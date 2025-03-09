Программное обеспечение для настольных издательских систем - Самые популярные приложения - Узбекистан

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Программное обеспечение для настольных издательских систем позволяет пользователям профессионально создавать и публиковать дизайны страниц и различные печатные материалы. Эти инструменты помогают разрабатывать макеты текстовых и графических файлов для печатных или цифровых форматов, уделяя особое внимание таким материалам, как журналы, блоги, электронные книги, газеты и другие онлайн-публикации. Эти решения часто включают в себя библиотеку готовых шаблонов и удобные функции, не требующие предварительных навыков редактирования, что делает их подходящими как для опытных, так и для начинающих дизайнеров. Программное обеспечение также может предлагать конструкторы страниц с возможностью перетаскивания, а также функции редактирования и дизайна, позволяющие пользователям создавать собственные и уникальные макеты для конкретных нужд. После разработки эти макеты можно легко экспортировать в различные форматы.
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Canva
canva.com
Canva - это платформа для графического дизайна, позволяющая создавать визуальный контент, включая графику для соцсетей, презентации и документы.
Desygner
desygner.com
Desygner - инструмент для графического дизайна, позволяющий создавать контент, такие как посты в соцсетях, рекламные объявления и презентации, без необходимости в дизайнерских навыках.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate — это платформа для графического дизайна, позволяющая быстро создавать профессиональные визуальные материалы и контент для бизнеса.
Visme
visme.co
Visme — платформа для создания визуального контента, включая презентации и инфографику, с функциями совместной работы и аналитики.
Designrr
designrr.io
Designrr — облачное приложение для создания электронных книг, флипбуков и PDF из загруженного контента, включая тексты, видео и аудио.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest - это облачная платформа для создания видео, логотипов и веб-сайтов с использованием готовых шаблонов и интуитивного интерфейса.
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall - приложение для создания графики и видео, которое предлагает шаблоны и инструменты для маркетинга малому бизнесу.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement - редактор PDF для создания, редактирования и конвертации документов на разных платформах с функциями безопасности и совместной работы.
Venngage
venngage.com
Venngage — это платформа информационного дизайна, которая предоставляет ряд шаблонов, специально предназначенных для b2b, которые позволяют легко и без дизайнера передавать сложную информацию внутри и за пределами вашей организации. Продукт Venngage предоставляет привлекательные визуальные материалы, которые можно добавить в вашу учебную программу по обучению и развитию, что, в свою очередь, помогает держать вашу организацию в курсе важных решений и процессов. Продукт Venngage помогает преобразовать аналитические данные для создания привлекательного и мощного визуального контента/исследовательских документов для установления интеллектуального лидерства в сфере b2b. Venngage также предоставляет полезные шаблоны внешних коммуникаций, которые помогут поделиться историей вашей компании с потенциальными клиентами и покупателями. Если у вас есть сложное решение, которое вы предлагаете, и вам нужен более простой способ донести ценностное предложение вашего бизнеса, шаблоны инфографики Venngage гарантируют, что они поймут ваши предложения. Venngage — отличное место для создания и систематизации важных визуальных ресурсов для вашей организации, таких как отчеты, организационная структура и информация, руководства и материалы для адаптации, исследовательские документы, официальные документы и многое другое. Вы можете отличиться от других компаний, используя рассказывание историй на основе данных, чтобы вдохновить вашу организацию и клиентов понимать сложную техническую информацию в визуальном формате. Присоединяйтесь к более чем 500 командам и организациям, использующим Venngage каждый день, чтобы оптимизировать свои коммуникации и вовлекать свои команды и аудиторию. Превратите сообщения и контент вашего бренда из высокотехнологичного и запутанного жаргона в визуально привлекательную и убедительную информационную графику. Обеспечьте связь и согласованность своих распределенных команд с помощью более эффективных корпоративных коммуникаций. Узнайте, почему такие компании, как Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife, считают Venngage важнейшим инструментом для поддержания продуктивности, согласованности и вовлеченности своих организаций.
Marq
marq.com
Marq (ранее Lucidpress) помогает любому сотруднику организации удовлетворить постоянно растущий спрос на контент. Продвигайте свою организацию вперед и плавно согласовывайте видение своей творческой команды с работой отделов продаж и маркетинга. С помощью Marq вы можете создавать брошюры, листовки, социальные сети, плакаты, визитки и многое другое. Благодаря шаблонам с функцией перетаскивания и функциям совместной работы он стал незаменимым инструментом для сегодняшних занятых маркетологов. Marq позволяет заблокировать брендинг, автоматизировать контент и экспортировать его через множество социальных/цифровых и печатных каналов.
Smore
smore.com
Smore — это инструмент для совместной рассылки новостей, в котором основное внимание уделяется простоте использования, красивым и значимым результатам, интеграции и простой автоматизации.
Template.net
template.net
Красиво оформленные, легко редактируемые шаблоны, позволяющие выполнять работу быстрее и эффективнее. Просто просматривайте, ищите, сохраняйте и загружайте наши простые в использовании шаблоны.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud — это инструмент для создания и редактирования на основе шаблонов, с помощью которого любой человек, даже не имеющий опыта проектирования, может создавать маркетинговые материалы профессионального качества для своего бизнеса. Редактор с возможностью перетаскивания позволяет гибко создавать публикации в социальных сетях, электронные книги, отображать рекламные баннеры, слайд-презентации и многое другое. Xara автоматически импортирует ваши цвета, логотипы и стили шрифтов, чтобы вы могли сосредоточиться на своем сообщении, зная, что элементы брендинга и дизайна отсортированы.
Curvenote
curvenote.com
Curvenote — это инструмент для совместной работы, созданный для открытости и воспроизводимости. Создавайте и редактируйте технический контент в режиме реального времени, включая уравнения, ссылки, рисунки и интерактивные графики из Jupyter, работайте итеративно, учитывайте отзывы, а затем экспортируйте в любой шаблон журнала.
Publitas
publitas.com
Помогите онлайн-покупателям найти то, что им нравится. Продавайте больше. ~50% покупателей знают, чего хотят; они ищут, выбирают и оформляют заказ. Остальные? Им нравится просматривать, открывать для себя и вдохновляться. Интернет-магазин подойдет для первой группы; однако для того, чтобы связать бренд со второй группой, требуется нечто большее… и именно это предоставляет Publitas. Он предлагает захватывающий опыт покупок, призванный вдохновлять покупателей, дополняя при этом цели интернет-магазина, офлайн-магазина и электронной коммерции. Клиент сообщил, что коэффициент конверсии от 40% до 308% выше по сравнению с аудиторией, которая просто просматривает публикацию Publitas. Более 2000 клиентов, в том числе ведущие ритейлеры, такие как METRO Cash & Carry, Crate & Barrel и Williams-Sonoma, публикуют свои каталоги онлайн с помощью Publitas, чтобы увеличить охват и конверсию. Как работодатель, Publitas заботится о людях и их влиянии. Это означает, что результаты важнее, чем потраченные часы. Он хочет, чтобы каждый работал на своих условиях и наслаждался жизнью цифрового кочевника. Путешествуйте по миру или просто работайте, сидя на надежном диване. Пользователь может подключаться удаленно и быть полностью независимым от местоположения. Если пользователь получает больше от своего дня, то и Publitas тоже! Мы ценим каждого человека и стремимся помочь ему найти и улучшить свои сильные стороны и увлечения. В процессе найма мы гарантируем, что кандидаты получат реальный опыт работы на должности, на которую они претендуют. Им предстоит пройти ряд испытаний и встретиться с будущими членами своей команды. Publitas предпочитает видеть себя разнообразной и интернациональной спортивной командой, в которой каждый человек преуспевает на предпочитаемой им игровой позиции. Чтобы нанять лучшего человека с нужными навыками и культурным соответствием, компания нанимает сотрудников по всему миру.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker — умная платформа социальных сетей на базе искусственного интеллекта! Picmaker, насчитывающий более 1 миллиона пользователей, является идеальным универсальным решением для компаний и частных лиц, стремящихся расширить свое присутствие в социальных сетях. Открывайте для себя актуальные темы, создавайте потрясающие дизайны, планируйте публикации, вовлекайте аудиторию и анализируйте показатели — и все это в одном месте. Кроме того, функции искусственного интеллекта Picmaker помогут вам с бесконечными предложениями по дизайну, умными подписями к публикациям, выбором лучшего времени для публикации, определением тенденций контента и опережением конкурентов.
iPaper
ipaper.io
iPaper — это платформа цифровых каталогов, которая позволяет конвертировать печатные буклеты и каталоги в полностью интерактивные цифровые магазины. Привлеките внимание покупателя с помощью изображений и видео продуктов. Увеличьте трафик и продажи с помощью покупок в каталоге по электронной почте, WhatsApp или напрямую интегрируйтесь с вашим интернет-магазином. Платформа iPaper создана с учетом потребностей вашего бизнеса, и мы предлагаем расширенные функции для полной автоматизации вашей настройки.
Curated
curated.co
Рассылайте потрясающие информационные бюллетени по электронной почте, которые действительно нравятся вашим читателям. Наш надежный (настраиваемый) шаблон отлично смотрится в любом почтовом клиенте, поэтому вы можете сосредоточиться на контенте, а не на дизайне.
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