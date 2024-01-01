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Программное обеспечение для построения диаграмм - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для построения диаграмм позволяет пользователям создавать сложные диаграммы, включая блок-схемы и планы этажей, используя данные и изображения. Эти инструменты обычно предлагают шаблоны для оптимизации процесса создания диаграмм, а также дают пользователям возможность создавать диаграммы с нуля. Некоторые программы для создания диаграмм могут интегрироваться с другими инструментами проектирования и предоставлять платформы для совместной работы, позволяющие нескольким пользователям одновременно просматривать и редактировать файлы диаграмм.
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Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw — это инструмент виртуальной доски для совместной работы, который позволяет легко создавать эскизы диаграмм, напоминающие нарисованные от руки.
Whimsical
whimsical.com
Общайтесь визуально со скоростью мысли — с помощью блок-схем для совместной работы, каркасов, стикеров и ассоциативных карт.
Miro
miro.com
Miro — это онлайн-платформа для совместной работы с доской, которая позволяет распределенным командам эффективно работать вместе: от мозгового штурма с использованием цифровых стикеров до планирования и управления гибкими рабочими процессами.
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw — это инструмент виртуальной доски для совместной работы, который позволяет легко создавать эскизы диаграмм, напоминающие нарисованные от руки. В Excalidraw+, независимо от того, являетесь ли вы компанией или частным лицом, вы можете создать рабочее пространство, в котором сможете управл...
diagrams.net
diagrams.net
Diagrams.net — это программное обеспечение для создания диаграмм с открытым исходным кодом, которое можно развертывать в Интернете, на настольных компьютерах и в контейнерах. Ранее draw.io
Lucid
lucid.app
Lucid — единственный пакет для визуальной совместной работы, который дает командам возможность перейти от воображения будущего к его созданию.
Moqups
moqups.com
Moqups — это оптимизированное и интуитивно понятное веб-приложение, которое помогает вам создавать каркасы, макеты, диаграммы и прототипы и совместно работать над ними — для любого типа проекта.
Gliffy
gliffy.com
Создавайте UML-диаграммы, блок-схемы, каркасы и многое другое. Наше бесплатное программное обеспечение для создания диаграмм и онлайн-инструменты для создания диаграмм улучшают сотрудничество и общение.
Creately
creately.com
Программное обеспечение для визуального рабочего пространства для совместной работы над мозговым штурмом, планированием, выполнением и анализом проектов. Совместная работа в режиме реального времени, бесконечный холст и мощные возможности построения диаграмм.
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
EdrawMax — это универсальный инструмент для создания диаграмм, который может создавать более 280 типов диаграмм, таких как блок-схемы, организационные диаграммы, инфографика, диаграммы Ганта, P&ID и т. д.
SmartDraw
smartdraw.com
Простой и мощный конструктор блок-схем.
Sketch Web
sketch.com
Sketch — это универсальная платформа для цифрового дизайна с инструментами для совместной работы, прототипирования и передачи задач разработчикам. Начните бесплатно.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — это онлайн-доска для совместной работы, которая объединяет различные инструменты для повышения эффективности команды и свободы воображения команды.
Cloudcraft
cloudcraft.co
Визуализируйте свою среду AWS в виде диаграмм изометрической архитектуры. Объединяйте блоки для EC2, ELB, RDS и многого другого. Подключите свою действующую среду AWS.
Widget Board
widget-board.com
Доска виджетов — это инструмент для повышения производительности, который позволяет вам создавать собственные доски с вашими любимыми виджетами, такими как задачи, заметки, мультимедиа, дата и время, погода, календарь и многое другое!
Zen Flowchart
zenflowchart.com
Самый простой конструктор блок-схем. Создавайте блок-схемы за несколько кликов с помощью Zen Flowchart, самого простого средства создания блок-схем.
Cacoo
cacoo.com
Программное обеспечение онлайн-диаграмм для создания и безопасного обмена блок-схемами, каркасами, моделями UML, сетевыми диаграммами и многим другим. Более 2,5 миллионов пользователей. Начните с бесплатной учетной записи!
ProcessOn
processon.com
Бесплатная онлайн-схема и ментальная карта Профессиональный и мощный инструмент для рисования, который поддерживает онлайн-сотрудничество нескольких людей в режиме реального времени и может использоваться для рисования различных графических изображений, таких как диаграммы прототипов, UML, BPMN и д...
Aha!
aha.io
Войдите в свой Aha! Рабочее пространство. Еще нет аккаунта? Подпишитесь на бесплатную 30-дневную пробную версию программного обеспечения для дорожных карт №1 в мире.
Kumu
kumu.io
Осмыслите свой беспорядочный мир. Kumu позволяет легко организовывать сложные данные в карты взаимосвязей, на которые приятно смотреть и которые приятно использовать.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel — это SaaS-инструмент, позволяющий техническим командам совместно работать над проектированием архитектуры программного обеспечения. Мы используем визуальный подход, связанный с ресурсами реального мира, предназначенный для технических и нетехнических людей.
FlowMapp
flowmapp.com
Простая и мощная платформа визуального UX. Создавайте карты сайта, пользовательские потоки и каркасы, чтобы обеспечить более эффективное UX-планирование и веб-разработку. FlowMapp позволяет командам вместе планировать и разрабатывать цифровые возможности в режиме реального времени и в одном месте. ⚙...
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
Инструмент управления продуктами и идеями для гибких проектов. Двусторонняя интеграция с Trello, JIRA, GitHub, Pivotal Tracker в режиме реального времени. Попробуйте StoriesOnBoard бесплатно.
Pingboard
pingboard.com
Сила вашей организации заключается в ваших людях и отношениях, которые они формируют. Используйте Pingboard, чтобы воссоединить своих людей.
Allo
allo.io
Встречайте свое первое удаленное рабочее место. В буквальном смысле поймите всех на одной волне. Попрощайтесь с утомительным текстовым общением. Попробуйте общение, развитое — более интерактивное, захватывающее и веселое. Новый способ сотрудничества с вашей командой. Доска, видеоконференции, докуме...
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab — это онлайн-инструмент для создания диаграмм ER, который позволяет визуально проектировать базу данных. Импортируйте существующий SQL или разработайте новую базу данных, не написав ни единой строки кода. Визуализируйте свои схемы, чтобы делиться ими и сотрудничать со своей командой. По заве...
Samepage
samepage.io
Войдите в Samepage и сотрудничайте со своей командой в режиме реального времени. Общайтесь, делитесь файлами, назначайте задачи, управляйте проектами и многое другое.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite позволяет вам легко создавать профессионально выглядящие чертежи на iPad, планшете Android или устройстве Windows за считанные минуты, а затем автоматически генерировать критерии, рассчитывать затраты и прибыль и даже создавать выигрышное предложение на основе этих рисунков, и все это при ра...
Rarchy
rarchy.com
Rarchy предлагает набор инструментов для планирования веб-сайтов, включая визуальные карты сайта и потоки пользователей, предназначенные для агентств и команд. Основным продуктом является наш бесплатный визуальный редактор карты сайта, который позволяет вам создавать карту сайта с нуля или импортиро...
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoard — это простой инструмент для создания карт пользовательских историй. Цифровые стикеры упрощают совместную работу над проектированием и разработкой между удаленными командами. Поделитесь пользовательской историей, которая действительно объединяет продукт. Затем визуализируйте функциональную...
Overflow.io
overflow.io
Overflow — это первый в мире инструмент для построения диаграмм пользовательских потоков, предназначенный для групп разработчиков продуктов. Он предлагает дизайнерам новый, эффективный способ эффективно сообщать о своей работе, одновременно полностью вовлекая аудиторию в интерактивную презентацию по...
Custellence
custellence.com
Мы считаем, что эмпатия является самым важным конкурентным преимуществом для любой организации. Миссия Custellence — способствовать большей эмпатии внутри организаций, предлагая лучший инструмент для создания клиентоориентированных изменений. Custellence — это самый простой в использовании инструмен...
Querychart
querychart.io
Querychart — это бесплатное веб-приложение, позволяющее пользователям легко создавать блок-схемы с использованием данных, устраняя необходимость рисования вручную. Благодаря пользовательскому интерфейсу, аналогичному Excel, пользователи вводят данные непосредственно в электронную таблицу для создани...
Zen UML
zenuml.com
ZenUML — это многоплатформенное решение в виде диаграммы как кода для диаграмм последовательности, блок-схем* и многого другого.
Engage Process
engageprocess.com
Традиционное программное обеспечение для управления процессами (инструменты BPM) начинает действовать после того, как команда наметила свой процесс. Engage Process Modeler упрощает эту задачу, предлагая готовую к семинару картографическую платформу, которая автоматически проектирует и проверяет ваши...
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud — это платформа анализа изменений, которая помогает вам ускорить окупаемость трансформации бизнеса. Это позволяет вам принимать разумные решения об изменениях на основе общего понимания конфигурации систем с помощью мощного анализа влияния и зависимостей, связанного с документацией би...
DYNO Mapper
dynomapper.com
Пакет веб-управления Dyno Mapper дает вам контроль над самым мощным в Интернете инструментом визуального картографирования сайтов. Наш веб-сканер создаст визуальные карты сайта, которые отображают иерархию страниц, контента, внутренних ссылок, аналитики и комментариев для эффективного сотрудничества...
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
Автоматическое создание визуальных файлов Sitemap за считанные секунды. ↳ Планирование контента ↳ Отслеживание контроля качества и конкурентов ↳ Создание потоков Автоматически создавайте красивые визуальные карты сайта + снимки экрана с высоким разрешением любого общедоступного или частного веб-сайт...
Qlerify
qlerify.com
Qlerify — это инструмент ускорения на основе искусственного интеллекта, помогающий организациям превращать бизнес-процессы в код до 100 раз быстрее. Qlerify позволяет нетехническим пользователям быстро создавать технические спецификации в формате, который нравится разработчикам и который можно мгнов...
Slickplan
slickplan.com
Slickplan — это продукт Awmous, LLC, фирмы по разработке программного обеспечения, специализирующейся на создании веб-решений SaaS для предприятий любого размера.