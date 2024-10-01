Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
DevOps-платформы - Самые популярные приложения - Камерун
Платформы DevOps предоставляют командам необходимые инструменты и возможности автоматизации для эффективного управления непрерывной доставкой. Непрерывная доставка — это методология разработки, ориентированная на быстрое и гибкое создание, тестирование и выпуск программного обеспечения. Эти платформы поддерживают непрерывную интеграцию (CI) и непрерывное развертывание (CD), автоматизируя различные задачи разработки для создания надежного конвейера доставки. Используя платформы DevOps, команды могут гарантировать, что их процессы непрерывной поставки четко определены, полностью автоматизированы и легко управляемы в рамках единой структуры, создавая эффективную гибкую среду DevOps. Эти платформы часто включают в себя полный функционал оркестрации выпуска приложений и создания программного обеспечения для автоматизации, облегчая встроенное управление, автоматизацию и выполнение процессов CI/CD.
Отправить новое приложение
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...
GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, а также функции конвейера непрерывной интеграции и развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное ...
Azure DevOps
azure.com
Планируйте разумнее, эффективнее сотрудничайте и быстрее доставляйте проекты с помощью Azure DevOps Services, ранее известной как Visual Studio Team Services. Получите гибкие инструменты, CI/CD и многое другое.
Buddy
buddy.works
Верните свое время с помощью конвейеров доставки Buddy, которые устраняют повторяющиеся задачи в вашей повседневной разработке. Автоматически создавайте и отправляйте веб-проекты одним нажатием Git, щелчком мыши или периодически. Легко определите свой собственный процесс доставки так же, как вы стро...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
CircleCI
circleci.com
CircleCI — это крупнейшая в мире общая платформа непрерывной интеграции и непрерывной доставки (CI/CD), а также центральный узел, где код переходит от идеи к доставке. Являясь одним из наиболее часто используемых инструментов DevOps, который обрабатывает более 1 миллиона сборок в день, CircleCI имее...
Bitrise
bitrise.io
Bitrise помогает разработчикам мобильных приложений ориентироваться в постоянно меняющейся среде разработки, тестирования и выпуска приложений в магазинах. Выходя за рамки традиционных платформ CI/CD, Bitrise ускоряет циклы выпуска без ущерба для качества приложений. Bitrise расширяет возможности ра...
Jenkins
jenkins.io
Jenkins, ведущий сервер автоматизации с открытым исходным кодом, предоставляет сотни плагинов для поддержки создания, развертывания и автоматизации любого проекта.
Gearset
gearset.com
Gearset — ведущая платформа Salesforce DevOps с мощными решениями для развертывания метаданных и CPQ, CI/CD, автоматического тестирования, заполнения песочницы и резервного копирования. Это помогает командам Salesforce применять лучшие практики DevOps в процессах разработки и выпуска, чтобы они могл...
Dagster
dagster.io
От запроса на вытягивание до производства. Без особых усилий. Корпоративная платформа оркестрации, которая ставит на первое место опыт разработчиков, с полностью бессерверными или гибридными развертываниями, собственными ветвями и готовыми CI/CD.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh — это CI/CD нового поколения для современных приложений. Мы помогаем вам автоматизировать переход от кода к облаку с помощью молниеносных сборок и развертываний Canary и Blue/Green GitOps. Команды DevOps из GoodRx, Monday.com, Deloitte и других компаний полагаются на Codefresh для создания...
Appcircle
appcircle.io
Appcircle — это мобильный инструмент ci/cd, который упрощает разработку мобильных приложений с помощью платформы, которая автоматизирует сборку, тестирование и развертывание. Наш инструмент поддерживает популярные платформы, от React Native до Objective-C/Swift, и интегрируется со сторонними сервиса...
Qovery
qovery.com
Qovery — это внутренняя платформа разработчиков, которая снижает уровень шума для разработчиков, имеющих проложенные пути к производству. Тестирование, временные среды и стимулирование действий по улучшению программного обеспечения.
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем...
mogenius
mogenius.com
mogenius — платформа операций Kubernetes, которая упрощает операции Kubernetes в облачных и локальных средах, внедряя лучшие практики повышения производительности разработчиков за счет улучшенных механизмов доставки программного обеспечения и возможностей самообслуживания. Эта независимая от облака ...
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW — это готовая к использованию платформа, которая помогает оптимизировать разработку программного обеспечения в различных облачных средах. Предоставляя комплексное сочетание предварительно настроенных инструментов с открытым исходным кодом, CodeNOW управляет всеми аспектами процесса разработк...
Cycleops
cycleops.io
Сотрудничество разработчиков и эксплуатации на практике. Позвольте своим командам разработчиков автоматизировать развертывание кода, который они пишут ежедневно. Синергия гибких методологий и повышенной производительности еще никогда не была так легко интегрироваться в вашей организации! Легкий дост...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — это платформа комплексной безопасности, которая упрощает AppSec как для групп безопасности, так и для разработчиков. Мы сканируем, обнаруживаем и предоставляем рекомендации в режиме реального времени для раннего устранения уязвимостей. GuardRails, которому доверяют сотни команд по всему...
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore — это самая быстрая платформа непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) на рынке, обеспечивающая работу лучших инженерных команд мира. Наша цель — сделать методы CI/CD более доступными для разработчиков, обеспечить отличный пользовательский опыт и относиться к нашим клиентам так, как мы хо...
Launchable
launchableinc.com
Интеллектуальная диагностика сбоев тестов Launchable устраняет традиционные препятствия сортировки ошибок, выявляя и концентрируясь на наиболее критических проблемах. Думайте о Launchable как о втором пилоте искусственного интеллекта, который упрощает процесс выявления, классификации и обработки неу...
Randoli
randoli.io
App Director — это решение для разработки платформ для компаний, создающих современное программное обеспечение с использованием Kubernetes в облаке. Платформа повышает производительность разработчиков за счет использования «золотых путей», позволяющих им сосредоточиться на написании отличного програ...
ActiveState
activestate.com
Автоматически создавайте среды выполнения Python, Perl и Tcl для Windows, Linux и Mac или загрузите один из наших популярных готовых дистрибутивов ActivePython, ActivePerl или ActiveTcl. ActiveState уже более 20 лет создает инновационные инструменты для разработчиков, включая наши популярные языковы...
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith — это платформа «Программное обеспечение как услуга» (SaaS), которая выступает в качестве единого источника достоверной информации о программном обеспечении во всем мире. Мы помогаем организациям надежно управлять зависимостями, развертыванием и распространением своего стека программного ...
Flosum
flosum.com
По-настоящему комплексное решение: Flosum — это комплексное решение Native DevOps, которое обеспечивает полный жизненный цикл разработки, включая объединение компонентов, контроль версий, непрерывное развертывание, статический анализ кода, управление пользовательскими историями и регрессионное тести...
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity — это самый быстрый способ построить облачную инфраструктуру и управлять ею. Внутренняя платформа разработчиков Gravity позволяет инженерным группам запускать программное обеспечение в вашем облаке без автоматизации и с меньшими затратами на использование облака.
CloudBees
cloudbees.com
Полная платформа DevOps. CloudBees дает вашим командам по доставке программного обеспечения возможность трансформировать ваш бизнес. Платформа CloudBees объединяет команды разработчиков, эксплуатации, ИТ, безопасности и бизнеса для: Быстрого создания с помощью масштабируемых повторяемых рабочих проц...
Zeet
zeet.co
Облачный компаньон для Kubernetes и Terraform. Платформа CI/CD и развертывания, которая поможет вам управлять облаком: - Используйте мультиоблако на своих AWS, Linode, CoreWeave, GCP и других платформах. - Отслеживайте изменения, вносимые в ваши услуги и кем - Получайте оповещения о сбоях кластера ...
JFrog
jfrog.com
Быстро доставляйте надежное программное обеспечение. Единственная платформа цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающая сквозную прозрачность, безопасность и контроль для автоматизации доставки доверенных выпусков. Масштабируемая гибридная платформа JFrog открыта, гибка и интегрирован...