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Платформы DevOps предоставляют командам необходимые инструменты и возможности автоматизации для эффективного управления непрерывной доставкой. Непрерывная доставка — это методология разработки, ориентированная на быстрое и гибкое создание, тестирование и выпуск программного обеспечения. Эти платформы поддерживают непрерывную интеграцию (CI) и непрерывное развертывание (CD), автоматизируя различные задачи разработки для создания надежного конвейера доставки. Используя платформы DevOps, команды могут гарантировать, что их процессы непрерывной поставки четко определены, полностью автоматизированы и легко управляемы в рамках единой структуры, создавая эффективную гибкую среду DevOps. Эти платформы часто включают в себя полный функционал оркестрации выпуска приложений и создания программного обеспечения для автоматизации, облегчая встроенное управление, автоматизацию и выполнение процессов CI/CD.
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GitHub
github.com
Github, Inc. - американская многонациональная корпорация, которая предоставляет хостинг для разработки программного обеспечения и управления версиями с использованием GIT. Он предлагает функцию управления распределенной версией и управления исходным кодом (SCM) GIT, а также свои собственные функции. Он предоставляет контроль доступа и несколько функций сотрудничества, таких как отслеживание ошибок, запросы функций, управление задачами и вики для каждого проекта. Штаб -квартира в Калифорнии, она является дочерней компанией Microsoft с 2018 года. Github предлагает свои базовые услуги бесплатно. Его более продвинутые профессиональные и корпоративные услуги являются коммерческими. Бесплатные учетные записи GitHub обычно используются для размещения проектов с открытым исходным кодом. По состоянию на январь 2019 года Github предлагает неограниченные частные репозитории для всех планов, включая бесплатные счета, но предоставил бесплатно только до трех сотрудников на репозиторий. Начиная с 15 апреля 2020 года, бесплатный план позволяет неограниченным сотрудникам, но ограничивает частные репозитории 2000 минут в месяц. По состоянию на январь 2020 года GitHub сообщает, что более 40 миллионов пользователей и более 100 миллионов репозитории (в том числе не менее 28 миллионов общественных репозиториев), что делает его крупнейшим множеством исходного кода в мире.
Azure DevOps
azure.com
Планируйте умнее, сотрудничать лучше и быстрее отправляйтесь в Azure DevOps Services, ранее известные как Visual Studio Team Services. Получите гибкие инструменты, CI/CD и многое другое.
GitLab
about.gitlab.com
Gitlab-это веб-инструмент DevOps Lifecycle Lifecycle, который предоставляет менеджер Git-Repository, предоставляющий функции вики, отслеживания проблем и непрерывной интеграции и развертывания, с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной Gitlab Inc. Программное обеспечение было создано украинскими разработчиками Dimtriy Zaporzhets и Valery. Решение управления исходным кодом для сотрудничества в команде по разработке программного обеспечения. Позже он превратился в интегрированное решение, охватывающее жизненный цикл разработки программного обеспечения, а затем в жизненный цикл DevOps. Текущий технологический стек включает в себя GO, Ruby on Rails и Vue.js. Он следует модели разработки с открытым явлением, где основная функциональность выпускается по лицензии с открытым исходным кодом (MIT), в то время как дополнительная функциональность находится под страховой лицензией.
Jenkins
jenkins.io
Jenkins, ведущий сервер автоматизации с открытым исходным кодом, предоставляет сотни плагинов для поддержки создания, развертывания и автоматизации любого проекта.
Randoli
randoli.io
App Director — это решение для разработки платформ для компаний, создающих современное программное обеспечение с использованием Kubernetes в облаке. Платформа повышает производительность разработчиков за счет использования «золотых путей», позволяющих им сосредоточиться на написании отличного программного обеспечения и удовлетворении бизнес-потребностей. Команды DevOps получают возможность автоматизировать повторяющиеся задачи, что позволяет им сосредоточиться на более эффективных действиях.
Cycleops
cycleops.io
Сотрудничество разработчиков и эксплуатации на практике. Позвольте своим командам разработчиков автоматизировать развертывание кода, который они пишут ежедневно. Синергия гибких методологий и повышенной производительности еще никогда не была так легко интегрироваться в вашей организации! Легкий доступ к инструментам автоматизации через пользовательский интерфейс или CLI. Cycleops обеспечивает легкий доступ к инструментам автоматизации через удобный пользовательский интерфейс или интерфейс командной строки (CLI). Вы, разработчики, можете выбрать предпочтительный метод, что позволяет как техническим, так и нетехническим пользователям использовать возможности автоматизации платформы. Ускоренный вывод изменений или обновлений вашего кода на рынок. Используя функции Cycleop и возможности автоматизации, ваши разработчики могут значительно сократить время, необходимое для внесения изменений или обновлений кода от разработки к производству. Они могут упростить процесс развертывания, исключить ручные задачи и стандартизировать рабочие процессы, что позволит ускорить доставку на рынок. Создавайте целые среды по требованию, от песочницы до тестирования выпуска И последнее, но не менее важное: Cycleops позволяет вашей команде создавать целые среды — от изолированных сред для экспериментов и разработки до сред тестирования выпуска для проверки изменений кода перед развертыванием. Эта возможность по требованию означает, что ваши разработчики могут быстро предоставить необходимые ресурсы и конфигурации для целей разработки или тестирования без необходимости ручной настройки или настройки.
Appcircle
appcircle.io
Appcircle — это мобильный инструмент ci/cd, который упрощает разработку мобильных приложений с помощью платформы, которая автоматизирует сборку, тестирование и развертывание. Наш инструмент поддерживает популярные платформы, от React Native до Objective-C/Swift, и интегрируется со сторонними сервисами, такими как Firebase и Amazon S3. Автоматизируйте ключевые операции, такие как подписывание кода iOS и Android, и запускайте тесты с немедленными результатами. Распространяйте свои приложения для тестирования среди отдельных тестировщиков и команд и развертывайте их в магазинах приложений, включая наш собственный магазин приложений Appcircle Enterprise. Превратите Mobile DevOps в Mobile NoOps и присоединяйтесь ко многим разработчикам, которые сегодня перешли на Appcircle!
ActiveState
activestate.com
Автоматически создавайте среды выполнения Python, Perl и Tcl для Windows, Linux и Mac или загрузите один из наших популярных готовых дистрибутивов ActivePython, ActivePerl или ActiveTcl. ActiveState уже более 20 лет создает инновационные инструменты для разработчиков, включая наши популярные языковые дистрибутивы с открытым исходным кодом для Perl, Python и Tcl, нашу отмеченную наградами среду разработки Komodo и, совсем недавно, нашу мощную бета-версию, платформу ActiveState. Создавайте среды выполнения для Python, Perl и Tcl… за считанные минуты! С помощью платформы ActiveState вы можете автоматически создавать свой язык с помощью сотен популярных, проверенных сторонних пакетов, так что вы можете сразу же приступить к написанию кода. Нужно добавить зависимости? Автоматически создавайте их из исходного кода (включая связанные библиотеки C), разрешайте конфликты и упаковывайте их для Windows, Mac или Linux. С помощью платформы ActiveState разработчики могут: Устранить проблемы «работает на моей машине» — создать и развернуть согласованную, воспроизводимую среду выполнения во всех системах разработки, тестирования и производства. Избегайте «ада зависимостей» — зависимости автоматически разрешаются за вас, где это возможно. Автоматизация упаковки — требуются минимальные знания языка/ОС. Автоматизируйте настройку — установите среду выполнения в виртуальную среду с помощью одной команды, используя интерфейс командной строки (инструмент состояния). Автоматизируйте рабочие процессы разработки с помощью State Tool (интерфейс командной строки для платформы ActiveState). Используйте его для: Автоматической настройки среды выполнения для любой среды, что упрощает подход к использованию файлов README. Делитесь секретами (например, ключами API, учетными данными пользователя) простым, но безопасным способом. Создавайте кроссплатформенные сценарии. Как это работает? Думайте об этом как о функции «Язык как услуга» на основе SaaS. Используйте нашу платформу, чтобы создать собственную среду выполнения для вашего следующего проекта, включая только язык и пакеты, необходимые вашему проекту. Выберите язык (Python, Perl или Tcl). Выберите свою операционную систему (Linux или Windows плюс Mac для Python). Добавьте пакеты, необходимые вашему проекту. ActiveState регулярно извлекает пакеты из стандартного репозитория с открытым исходным кодом каждого языка (CPAN, PyPI и т. д.), чтобы гарантировать, что ваш язык с открытым исходным кодом и его компоненты обновлены, могут быть скомпилированы из исходного кода, а затем проверены на совместную работу в дистрибутиве, который является упакован для большинства основных операционных систем. Инструменты, которые ActiveState использует для создания дистрибутивов языков с открытым исходным кодом, теперь бесплатно доступны для опробования любому разработчику. Если вы разработчик, создающий сборки Python, Perl и Tcl, платформа ActiveState может сделать за вас большую часть работы. Он может создать вашу сборку, используя только язык и пакеты, необходимые для запуска вашего проекта — из исходного кода! Платформа ActiveState дает разработчикам свободу внедрять инновации с помощью языков с открытым исходным кодом, одновременно предоставляя предприятиям централизованную видимость и контроль, необходимые для снижения рисков. Разработчики часто тратят слишком много времени на малоценную работу по управлению зависимостями и настройке среды выполнения Python или других языков, прежде чем они смогут даже приступить к написанию кода. Платформа ActiveState управляет базовой системой, автоматически разрешая зависимости и компилируя готовые к работе пользовательские среды выполнения, поэтому разработчики могут сосредоточиться на производительности. Аналогичным образом, предприятия хотят использовать языки с открытым исходным кодом, чтобы обеспечить скорость, инновации и экономию средств. Но они также должны снизить риск уязвимостей безопасности, неконтролируемого использования интеллектуальной собственности третьих лиц и неясного лицензирования и происхождения. Платформа ActiveState построена на основе предварительно проверенных и заведомо исправных пакетов, что позволяет командам по обеспечению безопасности и обеспечению соответствия требованиям заранее оценивать риски и снижать затраты на устранение последствий. Кроме того, они могут легко просмотреть спецификацию, в которой показано содержимое и история среды выполнения каждого языка. Другие важные моменты: Приоритетная поддержка: лидеры в сфере финансовых услуг, аэрокосмической, оборонной, технологической и других отраслей HSBC, Altair, Microsoft используют платформу ActiveState для ускорения разработки приложений и обеспечения соответствия политикам лицензирования открытого исходного кода. Предварительно созданные среды выполнения. Решайте распространенные случаи использования с помощью специально созданных сред выполнения, таких как Python для машинного обучения, миграции с Python 2 на 3 и веб-разработки, которые включают самые популярные пакеты. Бесплатная бета-версия для разработчиков! Необходимо создать среду выполнения из исходного кода? Платформа ActiveState предоставляет вам доступ к предварительно настроенной среде сборки.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — это платформа комплексной безопасности, которая упрощает AppSec как для групп безопасности, так и для разработчиков. Мы сканируем, обнаруживаем и предоставляем рекомендации в режиме реального времени для раннего устранения уязвимостей. GuardRails, которому доверяют сотни команд по всему миру для создания более безопасных приложений, легко интегрируется в рабочий процесс разработчиков, незаметно сканирует код и показывает, как устранять проблемы безопасности на месте с помощью своевременного обучения. GuardRails обязуется поддерживать низкий уровень шума и сообщать только о серьезных уязвимостях, которые имеют отношение к вашей организации. GuardRails помогает организациям повсеместно менять безопасность и создавать надежный конвейер DevSecOps, чтобы они могли быстрее выходить на рынок, не рискуя безопасностью.
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith — это платформа «Программное обеспечение как услуга» (SaaS), которая выступает в качестве единого источника достоверной информации о программном обеспечении во всем мире. Мы помогаем организациям надежно управлять зависимостями, развертыванием и распространением своего стека программного обеспечения в одном централизованном месте, обеспечивая безопасность цепочки поставок программного обеспечения. Мы здесь, чтобы дать командам возможность быстрее доставлять программное обеспечение без ограничений в управлении различными типами активов, сохраняя при этом масштабируемость и экономичность. От источника до доставки — с полным доверием, контролем и безопасностью.
Flosum
flosum.com
По-настоящему комплексное решение: Flosum — это комплексное решение Native DevOps, которое обеспечивает полный жизненный цикл разработки, включая объединение компонентов, контроль версий, непрерывное развертывание, статический анализ кода, управление пользовательскими историями и регрессионное тестирование. Что отличает Флосум? Улучшенный контроль версий. Хотя Flosum полностью интегрирован с GIT, мы также предлагаем собственный встроенный контроль версий, созданный специально для разработки Salesforce, который плавно обеспечивает объединение декларативных, программных и сложных компонентов. Поддержка Lightning: Flosum создан специально для разработки Salesforce и безупречно работает со всеми типами компонентов Salesforce, включая компоненты Lightning. Лучшая в своем классе безопасность: Flosum — единственное решение, которое не требует от вас открытия диапазонов IP-адресов или доступа к вашей производственной организации. Все остальные поставщики будут иметь бэкдор-доступ к вашим производственным данным, но данные Flosum всегда хранятся на платформе Salesforce.
Qovery
qovery.com
Qovery — это внутренняя платформа разработчиков, которая снижает уровень шума для разработчиков, имеющих проложенные пути к производству. Тестирование, временные среды и стимулирование действий по улучшению программного обеспечения.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore — это самая быстрая платформа непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) на рынке, обеспечивающая работу лучших инженерных команд мира. Наша цель — сделать методы CI/CD более доступными для разработчиков, обеспечить отличный пользовательский опыт и относиться к нашим клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам. После того, как вы отправите код на GitHub или Bitbucket, он быстро запустит ваши тесты на платформе с первоклассным Docker, Kubernetes, поддержкой iOS и более чем 100 предустановленными инструментами. Автоматизируйте любой конвейер непрерывной доставки. Получите полный контроль с помощью настраиваемых этапов, параллельного выполнения, переключения потоков управления, секретов и управления зависимостями. Используйте Semaphore CLI для запуска сборок, проверки журналов, SSH непосредственно в заданиях или создания пользовательских панелей мониторинга. Ему уже доверяют тысячи компаний по всему миру, и он также может помочь вашей команде работать быстрее. Доступно в облаке, локально или в виде гибридного решения через локальные агенты.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity — это самый быстрый способ построить облачную инфраструктуру и управлять ею. Внутренняя платформа разработчиков Gravity позволяет инженерным группам запускать программное обеспечение в вашем облаке без автоматизации и с меньшими затратами на облако.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh — это CI/CD нового поколения для современных приложений. Мы помогаем вам автоматизировать переход от кода к облаку с помощью молниеносных сборок и развертываний Canary и Blue/Green GitOps. Команды DevOps из GoodRx, Monday.com, Deloitte и других компаний полагаются на Codefresh для создания и развертывания своего программного обеспечения безопасным и масштабируемым образом.
CloudBees
cloudbees.com
Полная платформа DevOps. CloudBees дает вашим командам по доставке программного обеспечения возможность трансформировать ваш бизнес. Платформа CloudBees объединяет команды разработчиков, эксплуатации, ИТ, безопасности и бизнеса для: Быстрого создания с помощью масштабируемых повторяемых рабочих процессов. Постоянно улучшайте качество обслуживания клиентов, постепенно предоставляя функции, обеспечивающие скорость и контроль. Управляйте всем, используя более высокий уровень прозрачности, управления и аналитики для всех инструментов, команд, конвейеров и процессов... и все это в масштабе предприятия.
Launchable
launchableinc.com
Интеллектуальная диагностика сбоев тестов Launchable устраняет традиционные препятствия сортировки ошибок, выявляя и концентрируясь на наиболее критических проблемах. Думайте о Launchable как о втором пилоте искусственного интеллекта, который упрощает процесс выявления, классификации и обработки неудачных тестов, что в конечном итоге ускоряет рабочий процесс сортировки ошибок. Интеллектуальная диагностика сбоев тестов обеспечивает комплексное представление о сеансах тестирования, независимо от того, хотите ли вы выявить сбои, связанные с кластером, обнаружить повторяющиеся проблемы или отслеживать шаблоны тестирования. Избавьтесь от проблем с сортировкой ошибок с помощью Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Запускайте без страха. 80% тестов ПО бессмысленны. Launchable — это уровень Dev Intelligence Platform, который показывает наиболее важные 20 %. Launchable ускоряет цикл обратной связи при разработке, решая проблемы с доставкой с помощью аналитических данных и действий по тестированию на основе данных. Благодаря машинному обучению Launchable оптимизирует конвейеры CI, выявляя и запуская тесты с наибольшей вероятностью неудачи, а также отслеживая аналитические данные о наборах тестов, чтобы сократить время ожидания для разработчиков. Ведущие бренды из списка Fortune 100 полагаются на Launchable, чтобы быстрее предоставлять больше функций, тестируя то, что важно. Функция прогнозируемого выбора тестов Launchable использует машинное обучение для выбора правильных тестов для запуска конкретного изменения кода. Это открывает возможность запускать гораздо меньший набор тестов на различных этапах жизненного цикла разработки программного обеспечения, ускоряя доставку. Благодаря прогнозирующему выбору тестов Launchable фактически сообщает вашему исполнителю тестов, какие именно тесты следует запускать на основе тестируемых изменений. Launchable также анализирует ваши тестовые данные в совокупности, чтобы получить результаты Test Insights. Вы можете использовать эту информацию, чтобы улучшить работоспособность вашего набора тестов и получить максимальную отдачу от выполнения тестов.
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW — это готовая к использованию платформа, которая помогает оптимизировать разработку программного обеспечения в различных облачных средах. Предоставляя комплексное сочетание предварительно настроенных инструментов с открытым исходным кодом, CodeNOW управляет всеми аспектами процесса разработки программного обеспечения. Это позволяет вашим командам разработчиков сосредоточиться на создании функциональных компонентов для вашего бизнеса, а не тратить время на управление и автоматизацию облачных инфраструктур. CodeNOW предоставляет надежные предустановленные роли и разрешения, которые помогают управлять вашими командами разработчиков, которые могут быть локальными или удаленными. У вас есть свобода развертывания на общедоступных облачных платформах или на собственных внутренних серверах с использованием таких платформ, как VMWare Tanzu или Azure Stack Hub. CodeNOW особенно подходит для программного обеспечения, построенного на микросервисной или событийно-управляемой архитектуре. Эти архитектуры позволяют независимым командам быстро выполнять итерации и приносить пользу вашему бизнесу. Вы можете использовать возможности Kubernetes без необходимости управлять его сложностями. CodeNOW позаботится об автоматизации облака, пока ваши разработчики сосредоточатся на кодировании. Наша команда экспертов поможет вам обновить кластеры Kubernetes в соответствии с потребностями вашего бизнеса. По сути, CodeNOW позволяет вам уверенно и эффективно масштабировать разработку программного обеспечения!
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем коде, а не на создании или обслуживании платформы. Некоторые функции, предлагаемые в Choreo, включают в себя: - Архитектура приложения: доменно-ориентированная разработка, архитектура микросервисов, управление версиями. Управление API: управление API, шлюз, портал разработчиков, управление жизненным циклом, рынок API, безопасность API, аналитика API. - Разработка платформы: CI/CD. , GitOps, управление выпусками, конфигурации, секреты, оптимизация затрат. - Управление инфраструктурой: контейнеры и K8, бессерверные среды, межсетевой экран, балансировка нагрузки, географическая маршрутизация, DNS, многооблачная среда. - Безопасность: нулевое доверие, шифрование, управление секретами, TLS, аутентификация и авторизация — аналитика и наблюдаемость: журналы, трассировки, метрики, оповещения, аналитика, метрики DORA, бизнес-аналитика
Zeet
zeet.co
Облачный компаньон для Kubernetes и Terraform. Платформа CI/CD и развертывания, которая поможет вам управлять облаком: - Используйте мультиоблако на своих AWS, Linode, CoreWeave, GCP и других платформах. - Отслеживайте изменения, вносимые в ваши услуги и кем - Получайте оповещения о сбоях кластера прямо в вашем распоряжении. - Создавайте среды предварительного просмотра и добавляйте реплики одним щелчком мыши.
JFrog
jfrog.com
Быстро доставляйте надежное программное обеспечение. Единственная платформа цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающая сквозную прозрачность, безопасность и контроль для автоматизации доставки доверенных выпусков. Масштабируемая гибридная платформа JFrog открыта, гибка и интегрирована со всеми пакетными технологиями и инструментами, составляющими цепочку поставок программного обеспечения. Организации получают выгоду от полной прослеживаемости любого типа среды выпуска и развертывания, включая модели машинного обучения, программное обеспечение, работающее на периферии, и программное обеспечение, развернутое в производственных центрах обработки данных.
mogenius
mogenius.com
mogenius — платформа операций Kubernetes, которая упрощает операции Kubernetes в облачных и локальных средах, внедряя лучшие практики повышения производительности разработчиков за счет улучшенных механизмов доставки программного обеспечения и возможностей самообслуживания. Эта независимая от облака платформа снижает затраты на DevOps и облегчает эффективное управление инфраструктурой для команд любого размера без привязки к поставщику. Платформа объединяет прозрачность, наблюдаемость и автоматизацию в единое решение для полного контроля над Kubernetes. Он оптимизирует рабочие процессы CI/CD и обеспечивает безопасность корпоративного уровня. mogenius идеально подходит для команд, стремящихся к быстрому развертыванию, сокращению затрат на облако и сокращению затрат на обслуживание, особенно когда внутренние ресурсы ограничены. DevOps и инженеры платформ могут быстро создать собственную внутреннюю платформу разработчиков за считанные дни. Доступен бесплатный план.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более инновационными и более гибкими. И мы все можем создать будущее, которое мы себе представляем. Мир работает с ServiceNow.
Gearset
gearset.com
Gearset — ведущая платформа Salesforce DevOps с мощными решениями для развертывания метаданных и CPQ, CI/CD, автоматического тестирования, заполнения песочницы и резервного копирования. Это помогает командам Salesforce применять лучшие практики DevOps в процессах разработки и выпуска, чтобы они могли быстро и безопасно реализовывать проекты более высокого качества. Тысячи специалистов Salesforce используют Gearset и осуществили миллионы развертываний, провели миллиарды автоматических тестов и создали резервные копии миллиардов записей. Благодаря встроенному интеллекту, решающему фундаментальные проблемы Salesforce DevOps, Gearset представляет собой уникальное надежное решение, которому доверяют более 2000 компаний, включая McKesson, Accenture и IBM.
Dagster
dagster.io
От запроса на вытягивание до производства. Без особых усилий. Корпоративная платформа оркестрации, которая ставит на первое место опыт разработчиков, с полностью бессерверными или гибридными развертываниями, собственными ветвями и готовыми CI/CD.
CircleCI
circleci.com
CircleCI — это крупнейшая в мире общая платформа непрерывной интеграции и непрерывной доставки (CI/CD), а также центральный узел, где код переходит от идеи к доставке. Являясь одним из наиболее часто используемых инструментов DevOps, который обрабатывает более 1 миллиона сборок в день, CircleCI имеет уникальный доступ к данным о том, как работают команды инженеров и как работает их код. Такие компании, как Spotify, Coinbase, Stitch Fix и BuzzFeed, используют нас, чтобы повысить производительность команды разработчиков, выпускать более качественные продукты и быстрее выходить на рынок.
Buddy
buddy.works
Верните свое время с помощью конвейеров доставки Buddy, которые устраняют повторяющиеся задачи в вашей повседневной разработке. Автоматически создавайте и отправляйте веб-проекты одним нажатием Git, щелчком мыши или периодически. Легко определите свой собственный процесс доставки так же, как вы строите дом из кирпичей: от сборок и тестов до развертываний, пользовательских сценариев и мониторинга веб-сайтов. Добавьте в свою команду новейшие технологии благодаря встроенной поддержке Docker: контейнеры, микросервисы, развертывания Kubernetes и многое другое.
Bitrise
bitrise.io
Bitrise помогает разработчикам мобильных приложений ориентироваться в постоянно меняющейся среде разработки, тестирования и выпуска приложений в магазинах. Выходя за рамки традиционных платформ CI/CD, Bitrise ускоряет циклы выпуска без ущерба для качества приложений. Bitrise расширяет возможности разработчиков благодаря своим полностью управляемым решениям DevOps, ориентированным на мобильные устройства, дополненным независимой от CI платформой кэширования удаленных сборок. В число клиентов входят лидеры чартов, такие как Reddit, Grindr, Equinox, GoDaddy, Careem, Buffer, Sixt и многие другие.
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