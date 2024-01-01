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DevOps-платформы - Самые популярные приложения - Бразилия
Платформы DevOps предоставляют командам необходимые инструменты и возможности автоматизации для эффективного управления непрерывной доставкой. Непрерывная доставка — это методология разработки, ориентированная на быстрое и гибкое создание, тестирование и выпуск программного обеспечения. Эти платформы поддерживают непрерывную интеграцию (CI) и непрерывное развертывание (CD), автоматизируя различные задачи разработки для создания надежного конвейера доставки. Используя платформы DevOps, команды могут гарантировать, что их процессы непрерывной поставки четко определены, полностью автоматизированы и легко управляемы в рамках единой структуры, создавая эффективную гибкую среду DevOps. Эти платформы часто включают в себя полный функционал оркестрации выпуска приложений и создания программного обеспечения для автоматизации, облегчая встроенное управление, автоматизацию и выполнение процессов CI/CD.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...
Azure DevOps
azure.com
Планируйте разумнее, эффективнее сотрудничайте и быстрее доставляйте проекты с помощью Azure DevOps Services, ранее известной как Visual Studio Team Services. Получите гибкие инструменты, CI/CD и многое другое.
GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, а также функции конвейера непрерывной интеграции и развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное ...
CircleCI
circleci.com
CircleCI — это крупнейшая в мире общая платформа непрерывной интеграции и непрерывной доставки (CI/CD), а также центральный узел, где код переходит от идеи к доставке. Являясь одним из наиболее часто используемых инструментов DevOps, который обрабатывает более 1 миллиона сборок в день, CircleCI имее...
Gearset
gearset.com
Gearset — ведущая платформа Salesforce DevOps с мощными решениями для развертывания метаданных и CPQ, CI/CD, автоматического тестирования, заполнения песочницы и резервного копирования. Это помогает командам Salesforce применять лучшие практики DevOps в процессах разработки и выпуска, чтобы они могл...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
Codefresh
codefresh.io
Codefresh — это CI/CD нового поколения для современных приложений. Мы помогаем вам автоматизировать переход от кода к облаку с помощью молниеносных сборок и развертываний Canary и Blue/Green GitOps. Команды DevOps из GoodRx, Monday.com, Deloitte и других компаний полагаются на Codefresh для создания...
Bitrise
bitrise.io
Bitrise помогает разработчикам мобильных приложений ориентироваться в постоянно меняющейся среде разработки, тестирования и выпуска приложений в магазинах. Выходя за рамки традиционных платформ CI/CD, Bitrise ускоряет циклы выпуска без ущерба для качества приложений. Bitrise расширяет возможности ра...
Jenkins
jenkins.io
Jenkins, ведущий сервер автоматизации с открытым исходным кодом, предоставляет сотни плагинов для поддержки создания, развертывания и автоматизации любого проекта.
Buddy
buddy.works
Верните свое время с помощью конвейеров доставки Buddy, которые устраняют повторяющиеся задачи в вашей повседневной разработке. Автоматически создавайте и отправляйте веб-проекты одним нажатием Git, щелчком мыши или периодически. Легко определите свой собственный процесс доставки так же, как вы стро...
Dagster
dagster.io
От запроса на вытягивание до производства. Без особых усилий. Корпоративная платформа оркестрации, которая ставит на первое место опыт разработчиков, с полностью бессерверными или гибридными развертываниями, собственными ветвями и готовыми CI/CD.
Appcircle
appcircle.io
Appcircle — это мобильный инструмент ci/cd, который упрощает разработку мобильных приложений с помощью платформы, которая автоматизирует сборку, тестирование и развертывание. Наш инструмент поддерживает популярные платформы, от React Native до Objective-C/Swift, и интегрируется со сторонними сервиса...
Qovery
qovery.com
Qovery — это внутренняя платформа разработчиков, которая снижает уровень шума для разработчиков, имеющих проложенные пути к производству. Тестирование, временные среды и стимулирование действий по улучшению программного обеспечения.
mogenius
mogenius.com
mogenius — платформа операций Kubernetes, которая упрощает операции Kubernetes в облачных и локальных средах, внедряя лучшие практики повышения производительности разработчиков за счет улучшенных механизмов доставки программного обеспечения и возможностей самообслуживания. Эта независимая от облака ...
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW — это готовая к использованию платформа, которая помогает оптимизировать разработку программного обеспечения в различных облачных средах. Предоставляя комплексное сочетание предварительно настроенных инструментов с открытым исходным кодом, CodeNOW управляет всеми аспектами процесса разработк...
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем...
Cycleops
cycleops.io
Сотрудничество разработчиков и эксплуатации на практике. Позвольте своим командам разработчиков автоматизировать развертывание кода, который они пишут ежедневно. Синергия гибких методологий и повышенной производительности еще никогда не была так легко интегрироваться в вашей организации! Легкий дост...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — это платформа комплексной безопасности, которая упрощает AppSec как для групп безопасности, так и для разработчиков. Мы сканируем, обнаруживаем и предоставляем рекомендации в режиме реального времени для раннего устранения уязвимостей. GuardRails, которому доверяют сотни команд по всему...
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore — это самая быстрая платформа непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) на рынке, обеспечивающая работу лучших инженерных команд мира. Наша цель — сделать методы CI/CD более доступными для разработчиков, обеспечить отличный пользовательский опыт и относиться к нашим клиентам так, как мы хо...
Launchable
launchableinc.com
Интеллектуальная диагностика сбоев тестов Launchable устраняет традиционные препятствия сортировки ошибок, выявляя и концентрируясь на наиболее критических проблемах. Думайте о Launchable как о втором пилоте искусственного интеллекта, который упрощает процесс выявления, классификации и обработки неу...
Randoli
randoli.io
App Director — это решение для разработки платформ для компаний, создающих современное программное обеспечение с использованием Kubernetes в облаке. Платформа повышает производительность разработчиков за счет использования «золотых путей», позволяющих им сосредоточиться на написании отличного програ...
ActiveState
activestate.com
Автоматически создавайте среды выполнения Python, Perl и Tcl для Windows, Linux и Mac или загрузите один из наших популярных готовых дистрибутивов ActivePython, ActivePerl или ActiveTcl. ActiveState уже более 20 лет создает инновационные инструменты для разработчиков, включая наши популярные языковы...
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith — это платформа «Программное обеспечение как услуга» (SaaS), которая выступает в качестве единого источника достоверной информации о программном обеспечении во всем мире. Мы помогаем организациям надежно управлять зависимостями, развертыванием и распространением своего стека программного ...
Flosum
flosum.com
По-настоящему комплексное решение: Flosum — это комплексное решение Native DevOps, которое обеспечивает полный жизненный цикл разработки, включая объединение компонентов, контроль версий, непрерывное развертывание, статический анализ кода, управление пользовательскими историями и регрессионное тести...
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity — это самый быстрый способ построить облачную инфраструктуру и управлять ею. Внутренняя платформа разработчиков Gravity позволяет инженерным группам запускать программное обеспечение в вашем облаке без автоматизации и с меньшими затратами на использование облака.
CloudBees
cloudbees.com
Полная платформа DevOps. CloudBees дает вашим командам по доставке программного обеспечения возможность трансформировать ваш бизнес. Платформа CloudBees объединяет команды разработчиков, эксплуатации, ИТ, безопасности и бизнеса для: Быстрого создания с помощью масштабируемых повторяемых рабочих проц...
Zeet
zeet.co
Облачный компаньон для Kubernetes и Terraform. Платформа CI/CD и развертывания, которая поможет вам управлять облаком: - Используйте мультиоблако на своих AWS, Linode, CoreWeave, GCP и других платформах. - Отслеживайте изменения, вносимые в ваши услуги и кем - Получайте оповещения о сбоях кластера ...
JFrog
jfrog.com
Быстро доставляйте надежное программное обеспечение. Единственная платформа цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающая сквозную прозрачность, безопасность и контроль для автоматизации доставки доверенных выпусков. Масштабируемая гибридная платформа JFrog открыта, гибка и интегрирован...