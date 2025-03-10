DevOps-платформы - Самые популярные приложения

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Платформы DevOps предоставляют командам необходимые инструменты и возможности автоматизации для эффективного управления непрерывной доставкой. Непрерывная доставка — это методология разработки, ориентированная на быстрое и гибкое создание, тестирование и выпуск программного обеспечения. Эти платформы поддерживают непрерывную интеграцию (CI) и непрерывное развертывание (CD), автоматизируя различные задачи разработки для создания надежного конвейера доставки. Используя платформы DevOps, команды могут гарантировать, что их процессы непрерывной поставки четко определены, полностью автоматизированы и легко управляемы в рамках единой структуры, создавая эффективную гибкую среду DevOps. Эти платформы часто включают в себя полный функционал оркестрации выпуска приложений и создания программного обеспечения для автоматизации, облегчая встроенное управление, автоматизацию и выполнение процессов CI/CD.
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GitHub
github.com
GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.
Azure DevOps
azure.com
Azure DevOps - это облачная платформа для управления разработкой ПО, включая планирование, кодирование, тестирование и развертывание приложений.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.
CircleCI
circleci.com
CircleCI - облачная платформа для непрерывной интеграции и развертывания, оптимизирующая процессы разработки и автоматизирующая сборки программного обеспечения.
Jenkins
jenkins.io
Jenkins — это сервер автоматизации с открытым исходным кодом для сборки, тестирования и развертывания программных проектов с поддержкой множества плагинов.
Bitrise
bitrise.io
Bitrise — облачный сервис для автоматизации сборки и развертывания мобильных приложений на iOS и Android, интегрируется с GitHub и поддерживает кастомизируемые рабочие процессы.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh - это платформа для автоматизации CI/CD, оптимизирующая развертывание облачных приложений с поддержкой GitOps и различными стратегиями развертывания.
Gearset
gearset.com
Gearset - платформа DevOps для Salesforce, обеспечивающая развертывание метаданных, автоматизацию тестирования и резервное копирование.
Dagster
dagster.io
Dagster — это открытый оркестратор данных для разработки и мониторинга рабочих процессов, поддерживающий модульность и интеграцию с различными инструментами.
Appcircle
appcircle.io
Appcircle - это инструмент для автоматизации разработки мобильных приложений, включая сборку, тестирование и развертывание для различных платформ.
Buddy
buddy.works
Приложение Buddy облегчает разработку, автоматизируя процессы сборки и развертывания веб-проектов при помощи Git и контейнеров.
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW — платформа для оптимизации разработки ПО в облаках с преднастроенными инструментами и управлением командами. Поддерживает микросервисы и автоматизацию.
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа для разработчиков, ускоряющая создание цифровых приложений, позволяя управлять архитектурой, API и инфраструктурой.
Qovery
qovery.com
Qovery - это платформа для разработчиков, упрощающая управление облачной инфраструктурой и автоматизирующая развертывание приложений.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore - это платформа для автоматизации процессов непрерывной интеграции и доставки, позволяющая разработчикам эффективно тестировать и развертывать приложения.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity Cloud - это платформа для управления облачной инфраструктурой с централизованным контролем и повышенной безопасностью.
mogenius
mogenius.com
mogenius - платформа для управления Kubernetes, упрощает развертывание приложений и автоматизирует процессы для повышения продуктивности разработчиков.
Cycleops
cycleops.io
Cycleops помогает командам разработки автоматизировать развертывание кода, создавая среды для тестирования и ускоряя вывод изменений на рынок.
Randoli
randoli.io
Randoli — это решение для платформенной инженерии, позволяющее компаниям ускорять разработку ПО с использованием Kubernetes и автоматизировать рутинные задачи для команд DevOps.
ActiveState
activestate.com
ActiveState позволяет автоматически создавать среды выполнения для Python, Perl и Tcl на Windows, Linux и Mac, а также загружать готовые дистрибутивы.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — это платформа для обеспечения безопасности приложений, которая сканирует код, выявляет уязвимости и предлагает советы по их устранению в процессе разработки.
Launchable
launchableinc.com
Launchable — платформа для диагностики неудач тестирования, оптимизирующая процесс выявления и обработки ошибок с помощью машинного обучения.
JFrog
jfrog.com
JFrog предлагает централизованное управление артефактами, автоматизацию CI/CD и инструменты безопасности для оптимизации процессов разработки программного обеспечения.
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith — это платформа «Программное обеспечение как услуга» (SaaS), которая выступает в качестве единого источника достоверной информации о программном обеспечении во всем мире. Мы помогаем организациям надежно управлять зависимостями, развертыванием и распространением своего стека программного обеспечения в одном централизованном месте, обеспечивая безопасность цепочки поставок программного обеспечения. Мы здесь, чтобы дать командам возможность быстрее доставлять программное обеспечение без ограничений в управлении различными типами активов, сохраняя при этом масштабируемость и экономичность. От источника до доставки — с полным доверием, контролем и безопасностью.
Flosum
flosum.com
По-настоящему комплексное решение: Flosum — это комплексное решение Native DevOps, которое обеспечивает полный жизненный цикл разработки, включая объединение компонентов, контроль версий, непрерывное развертывание, статический анализ кода, управление пользовательскими историями и регрессионное тестирование. Что отличает Флосум? Улучшенный контроль версий. Хотя Flosum полностью интегрирован с GIT, мы также предлагаем собственный встроенный контроль версий, созданный специально для разработки Salesforce, который плавно обеспечивает объединение декларативных, программных и сложных компонентов. Поддержка Lightning: Flosum создан специально для разработки Salesforce и безупречно работает со всеми типами компонентов Salesforce, включая компоненты Lightning. Лучшая в своем классе безопасность: Flosum — единственное решение, которое не требует от вас открытия диапазонов IP-адресов или доступа к вашей производственной организации. Все остальные поставщики будут иметь бэкдор-доступ к вашим производственным данным, но данные Flosum всегда хранятся на платформе Salesforce.
CloudBees
cloudbees.com
Полная платформа DevOps. CloudBees дает вашим командам по доставке программного обеспечения возможность трансформировать ваш бизнес. Платформа CloudBees объединяет команды разработчиков, эксплуатации, ИТ, безопасности и бизнеса для: Быстрого создания с помощью масштабируемых повторяемых рабочих процессов. Постоянно улучшайте качество обслуживания клиентов, постепенно предоставляя функции, обеспечивающие скорость и контроль. Управляйте всем, используя более высокий уровень прозрачности, управления и аналитики для всех инструментов, команд, конвейеров и процессов... и все это в масштабе предприятия.
Zeet
zeet.co
Облачный компаньон для Kubernetes и Terraform. Платформа CI/CD и развертывания, которая поможет вам управлять облаком: - Используйте мультиоблако на своих AWS, Linode, CoreWeave, GCP и других платформах. - Отслеживайте изменения, вносимые в ваши услуги и кем - Получайте оповещения о сбоях кластера прямо в вашем распоряжении. - Создавайте среды предварительного просмотра и добавляйте реплики одним щелчком мыши.
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