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Программное обеспечение для настольных издательских систем позволяет пользователям профессионально создавать и публиковать дизайны страниц и различные печатные материалы. Эти инструменты помогают разрабатывать макеты текстовых и графических файлов для печатных или цифровых форматов, уделяя особое внимание таким материалам, как журналы, блоги, электронные книги, газеты и другие онлайн-публикации. Эти решения часто включают в себя библиотеку готовых шаблонов и удобные функции, не требующие предварительных навыков редактирования, что делает их подходящими как для опытных, так и для начинающих дизайнеров. Программное обеспечение также может предлагать конструкторы страниц с возможностью перетаскивания, а также функции редактирования и дизайна, позволяющие пользователям создавать собственные и уникальные макеты для конкретных нужд. После разработки эти макеты можно легко экспортировать в различные форматы.
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Canva
canva.com
Canva - это платформа для графического дизайна, позволяющая создавать визуальный контент, включая графику для соцсетей, презентации и документы.
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall - приложение для создания графики и видео, которое предлагает шаблоны и инструменты для маркетинга малому бизнесу.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate — это платформа для графического дизайна, позволяющая быстро создавать профессиональные визуальные материалы и контент для бизнеса.
Designrr
designrr.io
Designrr — облачное приложение для создания электронных книг, флипбуков и PDF из загруженного контента, включая тексты, видео и аудио.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest - это облачная платформа для создания видео, логотипов и веб-сайтов с использованием готовых шаблонов и интуитивного интерфейса.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement - редактор PDF для создания, редактирования и конвертации документов на разных платформах с функциями безопасности и совместной работы.
Desygner
desygner.com
Desygner - инструмент для графического дизайна, позволяющий создавать контент, такие как посты в соцсетях, рекламные объявления и презентации, без необходимости в дизайнерских навыках.
Visme
visme.co
Visme — платформа для создания визуального контента, включая презентации и инфографику, с функциями совместной работы и аналитики.
Venngage
venngage.com
Venngage - это платформа для создания визуального контента, предлагающая шаблоны для инфографики, отчетов и бизнес-коммуникаций.
Template.net
template.net
Template.net - это платформа с настраиваемыми шаблонами для документов, презентаций и других материалов, упрощающая процесс их создания.
Marq
marq.com
Marq — это веб-инструмент для создания графического контента, позволяющий пользователям разрабатывать маркетинговые материалы с использованием шаблонов и совместной работы.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker — приложение для создания графики и контента в социальных сетях с удобным интерфейсом и поддержкой AI, предлагающее шаблоны и инструменты для дизайна.
Curvenote
curvenote.com
Curvenote - это инструмент для совместного написания, позволяющий создавать и редактировать технический контент в реальном времени.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud - это инструмент для создания и редактирования цифрового контента с использованием шаблонов, позволяющий пользователям без опыта дизайна создавать маркетинговые материалы.
iPaper
ipaper.io
iPaper — это платформа для цифровых каталогов, позволяющая превращать печатные брошюры в интерактивные покупательские опыты.
Publitas
publitas.com
Publitas — платформа для цифровой публикации, позволяющая превращать статические документы в интерактивные публикации для различных устройств.
Smore
smore.com
Smore - это инструмент для создания информационных бюллетеней с удобным интерфейсом и возможностью добавления различных типов контента.
Curated
curated.co
Curated помогает создавать привлекательные email-рассылки с настраиваемыми шаблонами, которые хорошо отображаются в любых почтовых клиентах.
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