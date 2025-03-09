DevOps-платформы - Самые популярные приложения - Ватикан

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Платформы DevOps предоставляют командам необходимые инструменты и возможности автоматизации для эффективного управления непрерывной доставкой. Непрерывная доставка — это методология разработки, ориентированная на быстрое и гибкое создание, тестирование и выпуск программного обеспечения. Эти платформы поддерживают непрерывную интеграцию (CI) и непрерывное развертывание (CD), автоматизируя различные задачи разработки для создания надежного конвейера доставки. Используя платформы DevOps, команды могут гарантировать, что их процессы непрерывной поставки четко определены, полностью автоматизированы и легко управляемы в рамках единой структуры, создавая эффективную гибкую среду DevOps. Эти платформы часто включают в себя полный функционал оркестрации выпуска приложений и создания программного обеспечения для автоматизации, облегчая встроенное управление, автоматизацию и выполнение процессов CI/CD.
Отправить новое приложение
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW — это готовая к использованию платформа, которая помогает оптимизировать разработку программного обеспечения в различных облачных средах. Предоставляя комплексное сочетание предварительно настроенных инструментов с открытым исходным кодом, CodeNOW управляет всеми аспектами процесса разработки программного обеспечения. Это позволяет вашим командам разработчиков сосредоточиться на создании функциональных компонентов для вашего бизнеса, а не тратить время на управление и автоматизацию облачных инфраструктур. CodeNOW предоставляет надежные предустановленные роли и разрешения, которые помогают управлять вашими командами разработчиков, которые могут быть локальными или удаленными. У вас есть свобода развертывания на общедоступных облачных платформах или на собственных внутренних серверах с использованием таких платформ, как VMWare Tanzu или Azure Stack Hub. CodeNOW особенно подходит для программного обеспечения, построенного на микросервисной или событийно-управляемой архитектуре. Эти архитектуры позволяют независимым командам быстро выполнять итерации и приносить пользу вашему бизнесу. Вы можете использовать возможности Kubernetes без необходимости управлять его сложностями. CodeNOW позаботится об автоматизации облака, пока ваши разработчики сосредоточатся на кодировании. Наша команда экспертов поможет вам обновить кластеры Kubernetes в соответствии с потребностями вашего бизнеса. По сути, CodeNOW позволяет вам уверенно и эффективно масштабировать разработку программного обеспечения!
Randoli
randoli.io
App Director — это решение для разработки платформ для компаний, создающих современное программное обеспечение с использованием Kubernetes в облаке. Платформа повышает производительность разработчиков за счет использования «золотых путей», позволяющих им сосредоточиться на написании отличного программного обеспечения и удовлетворении бизнес-потребностей. Команды DevOps получают возможность автоматизировать повторяющиеся задачи, что позволяет им сосредоточиться на более эффективных действиях.
Cycleops
cycleops.io
Сотрудничество разработчиков и эксплуатации на практике. Позвольте своим командам разработчиков автоматизировать развертывание кода, который они пишут ежедневно. Синергия гибких методологий и повышенной производительности еще никогда не была так легко интегрироваться в вашей организации! Легкий доступ к инструментам автоматизации через пользовательский интерфейс или CLI. Cycleops обеспечивает легкий доступ к инструментам автоматизации через удобный пользовательский интерфейс или интерфейс командной строки (CLI). Вы, разработчики, можете выбрать предпочтительный метод, что позволяет как техническим, так и нетехническим пользователям использовать возможности автоматизации платформы. Ускоренный вывод изменений или обновлений вашего кода на рынок. Используя функции Cycleop и возможности автоматизации, ваши разработчики могут значительно сократить время, необходимое для внесения изменений или обновлений кода от разработки к производству. Они могут упростить процесс развертывания, исключить ручные задачи и стандартизировать рабочие процессы, что позволит ускорить доставку на рынок. Создавайте целые среды по требованию, от песочницы до тестирования выпуска И последнее, но не менее важное: Cycleops позволяет вашей команде создавать целые среды — от изолированных сред для экспериментов и разработки до сред тестирования выпуска для проверки изменений кода перед развертыванием. Эта возможность по требованию означает, что ваши разработчики могут быстро предоставить необходимые ресурсы и конфигурации для целей разработки или тестирования без необходимости ручной настройки или настройки.
Appcircle
appcircle.io
Appcircle - это инструмент для автоматизации разработки мобильных приложений, включая сборку, тестирование и развертывание для различных платформ.
ActiveState
activestate.com
Автоматически создавайте среды выполнения Python, Perl и Tcl для Windows, Linux и Mac или загрузите один из наших популярных готовых дистрибутивов ActivePython, ActivePerl или ActiveTcl. ActiveState уже более 20 лет создает инновационные инструменты для разработчиков, включая наши популярные языковые дистрибутивы с открытым исходным кодом для Perl, Python и Tcl, нашу отмеченную наградами среду разработки Komodo и, совсем недавно, нашу мощную бета-версию, платформу ActiveState. Создавайте среды выполнения для Python, Perl и Tcl… за считанные минуты! С помощью платформы ActiveState вы можете автоматически создавать свой язык с помощью сотен популярных, проверенных сторонних пакетов, так что вы можете сразу же приступить к написанию кода. Нужно добавить зависимости? Автоматически создавайте их из исходного кода (включая связанные библиотеки C), разрешайте конфликты и упаковывайте их для Windows, Mac или Linux. С помощью платформы ActiveState разработчики могут: Устранить проблемы «работает на моей машине» — создать и развернуть согласованную, воспроизводимую среду выполнения во всех системах разработки, тестирования и производства. Избегайте «ада зависимостей» — зависимости автоматически разрешаются за вас, где это возможно. Автоматизация упаковки — требуются минимальные знания языка/ОС. Автоматизируйте настройку — установите среду выполнения в виртуальную среду с помощью одной команды, используя интерфейс командной строки (инструмент состояния). Автоматизируйте рабочие процессы разработки с помощью State Tool (интерфейс командной строки для платформы ActiveState). Используйте его для: Автоматической настройки среды выполнения для любой среды, что упрощает подход к использованию файлов README. Делитесь секретами (например, ключами API, учетными данными пользователя) простым, но безопасным способом. Создавайте кроссплатформенные сценарии. Как это работает? Думайте об этом как о функции «Язык как услуга» на основе SaaS. Используйте нашу платформу, чтобы создать собственную среду выполнения для вашего следующего проекта, включая только язык и пакеты, необходимые вашему проекту. Выберите язык (Python, Perl или Tcl). Выберите свою операционную систему (Linux или Windows плюс Mac для Python). Добавьте пакеты, необходимые вашему проекту. ActiveState регулярно извлекает пакеты из стандартного репозитория с открытым исходным кодом каждого языка (CPAN, PyPI и т. д.), чтобы гарантировать, что ваш язык с открытым исходным кодом и его компоненты обновлены, могут быть скомпилированы из исходного кода, а затем проверены на совместную работу в дистрибутиве, который является упакован для большинства основных операционных систем. Инструменты, которые ActiveState использует для создания дистрибутивов языков с открытым исходным кодом, теперь бесплатно доступны для опробования любому разработчику. Если вы разработчик, создающий сборки Python, Perl и Tcl, платформа ActiveState может сделать за вас большую часть работы. Он может создать вашу сборку, используя только язык и пакеты, необходимые для запуска вашего проекта — из исходного кода! Платформа ActiveState дает разработчикам свободу внедрять инновации с помощью языков с открытым исходным кодом, одновременно предоставляя предприятиям централизованную видимость и контроль, необходимые для снижения рисков. Разработчики часто тратят слишком много времени на малоценную работу по управлению зависимостями и настройке среды выполнения Python или других языков, прежде чем они смогут даже приступить к написанию кода. Платформа ActiveState управляет базовой системой, автоматически разрешая зависимости и компилируя готовые к работе пользовательские среды выполнения, поэтому разработчики могут сосредоточиться на производительности. Аналогичным образом, предприятия хотят использовать языки с открытым исходным кодом, чтобы обеспечить скорость, инновации и экономию средств. Но они также должны снизить риск уязвимостей безопасности, неконтролируемого использования интеллектуальной собственности третьих лиц и неясного лицензирования и происхождения. Платформа ActiveState построена на основе предварительно проверенных и заведомо исправных пакетов, что позволяет командам по обеспечению безопасности и обеспечению соответствия требованиям заранее оценивать риски и снижать затраты на устранение последствий. Кроме того, они могут легко просмотреть спецификацию, в которой показано содержимое и история среды выполнения каждого языка. Другие важные моменты: Приоритетная поддержка: лидеры в сфере финансовых услуг, аэрокосмической, оборонной, технологической и других отраслей HSBC, Altair, Microsoft используют платформу ActiveState для ускорения разработки приложений и обеспечения соответствия политикам лицензирования открытого исходного кода. Предварительно созданные среды выполнения. Решайте распространенные случаи использования с помощью специально созданных сред выполнения, таких как Python для машинного обучения, миграции с Python 2 на 3 и веб-разработки, которые включают самые популярные пакеты. Бесплатная бета-версия для разработчиков! Необходимо создать среду выполнения из исходного кода? Платформа ActiveState предоставляет вам доступ к предварительно настроенной среде сборки.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — это платформа комплексной безопасности, которая упрощает AppSec как для групп безопасности, так и для разработчиков. Мы сканируем, обнаруживаем и предоставляем рекомендации в режиме реального времени для раннего устранения уязвимостей. GuardRails, которому доверяют сотни команд по всему миру для создания более безопасных приложений, легко интегрируется в рабочий процесс разработчиков, незаметно сканирует код и показывает, как устранять проблемы безопасности на месте с помощью своевременного обучения. GuardRails обязуется поддерживать низкий уровень шума и сообщать только о серьезных уязвимостях, которые имеют отношение к вашей организации. GuardRails помогает организациям повсеместно менять безопасность и создавать надежный конвейер DevSecOps, чтобы они могли быстрее выходить на рынок, не рискуя безопасностью.
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith — это платформа «Программное обеспечение как услуга» (SaaS), которая выступает в качестве единого источника достоверной информации о программном обеспечении во всем мире. Мы помогаем организациям надежно управлять зависимостями, развертыванием и распространением своего стека программного обеспечения в одном централизованном месте, обеспечивая безопасность цепочки поставок программного обеспечения. Мы здесь, чтобы дать командам возможность быстрее доставлять программное обеспечение без ограничений в управлении различными типами активов, сохраняя при этом масштабируемость и экономичность. От источника до доставки — с полным доверием, контролем и безопасностью.
Flosum
flosum.com
По-настоящему комплексное решение: Flosum — это комплексное решение Native DevOps, которое обеспечивает полный жизненный цикл разработки, включая объединение компонентов, контроль версий, непрерывное развертывание, статический анализ кода, управление пользовательскими историями и регрессионное тестирование. Что отличает Флосум? Улучшенный контроль версий. Хотя Flosum полностью интегрирован с GIT, мы также предлагаем собственный встроенный контроль версий, созданный специально для разработки Salesforce, который плавно обеспечивает объединение декларативных, программных и сложных компонентов. Поддержка Lightning: Flosum создан специально для разработки Salesforce и безупречно работает со всеми типами компонентов Salesforce, включая компоненты Lightning. Лучшая в своем классе безопасность: Flosum — единственное решение, которое не требует от вас открытия диапазонов IP-адресов или доступа к вашей производственной организации. Все остальные поставщики будут иметь бэкдор-доступ к вашим производственным данным, но данные Flosum всегда хранятся на платформе Salesforce.
Qovery
qovery.com
Qovery - это платформа для разработчиков, упрощающая управление облачной инфраструктурой и автоматизирующая развертывание приложений.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore - это платформа для автоматизации процессов непрерывной интеграции и доставки, позволяющая разработчикам эффективно тестировать и развертывать приложения.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity Cloud - это платформа для управления облачной инфраструктурой с централизованным контролем и повышенной безопасностью.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh - это платформа для автоматизации CI/CD, оптимизирующая развертывание облачных приложений с поддержкой GitOps и различными стратегиями развертывания.
CloudBees
cloudbees.com
Полная платформа DevOps. CloudBees дает вашим командам по доставке программного обеспечения возможность трансформировать ваш бизнес. Платформа CloudBees объединяет команды разработчиков, эксплуатации, ИТ, безопасности и бизнеса для: Быстрого создания с помощью масштабируемых повторяемых рабочих процессов. Постоянно улучшайте качество обслуживания клиентов, постепенно предоставляя функции, обеспечивающие скорость и контроль. Управляйте всем, используя более высокий уровень прозрачности, управления и аналитики для всех инструментов, команд, конвейеров и процессов... и все это в масштабе предприятия.
Launchable
launchableinc.com
Интеллектуальная диагностика сбоев тестов Launchable устраняет традиционные препятствия сортировки ошибок, выявляя и концентрируясь на наиболее критических проблемах. Думайте о Launchable как о втором пилоте искусственного интеллекта, который упрощает процесс выявления, классификации и обработки неудачных тестов, что в конечном итоге ускоряет рабочий процесс сортировки ошибок. Интеллектуальная диагностика сбоев тестов обеспечивает комплексное представление о сеансах тестирования, независимо от того, хотите ли вы выявить сбои, связанные с кластером, обнаружить повторяющиеся проблемы или отслеживать шаблоны тестирования. Избавьтесь от проблем с сортировкой ошибок с помощью Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Запускайте без страха. 80% тестов ПО бессмысленны. Launchable — это уровень Dev Intelligence Platform, который показывает наиболее важные 20 %. Launchable ускоряет цикл обратной связи при разработке, решая проблемы с доставкой с помощью аналитических данных и действий по тестированию на основе данных. Благодаря машинному обучению Launchable оптимизирует конвейеры CI, выявляя и запуская тесты с наибольшей вероятностью неудачи, а также отслеживая аналитические данные о наборах тестов, чтобы сократить время ожидания для разработчиков. Ведущие бренды из списка Fortune 100 полагаются на Launchable, чтобы быстрее предоставлять больше функций, тестируя то, что важно. Функция прогнозируемого выбора тестов Launchable использует машинное обучение для выбора правильных тестов для запуска конкретного изменения кода. Это открывает возможность запускать гораздо меньший набор тестов на различных этапах жизненного цикла разработки программного обеспечения, ускоряя доставку. Благодаря прогнозирующему выбору тестов Launchable фактически сообщает вашему исполнителю тестов, какие именно тесты следует запускать на основе тестируемых изменений. Launchable также анализирует ваши тестовые данные в совокупности, чтобы получить результаты Test Insights. Вы можете использовать эту информацию, чтобы улучшить работоспособность вашего набора тестов и получить максимальную отдачу от выполнения тестов.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем коде, а не на создании или обслуживании платформы. Некоторые функции, предлагаемые в Choreo, включают в себя: - Архитектура приложения: доменно-ориентированная разработка, архитектура микросервисов, управление версиями. Управление API: управление API, шлюз, портал разработчиков, управление жизненным циклом, рынок API, безопасность API, аналитика API. - Разработка платформы: CI/CD. , GitOps, управление выпусками, конфигурации, секреты, оптимизация затрат. - Управление инфраструктурой: контейнеры и K8, бессерверные среды, межсетевой экран, балансировка нагрузки, географическая маршрутизация, DNS, многооблачная среда. - Безопасность: нулевое доверие, шифрование, управление секретами, TLS, аутентификация и авторизация — аналитика и наблюдаемость: журналы, трассировки, метрики, оповещения, аналитика, метрики DORA, бизнес-аналитика
Zeet
zeet.co
Облачный компаньон для Kubernetes и Terraform. Платформа CI/CD и развертывания, которая поможет вам управлять облаком: - Используйте мультиоблако на своих AWS, Linode, CoreWeave, GCP и других платформах. - Отслеживайте изменения, вносимые в ваши услуги и кем - Получайте оповещения о сбоях кластера прямо в вашем распоряжении. - Создавайте среды предварительного просмотра и добавляйте реплики одним щелчком мыши.
JFrog
jfrog.com
Быстро доставляйте надежное программное обеспечение. Единственная платформа цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающая сквозную прозрачность, безопасность и контроль для автоматизации доставки доверенных выпусков. Масштабируемая гибридная платформа JFrog открыта, гибка и интегрирована со всеми пакетными технологиями и инструментами, составляющими цепочку поставок программного обеспечения. Организации получают выгоду от полной прослеживаемости любого типа среды выпуска и развертывания, включая модели машинного обучения, программное обеспечение, работающее на периферии, и программное обеспечение, развернутое в производственных центрах обработки данных.
mogenius
mogenius.com
mogenius - платформа для управления Kubernetes, упрощает развертывание приложений и автоматизирует процессы для повышения продуктивности разработчиков.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.
Gearset
gearset.com
Gearset - платформа DevOps для Salesforce, обеспечивающая развертывание метаданных, автоматизацию тестирования и резервное копирование.
Jenkins
jenkins.io
Jenkins — это сервер автоматизации с открытым исходным кодом для сборки, тестирования и развертывания программных проектов с поддержкой множества плагинов.
GitHub
github.com
GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.
Dagster
dagster.io
Dagster — это открытый оркестратор данных для разработки и мониторинга рабочих процессов, поддерживающий модульность и интеграцию с различными инструментами.
CircleCI
circleci.com
CircleCI - облачная платформа для непрерывной интеграции и развертывания, оптимизирующая процессы разработки и автоматизирующая сборки программного обеспечения.
Buddy
buddy.works
Верните свое время с помощью конвейеров доставки Buddy, которые устраняют повторяющиеся задачи в вашей повседневной разработке. Автоматически создавайте и отправляйте веб-проекты одним нажатием Git, щелчком мыши или периодически. Легко определите свой собственный процесс доставки так же, как вы строите дом из кирпичей: от сборок и тестов до развертываний, пользовательских сценариев и мониторинга веб-сайтов. Добавьте в свою команду новейшие технологии благодаря встроенной поддержке Docker: контейнеры, микросервисы, развертывания Kubernetes и многое другое.
Bitrise
bitrise.io
Bitrise — облачный сервис для автоматизации сборки и развертывания мобильных приложений на iOS и Android, интегрируется с GitHub и поддерживает кастомизируемые рабочие процессы.
Azure DevOps
azure.com
Azure DevOps - это облачная платформа для управления разработкой ПО, включая планирование, кодирование, тестирование и развертывание приложений.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.