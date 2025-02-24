DevOps-платформы - Самые популярные приложения - Токелау

ActiveState

activestate.com

Автоматически создавайте среды выполнения Python, Perl и Tcl для Windows, Linux и Mac или загрузите один из наших популярных готовых дистрибутивов ActivePython, ActivePerl или ActiveTcl. ActiveState уже более 20 лет создает инновационные инструменты для разработчиков, включая наши популярные языковые дистрибутивы с открытым исходным кодом для Perl, Python и Tcl, нашу отмеченную наградами среду разработки Komodo и, совсем недавно, нашу мощную бета-версию, платформу ActiveState. Создавайте среды выполнения для Python, Perl и Tcl… за считанные минуты! С помощью платформы ActiveState вы можете автоматически создавать свой язык с помощью сотен популярных, проверенных сторонних пакетов, так что вы можете сразу же приступить к написанию кода. Нужно добавить зависимости? Автоматически создавайте их из исходного кода (включая связанные библиотеки C), разрешайте конфликты и упаковывайте их для Windows, Mac или Linux. С помощью платформы ActiveState разработчики могут: Устранить проблемы «работает на моей машине» — создать и развернуть согласованную, воспроизводимую среду выполнения во всех системах разработки, тестирования и производства. Избегайте «ада зависимостей» — зависимости автоматически разрешаются за вас, где это возможно. Автоматизация упаковки — требуются минимальные знания языка/ОС. Автоматизируйте настройку — установите среду выполнения в виртуальную среду с помощью одной команды, используя интерфейс командной строки (инструмент состояния). Автоматизируйте рабочие процессы разработки с помощью State Tool (интерфейс командной строки для платформы ActiveState). Используйте его для: Автоматической настройки среды выполнения для любой среды, что упрощает подход к использованию файлов README. Делитесь секретами (например, ключами API, учетными данными пользователя) простым, но безопасным способом. Создавайте кроссплатформенные сценарии. Как это работает? Думайте об этом как о функции «Язык как услуга» на основе SaaS. Используйте нашу платформу, чтобы создать собственную среду выполнения для вашего следующего проекта, включая только язык и пакеты, необходимые вашему проекту. Выберите язык (Python, Perl или Tcl). Выберите свою операционную систему (Linux или Windows плюс Mac для Python). Добавьте пакеты, необходимые вашему проекту. ActiveState регулярно извлекает пакеты из стандартного репозитория с открытым исходным кодом каждого языка (CPAN, PyPI и т. д.), чтобы гарантировать, что ваш язык с открытым исходным кодом и его компоненты обновлены, могут быть скомпилированы из исходного кода, а затем проверены на совместную работу в дистрибутиве, который является упакован для большинства основных операционных систем. Инструменты, которые ActiveState использует для создания дистрибутивов языков с открытым исходным кодом, теперь бесплатно доступны для опробования любому разработчику. Если вы разработчик, создающий сборки Python, Perl и Tcl, платформа ActiveState может сделать за вас большую часть работы. Он может создать вашу сборку, используя только язык и пакеты, необходимые для запуска вашего проекта — из исходного кода! Платформа ActiveState дает разработчикам свободу внедрять инновации с помощью языков с открытым исходным кодом, одновременно предоставляя предприятиям централизованную видимость и контроль, необходимые для снижения рисков. Разработчики часто тратят слишком много времени на малоценную работу по управлению зависимостями и настройке среды выполнения Python или других языков, прежде чем они смогут даже приступить к написанию кода. Платформа ActiveState управляет базовой системой, автоматически разрешая зависимости и компилируя готовые к работе пользовательские среды выполнения, поэтому разработчики могут сосредоточиться на производительности. Аналогичным образом, предприятия хотят использовать языки с открытым исходным кодом, чтобы обеспечить скорость, инновации и экономию средств. Но они также должны снизить риск уязвимостей безопасности, неконтролируемого использования интеллектуальной собственности третьих лиц и неясного лицензирования и происхождения. Платформа ActiveState построена на основе предварительно проверенных и заведомо исправных пакетов, что позволяет командам по обеспечению безопасности и обеспечению соответствия требованиям заранее оценивать риски и снижать затраты на устранение последствий. Кроме того, они могут легко просмотреть спецификацию, в которой показано содержимое и история среды выполнения каждого языка. Другие важные моменты: Приоритетная поддержка: лидеры в сфере финансовых услуг, аэрокосмической, оборонной, технологической и других отраслей HSBC, Altair, Microsoft используют платформу ActiveState для ускорения разработки приложений и обеспечения соответствия политикам лицензирования открытого исходного кода. Предварительно созданные среды выполнения. Решайте распространенные случаи использования с помощью специально созданных сред выполнения, таких как Python для машинного обучения, миграции с Python 2 на 3 и веб-разработки, которые включают самые популярные пакеты. Бесплатная бета-версия для разработчиков! Необходимо создать среду выполнения из исходного кода? Платформа ActiveState предоставляет вам доступ к предварительно настроенной среде сборки.