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DevOps-платформы
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DevOps-платформы - Самые популярные приложения

Платформы DevOps предоставляют командам необходимые инструменты и возможности автоматизации для эффективного управления непрерывной доставкой. Непрерывная доставка — это методология разработки, ориентированная на быстрое и гибкое создание, тестирование и выпуск программного обеспечения. Эти платформы поддерживают непрерывную интеграцию (CI) и непрерывное развертывание (CD), автоматизируя различные задачи разработки для создания надежного конвейера доставки. Используя платформы DevOps, команды могут гарантировать, что их процессы непрерывной поставки четко определены, полностью автоматизированы и легко управляемы в рамках единой структуры, создавая эффективную гибкую среду DevOps. Эти платформы часто включают в себя полный функционал оркестрации выпуска приложений и создания программного обеспечения для автоматизации, облегчая встроенное управление, автоматизацию и выполнение процессов CI/CD.

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GitHub

GitHub

github.com

GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.

Azure DevOps

Azure DevOps

azure.com

Azure DevOps - это облачная платформа для управления разработкой ПО, включая планирование, кодирование, тестирование и развертывание приложений.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.

CircleCI

CircleCI

circleci.com

CircleCI - облачная платформа для непрерывной интеграции и развертывания, оптимизирующая процессы разработки и автоматизирующая сборки программного обеспечения.

Jenkins

Jenkins

jenkins.io

Jenkins — это сервер автоматизации с открытым исходным кодом для сборки, тестирования и развертывания программных проектов с поддержкой множества плагинов.

Bitrise

Bitrise

bitrise.io

Bitrise — облачный сервис для автоматизации сборки и развертывания мобильных приложений на iOS и Android, интегрируется с GitHub и поддерживает кастомизируемые рабочие процессы.

Codefresh

Codefresh

codefresh.io

Codefresh - это платформа для автоматизации CI/CD, оптимизирующая развертывание облачных приложений с поддержкой GitOps и различными стратегиями развертывания.

Gearset

Gearset

gearset.com

Gearset - платформа DevOps для Salesforce, обеспечивающая развертывание метаданных, автоматизацию тестирования и резервное копирование.

Dagster

Dagster

dagster.io

Dagster — это открытый оркестратор данных для разработки и мониторинга рабочих процессов, поддерживающий модульность и интеграцию с различными инструментами.

Appcircle

Appcircle

appcircle.io

Appcircle - это инструмент для автоматизации разработки мобильных приложений, включая сборку, тестирование и развертывание для различных платформ.

Buddy

Buddy

buddy.works

Приложение Buddy облегчает разработку, автоматизируя процессы сборки и развертывания веб-проектов при помощи Git и контейнеров.

CodeNOW

CodeNOW

codenow.com

CodeNOW — платформа для оптимизации разработки ПО в облаках с преднастроенными инструментами и управлением командами. Поддерживает микросервисы и автоматизацию.

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo — это внутренняя платформа для разработчиков, ускоряющая создание цифровых приложений, позволяя управлять архитектурой, API и инфраструктурой.

Qovery

Qovery

qovery.com

Qovery - это платформа для разработчиков, упрощающая управление облачной инфраструктурой и автоматизирующая развертывание приложений.

Semaphore

Semaphore

semaphoreci.com

Semaphore - это платформа для автоматизации процессов непрерывной интеграции и доставки, позволяющая разработчикам эффективно тестировать и развертывать приложения.

Gravity Cloud

Gravity Cloud

gravitycloud.ai

Gravity Cloud - это платформа для управления облачной инфраструктурой с централизованным контролем и повышенной безопасностью.

mogenius

mogenius

mogenius.com

mogenius - платформа для управления Kubernetes, упрощает развертывание приложений и автоматизирует процессы для повышения продуктивности разработчиков.

Cycleops

Cycleops

cycleops.io

Cycleops помогает командам разработки автоматизировать развертывание кода, создавая среды для тестирования и ускоряя вывод изменений на рынок.

Randoli

Randoli

randoli.io

Randoli — это решение для платформенной инженерии, позволяющее компаниям ускорять разработку ПО с использованием Kubernetes и автоматизировать рутинные задачи для команд DevOps.

ActiveState

ActiveState

activestate.com

ActiveState позволяет автоматически создавать среды выполнения для Python, Perl и Tcl на Windows, Linux и Mac, а также загружать готовые дистрибутивы.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails — это платформа для обеспечения безопасности приложений, которая сканирует код, выявляет уязвимости и предлагает советы по их устранению в процессе разработки.

Launchable

Launchable

launchableinc.com

Launchable — платформа для диагностики неудач тестирования, оптимизирующая процесс выявления и обработки ошибок с помощью машинного обучения.

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog предлагает централизованное управление артефактами, автоматизацию CI/CD и инструменты безопасности для оптимизации процессов разработки программного обеспечения.

Cloudsmith

Cloudsmith

cloudsmith.com

Cloudsmith — это платформа «Программное обеспечение как услуга» (SaaS), которая выступает в качестве единого источника достоверной информации о программном обеспечении во всем мире. Мы помогаем организациям надежно управлять зависимостями, развертыванием и распространением своего стека программного обеспечения в одном централизованном месте, обеспечивая безопасность цепочки поставок программного обеспечения. Мы здесь, чтобы дать командам возможность быстрее доставлять программное обеспечение без ограничений в управлении различными типами активов, сохраняя при этом масштабируемость и экономичность. От источника до доставки — с полным доверием, контролем и безопасностью.

Flosum

Flosum

flosum.com

По-настоящему комплексное решение: Flosum — это комплексное решение Native DevOps, которое обеспечивает полный жизненный цикл разработки, включая объединение компонентов, контроль версий, непрерывное развертывание, статический анализ кода, управление пользовательскими историями и регрессионное тестирование. Что отличает Флосум? Улучшенный контроль версий. Хотя Flosum полностью интегрирован с GIT, мы также предлагаем собственный встроенный контроль версий, созданный специально для разработки Salesforce, который плавно обеспечивает объединение декларативных, программных и сложных компонентов. Поддержка Lightning: Flosum создан специально для разработки Salesforce и безупречно работает со всеми типами компонентов Salesforce, включая компоненты Lightning. Лучшая в своем классе безопасность: Flosum — единственное решение, которое не требует от вас открытия диапазонов IP-адресов или доступа к вашей производственной организации. Все остальные поставщики будут иметь бэкдор-доступ к вашим производственным данным, но данные Flosum всегда хранятся на платформе Salesforce.

CloudBees

CloudBees

cloudbees.com

Полная платформа DevOps. CloudBees дает вашим командам по доставке программного обеспечения возможность трансформировать ваш бизнес. Платформа CloudBees объединяет команды разработчиков, эксплуатации, ИТ, безопасности и бизнеса для: Быстрого создания с помощью масштабируемых повторяемых рабочих процессов. Постоянно улучшайте качество обслуживания клиентов, постепенно предоставляя функции, обеспечивающие скорость и контроль. Управляйте всем, используя более высокий уровень прозрачности, управления и аналитики для всех инструментов, команд, конвейеров и процессов... и все это в масштабе предприятия.

Zeet

Zeet

zeet.co

Облачный компаньон для Kubernetes и Terraform. Платформа CI/CD и развертывания, которая поможет вам управлять облаком: - Используйте мультиоблако на своих AWS, Linode, CoreWeave, GCP и других платформах. - Отслеживайте изменения, вносимые в ваши услуги и кем - Получайте оповещения о сбоях кластера прямо в вашем распоряжении. - Создавайте среды предварительного просмотра и добавляйте реплики одним щелчком мыши.

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