов воплотить свою стратегию в жизнь. В наш набор инструментов входит Aha! Дорожные карты, ага! Идеи, ага! Доски, ага! Знания, и Ага! Развивать. Команды по разработке продуктов п...
Kumu
kumu.io
Осмыслите свой беспорядочный мир. Kumu позволяет легко организовывать сложные данные в карты взаимосвязей, на которые приятно смотреть и которые приятно использовать.
FlowMapp
flowmapp.com
Простая и мощная визуальная UX-платформа. Создавайте карты сайта, пользовательские потоки и каркасы, чтобы обеспечить более эффективное UX-планирование и веб-разработку. FlowMapp позволяет командам вместе планировать и разрабатывать цифровые возможности в режиме реального времени и в одном месте. ⚙️...
IcePanel
icepanel.io
IcePanel — это SaaS-инструмент, позволяющий техническим командам совместно работать над проектированием архитектуры программного обеспечения. Мы используем визуальный подход, связанный с ресурсами реального мира, предназначенный для технических и нетехнических людей.
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
Инструмент управления продуктами и идеями для гибких проектов. Двусторонняя интеграция с Trello, JIRA, GitHub, Pivotal Tracker в режиме реального времени. Попробуйте StoriesOnBoard бесплатно.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite позволяет вам легко создавать профессионально выглядящие чертежи на iPad, планшете Android или устройстве Windows за считанные минуты, а затем автоматически генерировать критерии, рассчитывать затраты и прибыль и даже создавать выигрышное предложение на основе этих рисунков, и все это при ра...
Pingboard
pingboard.com
Pingboard — это программная платформа по подписке, которая предоставляет решения для связи сотрудников с компаниями, сотрудники которых в основном работают удаленно или распределены по нескольким местам. Функции Pingboard помогают отделам управления персоналом, операциям, внутренним коммуникациям и ...
Allo
allo.io
Встречайте свое первое удаленное рабочее место. В буквальном смысле поймите всех на одной волне. Попрощайтесь с утомительным текстовым общением. Попробуйте общение, развитое — более интерактивное, захватывающее и веселое. Новый способ сотрудничества с вашей командой. Доска, видеоконференции, докуме...
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab — это онлайн-инструмент для создания диаграмм ER, который позволяет визуально проектировать базу данных. Импортируйте существующий SQL или разработайте новую базу данных, не написав ни единой строки кода. Визуализируйте свои схемы, чтобы делиться ими и сотрудничать со своей командой. По заве...
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoard — это простой инструмент для создания карт пользовательских историй. Цифровые стикеры упрощают совместную работу над проектированием и разработкой между удаленными командами. Поделитесь пользовательской историей, которая действительно объединяет продукт. Затем визуализируйте функциональную...
Samepage
samepage.io
Samepage упрощает общение, управление проектами, проведение встреч, совместную работу в Интернете и многое другое, объединяя командный чат, видеоконференции, совместное использование экрана, управление задачами, общий доступ к файлам и... Показать больше рабочее пространство.
Querychart
querychart.io
Querychart — это бесплатное веб-приложение, позволяющее пользователям легко создавать блок-схемы с использованием данных, устраняя необходимость рисования вручную. Благодаря пользовательскому интерфейсу, аналогичному Excel, пользователи вводят данные непосредственно в электронную таблицу для создани...
Zen UML
zenuml.com
ZenUML — это многоплатформенное решение в виде диаграммы как кода для диаграмм последовательности, блок-схем* и многого другого.
Rarchy
rarchy.com
Rarchy предлагает набор инструментов для планирования веб-сайтов, включая визуальные карты сайта и потоки пользователей, предназначенные для агентств и команд. Основным продуктом является наш бесплатный визуальный редактор карты сайта, который позволяет вам создавать карту сайта с нуля или импортиро...
Overflow.io
overflow.io
Overflow — это первый в мире инструмент для построения диаграмм пользовательских потоков, предназначенный для групп разработчиков продуктов. Он предлагает дизайнерам новый, эффективный способ эффективно сообщать о своей работе, одновременно полностью вовлекая аудиторию в интерактивную презентацию по...
Slickplan
slickplan.com
Slickplan — это продукт Awmous, LLC, фирмы по разработке программного обеспечения, специализирующейся на создании веб-решений SaaS для предприятий любого размера.
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud — это платформа анализа изменений, которая помогает вам ускорить окупаемость трансформации бизнеса. Это позволяет вам принимать разумные решения об изменениях на основе общего понимания конфигурации систем с помощью мощного анализа влияния и зависимостей, связанного с документацией би...
DYNO Mapper
dynomapper.com
Пакет веб-управления Dyno Mapper дает вам контроль над самым мощным в Интернете инструментом визуального картографирования сайтов. Наш веб-сканер создаст визуальные карты сайта, которые отображают иерархию страниц, контента, внутренних ссылок, аналитики и комментариев для эффективного сотрудничества...
Qlerify
qlerify.com
Qlerify — это инструмент ускорения на основе искусственного интеллекта, помогающий организациям превращать бизнес-процессы в код до 100 раз быстрее. Qlerify позволяет нетехническим пользователям быстро создавать технические спецификации в формате, который нравится разработчикам и который можно мгнов...
Custellence
custellence.com
Мы считаем, что эмпатия является самым важным конкурентным преимуществом для любой организации. Миссия Custellence — способствовать большей эмпатии внутри организаций, предлагая лучший инструмент для создания клиентоориентированных изменений. Custellence — это самый простой в использовании инструмен...
Engage Process
engageprocess.com
Традиционное программное обеспечение для управления процессами (инструменты BPM) начинает действовать после того, как команда наметила свой процесс. Engage Process Modeler упрощает эту задачу, предлагая готовую к семинару картографическую платформу, которая автоматически проектирует и проверяет ваши...
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
Автоматическое создание визуальных файлов Sitemap за считанные секунды. ↳ Планирование контента ↳ Отслеживание контроля качества и конкурентов ↳ Создание потоков Автоматически создавайте красивые визуальные карты сайта + снимки экрана с высоким разрешением любого общедоступного или частного веб-сайт...