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DevOps-платформы
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DevOps-платформы - Самые популярные приложения

Платформы DevOps предоставляют командам необходимые инструменты и возможности автоматизации для эффективного управления непрерывной доставкой. Непрерывная доставка — это методология разработки, ориентированная на быстрое и гибкое создание, тестирование и выпуск программного обеспечения. Эти платформы поддерживают непрерывную интеграцию (CI) и непрерывное развертывание (CD), автоматизируя различные задачи разработки для создания надежного конвейера доставки. Используя платформы DevOps, команды могут гарантировать, что их процессы непрерывной поставки четко определены, полностью автоматизированы и легко управляемы в рамках единой структуры, создавая эффективную гибкую среду DevOps. Эти платформы часто включают в себя полный функционал оркестрации выпуска приложений и создания программного обеспечения для автоматизации, облегчая встроенное управление, автоматизацию и выполнение процессов CI/CD.

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GitHub

GitHub

github.com

GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.

Azure DevOps

Azure DevOps

azure.com

Azure DevOps - это облачная платформа для управления разработкой ПО, включая планирование, кодирование, тестирование и развертывание приложений.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.

CircleCI

CircleCI

circleci.com

CircleCI - облачная платформа для непрерывной интеграции и развертывания, оптимизирующая процессы разработки и автоматизирующая сборки программного обеспечения.

Jenkins

Jenkins

jenkins.io

Jenkins — это сервер автоматизации с открытым исходным кодом для сборки, тестирования и развертывания программных проектов с поддержкой множества плагинов.

Bitrise

Bitrise

bitrise.io

Bitrise — облачный сервис для автоматизации сборки и развертывания мобильных приложений на iOS и Android, интегрируется с GitHub и поддерживает кастомизируемые рабочие процессы.

Codefresh

Codefresh

codefresh.io

Codefresh - это платформа для автоматизации CI/CD, оптимизирующая развертывание облачных приложений с поддержкой GitOps и различными стратегиями развертывания.

Gearset

Gearset

gearset.com

Gearset - платформа DevOps для Salesforce, обеспечивающая развертывание метаданных, автоматизацию тестирования и резервное копирование.

Dagster

Dagster

dagster.io

Dagster — это открытый оркестратор данных для разработки и мониторинга рабочих процессов, поддерживающий модульность и интеграцию с различными инструментами.

Buddy

Buddy

buddy.works

Приложение Buddy облегчает разработку, автоматизируя процессы сборки и развертывания веб-проектов при помощи Git и контейнеров.

Appcircle

Appcircle

appcircle.io

Appcircle - это инструмент для автоматизации разработки мобильных приложений, включая сборку, тестирование и развертывание для различных платформ.

CodeNOW

CodeNOW

codenow.com

CodeNOW — платформа для оптимизации разработки ПО в облаках с преднастроенными инструментами и управлением командами. Поддерживает микросервисы и автоматизацию.

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo — это внутренняя платформа для разработчиков, ускоряющая создание цифровых приложений, позволяя управлять архитектурой, API и инфраструктурой.

Qovery

Qovery

qovery.com

Qovery - это платформа для разработчиков, упрощающая управление облачной инфраструктурой и автоматизирующая развертывание приложений.

Semaphore

Semaphore

semaphoreci.com

Semaphore - это платформа для автоматизации процессов непрерывной интеграции и доставки, позволяющая разработчикам эффективно тестировать и развертывать приложения.

Gravity Cloud

Gravity Cloud

gravitycloud.ai

Gravity Cloud - это платформа для управления облачной инфраструктурой с централизованным контролем и повышенной безопасностью.

mogenius

mogenius

mogenius.com

mogenius - платформа для управления Kubernetes, упрощает развертывание приложений и автоматизирует процессы для повышения продуктивности разработчиков.

Cycleops

Cycleops

cycleops.io

Cycleops помогает командам разработки автоматизировать развертывание кода, создавая среды для тестирования и ускоряя вывод изменений на рынок.

Randoli

Randoli

randoli.io

Randoli — это решение для платформенной инженерии, позволяющее компаниям ускорять разработку ПО с использованием Kubernetes и автоматизировать рутинные задачи для команд DevOps.

ActiveState

ActiveState

activestate.com

ActiveState позволяет автоматически создавать среды выполнения для Python, Perl и Tcl на Windows, Linux и Mac, а также загружать готовые дистрибутивы.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails — это платформа для обеспечения безопасности приложений, которая сканирует код, выявляет уязвимости и предлагает советы по их устранению в процессе разработки.

Launchable

Launchable

launchableinc.com

Launchable — платформа для диагностики неудач тестирования, оптимизирующая процесс выявления и обработки ошибок с помощью машинного обучения.

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog предлагает централизованное управление артефактами, автоматизацию CI/CD и инструменты безопасности для оптимизации процессов разработки программного обеспечения.

Zeet

Zeet

zeet.co

Zeet - облачная платформа для управления Kubernetes и Terraform, поддерживающая работу с несколькими облаками и следящая за изменениями в сервисах.

Cloudsmith

Cloudsmith

cloudsmith.com

Cloudsmith - это платформа для управления артефактами программного обеспечения, обеспечивающая хранение, доставку и безопасность программных компонентов.

Flosum

Flosum

flosum.com

Flosum — это платформa для управления процессом разработки и развертывания в Salesforce, включая контроль версий, автоматизацию тестирования и обеспечение безопасности.

CloudBees

CloudBees

cloudbees.com

CloudBees - это платформа для автоматизации процессов CI/CD, упрощающая разработку и развертывание программного обеспечения в командах.

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