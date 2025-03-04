Программное обеспечение для настольных издательских систем - Самые популярные приложения - Танзания

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Программное обеспечение для настольных издательских систем позволяет пользователям профессионально создавать и публиковать дизайны страниц и различные печатные материалы. Эти инструменты помогают разрабатывать макеты текстовых и графических файлов для печатных или цифровых форматов, уделяя особое внимание таким материалам, как журналы, блоги, электронные книги, газеты и другие онлайн-публикации. Эти решения часто включают в себя библиотеку готовых шаблонов и удобные функции, не требующие предварительных навыков редактирования, что делает их подходящими как для опытных, так и для начинающих дизайнеров. Программное обеспечение также может предлагать конструкторы страниц с возможностью перетаскивания, а также функции редактирования и дизайна, позволяющие пользователям создавать собственные и уникальные макеты для конкретных нужд. После разработки эти макеты можно легко экспортировать в различные форматы.
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Canva
canva.com
Canva - это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы, документы и другой визуальный контент. Пользователи могут выбирать из многих профессиональных шаблонов, а также редактировать проекты и загружать свои собственные фотографии через интерфейс Drag and Drop. Платформа бесплатна для использования и предлагает платные подписки, такие как Canva Pro и Canva для Enterprise для дополнительной функциональности. Пользователи также могут оплачивать физические продукты, которые должны быть напечатаны и отправлены. Начиная с 2019 года, Canva собрала в размере 3,2 миллиарда долларов и имела более 20 миллионов пользователей в 190 странах. В июне 2020 года Canva собрала 60 миллионов долларов при оценке 6 миллиардов долларов. Это почти удвоило свою последнюю оценку в 2019 году.
Designrr
designrr.io
Загрузите любую веб-страницу, MS Word, видео, подкаст или YouTube, и она создаст потрясающую электронную книгу и преобразует ее в формат pdf, epub, Kindle или Flipbook. Быстрый и простой в использовании. Включено полное обучение, круглосуточная поддержка и группа в Facebook. Designrr — это универсальная платформа, используемая для создания электронных книг, флипбуков, PDF-файлов, веб-страниц, заметок к шоу и расшифровок видео из загруженных вами медиафайлов. Эти носители могут включать видео, подкасты, PDF-файлы, сообщения в блогах и даже сообщения в Facebook. После загрузки вашего контента Designrr извлекает его и превращает в выбранный вами носитель. Вы можете загружать различный контент: от прямых URL-ссылок до публикаций в социальных сетях и многого другого. Поскольку Designrr — это облачное программное обеспечение, вы можете использовать его на разных устройствах, не загружая ничего ни на одно устройство.
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall позволяет малым предприятиям быстро и легко конкурировать со своими более финансируемыми конкурентами. Наш полный набор маркетинговых инструментов включает в себя графический и видеодизайн, кампании по электронной почте и различные варианты публикации. Выбирайте из более чем миллиона профессионально разработанных, легко настраиваемых графических шаблонов, шаблонов электронной почты и видео. Клиенты используют PosterMyWall для разработки меню, рекламы, графики, электронных писем, информационных бюллетеней и видеороликов, которые они могут распечатать, опубликовать непосредственно в социальных сетях, отправить в виде кампании по электронной почте, встроить на веб-сайт, опубликовать в виде веб-страницы или запустить в цифровом виде. содержание вывески. Присоединяйтесь к миллионам предприятий и организаций со всего мира, воплощая идеи в жизнь с помощью PosterMyWall.
Visme
visme.co
Visme-это платформа All-in-One, расширяющая возможности не дизайнерских специалистов из-за ведущих компаний, чтобы преобразовать способ, которым они создают, обмениваются и публикуют привлекательные презентации, документы, визуальные отчеты, визуализации данных и другие визуальные форматы за меньшее время. Пользователи из IBM, Goldenstate Warriors, Gartner, Nationwide и 15 миллионов других пользователей используют Visme в качестве инструмента создания контента, чтобы рассказать и представлять свои истории и перевести скучные данные в привлекательные визуальные эффекты. Работать индивидуально или как команда, чтобы сотрудничать. Опубликовать онлайн, встроить на ваш сайт или скачать для автономного использования. Пользователи могут сотрудничать, организовать данные проекта в папках и предоставлять разрешения на основе ролей для связанных команд или отдельных лиц. Кроме того, Visme поставляется с несколькими функциями автоматизации для публикации и отображения, которые позволяют издателям устанавливать время для автоматизации онлайн -презентаций и аналитики для отслеживания эффективности опубликованного контента.
VistaCreate
create.vista.com
Vistacreate - это платформа графического дизайна, где каждый может создавать дизайн, которые выглядят так, как будто они занимали часы, за считанные минуты. Vistacreate является членом семейства продуктов Vista. Вместе Vistacreate, 99designs от Vista и Vistaprint представляют собой партнерство по проектированию, цифровое и печатное проектирование с полным спектром услуг, повышая присутствие малых предприятий в физических и цифровых пространствах и расширяет их возможности для достижения успеха. VistacReate помогает малым предприятиям легко создавать профессиональный и уникальный социальный и цифровой контент. 99Designs от Vista позволяет владельцам бизнеса сотрудничать с профессиональными дизайнерами создавать идеальный логотип, веб -сайт, упаковку или фирменные активы. Vistaprint позволяет малым предприятиям печатать все, что им нужно, от брошюр и наклеек до упаковки и вывесок.
Renderforest
renderforest.com
RenderForest-это платформа для брендинга, предлагающая пользователям лучшие онлайн-инструменты для создания высококачественных видео, графических дизайнов, логотипов, макетов и веб-сайтов с минимальным временем и усилиями. Начните процесс создания с производителем логотипов онлайн, чтобы построить уникальный и запоминающийся бренд, не нанимая команду дизайнеров. Инструмент позволяет создавать пользовательские логотипы высокого разрешения, адаптированные для различных потребностей и загружать их всего за несколько кликов. Используйте реалистичные макеты, чтобы отобразить свой дизайн на различных объектах и макетах. В постоянно растущей библиотеке шаблонов готовых к использованию макетов выберите тот, который вам больше всего нравится, загрузите свои файлы, измените цвета и получите высококачественные визуальные эффекты. Видео редактор позволяет вам создавать анимацию для объяснения студийного качества, раскрытия логотипа, вступления, слайд-шоу и многие другие типы видео без каких-либо технических навыков. Все, что вам нужно сделать, это просмотреть библиотеку шаблонов видео, выбрать свой любимый, отредактировать ее прямо в браузере и подготовить в мгновение ока. Создайте отзывчивые и современные веб -сайты без каких -либо знаний кодирования. Соберите веб-сайт с нуля или редактируйте предварительно разработанные шаблоны, используя встроенные инструменты. Настройте свой веб -сайт до контента своего сердца, посмотрите, как он выглядит на разных устройствах, и опубликуйте его одним щелчком. Используйте интуитивно понятные инструменты производителя графиков для разработки впечатляющего просмотра категорий готовых к использованию пакетов дизайна, выберите шаблон, настраивайте его и загрузите свой файл.
Desygner
desygner.com
Инструмент графического дизайна для недизайнеров. Создание контента для всех. Присоединяйтесь к более чем 20 миллионам человек и 60 тысячам компаний, использующим Desygner. Создавайте контент, например публикации в социальных сетях, рекламу, презентации, визитные карточки, листовки и многое другое. Ведущее решение Desygner для автоматизации корпоративного проектирования помогает организациям создавать, настраивать и распространять фирменный контент, соответствующий требованиям глобального управления и аудита. Комплексная платформа управления брендом экономит время и деньги, устраняя узкие места в дизайне, позволяя сотрудникам с минимальными навыками дизайна или вообще без них безопасно создавать и делиться контентом, который соответствует корпоративным принципам бренда и управлению контентом. Австралийская технологическая компания со штаб-квартирой в Голд-Косте, основанная в 2016 году, Desygner сегодня является одной из самых быстрорастущих компаний в области маркетинговых технологий с более чем 30 миллионами пользователей в 200 000 компаний по всему миру.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Pdfelement является ведущей альтернативой Adobe® Acrobat®, предлагающей функции PDF корпоративного класса и постоянное лицензирование за долю от цены. Он доступен по настольным, мобильным и веб -платформам. Проданный на 11 различных языках во всем мире, PdFelement предлагает самый простой и умный способ для пользователей всех типов для создания, редактирования, конвертации и ESIGN PHDF-документов, все в удобном для пользователя интерфейс.
Marq
marq.com
Marq (ранее Lucidpress) помогает любому сотруднику организации удовлетворить постоянно растущий спрос на контент. Продвигайте свою организацию вперед и плавно согласовывайте видение своей творческой команды с работой отделов продаж и маркетинга. С помощью Marq вы можете создавать брошюры, листовки, социальные сети, плакаты, визитки и многое другое. Благодаря шаблонам с функцией перетаскивания и функциям совместной работы он стал незаменимым инструментом для сегодняшних занятых маркетологов. Marq позволяет заблокировать брендинг, автоматизировать контент и экспортировать его через множество социальных/цифровых и печатных каналов.
Venngage
venngage.com
Venngage — это платформа информационного дизайна, которая предоставляет ряд шаблонов, специально предназначенных для b2b, которые позволяют легко и без дизайнера передавать сложную информацию внутри и за пределами вашей организации. Продукт Venngage предоставляет привлекательные визуальные материалы, которые можно добавить в вашу учебную программу по обучению и развитию, что, в свою очередь, помогает держать вашу организацию в курсе важных решений и процессов. Продукт Venngage помогает преобразовать аналитические данные для создания привлекательного и мощного визуального контента/исследовательских документов для установления интеллектуального лидерства в сфере b2b. Venngage также предоставляет полезные шаблоны внешних коммуникаций, которые помогут поделиться историей вашей компании с потенциальными клиентами и покупателями. Если у вас есть сложное решение, которое вы предлагаете, и вам нужен более простой способ донести ценностное предложение вашего бизнеса, шаблоны инфографики Venngage гарантируют, что они поймут ваши предложения. Venngage — отличное место для создания и систематизации важных визуальных ресурсов для вашей организации, таких как отчеты, организационная структура и информация, руководства и материалы для адаптации, исследовательские документы, официальные документы и многое другое. Вы можете отличиться от других компаний, используя рассказывание историй на основе данных, чтобы вдохновить вашу организацию и клиентов понимать сложную техническую информацию в визуальном формате. Присоединяйтесь к более чем 500 командам и организациям, использующим Venngage каждый день, чтобы оптимизировать свои коммуникации и вовлекать свои команды и аудиторию. Превратите сообщения и контент вашего бренда из высокотехнологичного и запутанного жаргона в визуально привлекательную и убедительную информационную графику. Обеспечьте связь и согласованность своих распределенных команд с помощью более эффективных корпоративных коммуникаций. Узнайте, почему такие компании, как Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife, считают Venngage важнейшим инструментом для поддержания продуктивности, согласованности и вовлеченности своих организаций.
Smore
smore.com
Smore — это инструмент для совместной рассылки новостей, в котором основное внимание уделяется простоте использования, красивым и значимым результатам, интеграции и простой автоматизации.
Template.net
template.net
Красиво оформленные, легко редактируемые шаблоны, позволяющие выполнять работу быстрее и эффективнее. Просто просматривайте, ищите, сохраняйте и загружайте наши простые в использовании шаблоны.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud — это инструмент для создания и редактирования на основе шаблонов, с помощью которого любой человек, даже не имеющий опыта проектирования, может создавать маркетинговые материалы профессионального качества для своего бизнеса. Редактор с возможностью перетаскивания позволяет гибко создавать публикации в социальных сетях, электронные книги, отображать рекламные баннеры, слайд-презентации и многое другое. Xara автоматически импортирует ваши цвета, логотипы и стили шрифтов, чтобы вы могли сосредоточиться на своем сообщении, зная, что элементы брендинга и дизайна отсортированы.
Curvenote
curvenote.com
Curvenote — это инструмент для совместной работы, созданный для открытости и воспроизводимости. Создавайте и редактируйте технический контент в режиме реального времени, включая уравнения, ссылки, рисунки и интерактивные графики из Jupyter, работайте итеративно, учитывайте отзывы, а затем экспортируйте в любой шаблон журнала.
Publitas
publitas.com
Помогите онлайн-покупателям найти то, что им нравится. Продавайте больше. ~50% покупателей знают, чего хотят; они ищут, выбирают и оформляют заказ. Остальные? Им нравится просматривать, открывать для себя и вдохновляться. Интернет-магазин подойдет для первой группы; однако для того, чтобы связать бренд со второй группой, требуется нечто большее… и именно это предоставляет Publitas. Он предлагает захватывающий опыт покупок, призванный вдохновлять покупателей, дополняя при этом цели интернет-магазина, офлайн-магазина и электронной коммерции. Клиент сообщил, что коэффициент конверсии от 40% до 308% выше по сравнению с аудиторией, которая просто просматривает публикацию Publitas. Более 2000 клиентов, в том числе ведущие ритейлеры, такие как METRO Cash & Carry, Crate & Barrel и Williams-Sonoma, публикуют свои каталоги онлайн с помощью Publitas, чтобы увеличить охват и конверсию. Как работодатель, Publitas заботится о людях и их влиянии. Это означает, что результаты важнее, чем потраченные часы. Он хочет, чтобы каждый работал на своих условиях и наслаждался жизнью цифрового кочевника. Путешествуйте по миру или просто работайте, сидя на надежном диване. Пользователь может подключаться удаленно и быть полностью независимым от местоположения. Если пользователь получает больше от своего дня, то и Publitas тоже! Мы ценим каждого человека и стремимся помочь ему найти и улучшить свои сильные стороны и увлечения. В процессе найма мы гарантируем, что кандидаты получат реальный опыт работы на должности, на которую они претендуют. Им предстоит пройти ряд испытаний и встретиться с будущими членами своей команды. Publitas предпочитает видеть себя разнообразной и интернациональной спортивной командой, в которой каждый человек преуспевает на предпочитаемой им игровой позиции. Чтобы нанять лучшего человека с нужными навыками и культурным соответствием, компания нанимает сотрудников по всему миру.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker — умная платформа социальных сетей на базе искусственного интеллекта! Picmaker, насчитывающий более 1 миллиона пользователей, является идеальным универсальным решением для компаний и частных лиц, стремящихся расширить свое присутствие в социальных сетях. Открывайте для себя актуальные темы, создавайте потрясающие дизайны, планируйте публикации, вовлекайте аудиторию и анализируйте показатели — и все это в одном месте. Кроме того, функции искусственного интеллекта Picmaker помогут вам с бесконечными предложениями по дизайну, умными подписями к публикациям, выбором лучшего времени для публикации, определением тенденций контента и опережением конкурентов.
iPaper
ipaper.io
iPaper — это платформа цифровых каталогов, которая позволяет конвертировать печатные буклеты и каталоги в полностью интерактивные цифровые магазины. Привлеките внимание покупателя с помощью изображений и видео продуктов. Увеличьте трафик и продажи с помощью покупок в каталоге по электронной почте, WhatsApp или напрямую интегрируйтесь с вашим интернет-магазином. Платформа iPaper создана с учетом потребностей вашего бизнеса, и мы предлагаем расширенные функции для полной автоматизации вашей настройки.
Curated
curated.co
Рассылайте потрясающие информационные бюллетени по электронной почте, которые действительно нравятся вашим читателям. Наш надежный (настраиваемый) шаблон отлично смотрится в любом почтовом клиенте, поэтому вы можете сосредоточиться на контенте, а не на дизайне.
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