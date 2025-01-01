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Платформы DevOps предоставляют командам необходимые инструменты и возможности автоматизации для эффективного управления непрерывной доставкой. Непрерывная доставка — это методология разработки, ориентированная на быстрое и гибкое создание, тестирование и выпуск программного обеспечения. Эти платформы поддерживают непрерывную интеграцию (CI) и непрерывное развертывание (CD), автоматизируя различные задачи разработки для создания надежного конвейера доставки. Используя платформы DevOps, команды могут гарантировать, что их процессы непрерывной поставки четко определены, полностью автоматизированы и легко управляемы в рамках единой структуры, создавая эффективную гибкую среду DevOps. Эти платформы часто включают в себя полный функционал оркестрации выпуска приложений и создания программного обеспечения для автоматизации, облегчая встроенное управление, автоматизацию и выполнение процессов CI/CD.
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GitHub
github.com
GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.
Azure DevOps
azure.com
Azure DevOps - это облачная платформа для управления разработкой ПО, включая планирование, кодирование, тестирование и развертывание приложений.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.
CircleCI
circleci.com
CircleCI - облачная платформа для непрерывной интеграции и развертывания, оптимизирующая процессы разработки и автоматизирующая сборки программного обеспечения.
Jenkins
jenkins.io
Jenkins — это сервер автоматизации с открытым исходным кодом для сборки, тестирования и развертывания программных проектов с поддержкой множества плагинов.
Bitrise
bitrise.io
Bitrise — облачный сервис для автоматизации сборки и развертывания мобильных приложений на iOS и Android, интегрируется с GitHub и поддерживает кастомизируемые рабочие процессы.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh - это платформа для автоматизации CI/CD, оптимизирующая развертывание облачных приложений с поддержкой GitOps и различными стратегиями развертывания.
Gearset
gearset.com
Gearset - платформа DevOps для Salesforce, обеспечивающая развертывание метаданных, автоматизацию тестирования и резервное копирование.
Dagster
dagster.io
Dagster — это открытый оркестратор данных для разработки и мониторинга рабочих процессов, поддерживающий модульность и интеграцию с различными инструментами.
Buddy
buddy.works
Приложение Buddy облегчает разработку, автоматизируя процессы сборки и развертывания веб-проектов при помощи Git и контейнеров.
Appcircle
appcircle.io
Appcircle - это инструмент для автоматизации разработки мобильных приложений, включая сборку, тестирование и развертывание для различных платформ.
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW — платформа для оптимизации разработки ПО в облаках с преднастроенными инструментами и управлением командами. Поддерживает микросервисы и автоматизацию.
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа для разработчиков, ускоряющая создание цифровых приложений, позволяя управлять архитектурой, API и инфраструктурой.
Qovery
qovery.com
Qovery - это платформа для разработчиков, упрощающая управление облачной инфраструктурой и автоматизирующая развертывание приложений.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore - это платформа для автоматизации процессов непрерывной интеграции и доставки, позволяющая разработчикам эффективно тестировать и развертывать приложения.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity Cloud - это платформа для управления облачной инфраструктурой с централизованным контролем и повышенной безопасностью.
mogenius
mogenius.com
mogenius - платформа для управления Kubernetes, упрощает развертывание приложений и автоматизирует процессы для повышения продуктивности разработчиков.
Cycleops
cycleops.io
Cycleops помогает командам разработки автоматизировать развертывание кода, создавая среды для тестирования и ускоряя вывод изменений на рынок.
Randoli
randoli.io
Randoli — это решение для платформенной инженерии, позволяющее компаниям ускорять разработку ПО с использованием Kubernetes и автоматизировать рутинные задачи для команд DevOps.
ActiveState
activestate.com
ActiveState позволяет автоматически создавать среды выполнения для Python, Perl и Tcl на Windows, Linux и Mac, а также загружать готовые дистрибутивы.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — это платформа для обеспечения безопасности приложений, которая сканирует код, выявляет уязвимости и предлагает советы по их устранению в процессе разработки.
Launchable
launchableinc.com
Launchable — платформа для диагностики неудач тестирования, оптимизирующая процесс выявления и обработки ошибок с помощью машинного обучения.
JFrog
jfrog.com
JFrog предлагает централизованное управление артефактами, автоматизацию CI/CD и инструменты безопасности для оптимизации процессов разработки программного обеспечения.
Zeet
zeet.co
Zeet - облачная платформа для управления Kubernetes и Terraform, поддерживающая работу с несколькими облаками и следящая за изменениями в сервисах.
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith - это платформа для управления артефактами программного обеспечения, обеспечивающая хранение, доставку и безопасность программных компонентов.
Flosum
flosum.com
Flosum — это платформa для управления процессом разработки и развертывания в Salesforce, включая контроль версий, автоматизацию тестирования и обеспечение безопасности.
CloudBees
cloudbees.com
CloudBees - это платформа для автоматизации процессов CI/CD, упрощающая разработку и развертывание программного обеспечения в командах.
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