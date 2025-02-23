Программное обеспечение для настольных издательских систем - Самые популярные приложения - Таджикистан

Publitas

publitas.com

Помогите онлайн-покупателям найти то, что им нравится. Продавайте больше. ~50% покупателей знают, чего хотят; они ищут, выбирают и оформляют заказ. Остальные? Им нравится просматривать, открывать для себя и вдохновляться. Интернет-магазин подойдет для первой группы; однако для того, чтобы связать бренд со второй группой, требуется нечто большее… и именно это предоставляет Publitas. Он предлагает захватывающий опыт покупок, призванный вдохновлять покупателей, дополняя при этом цели интернет-магазина, офлайн-магазина и электронной коммерции. Клиент сообщил, что коэффициент конверсии от 40% до 308% выше по сравнению с аудиторией, которая просто просматривает публикацию Publitas. Более 2000 клиентов, в том числе ведущие ритейлеры, такие как METRO Cash & Carry, Crate & Barrel и Williams-Sonoma, публикуют свои каталоги онлайн с помощью Publitas, чтобы увеличить охват и конверсию. Как работодатель, Publitas заботится о людях и их влиянии. Это означает, что результаты важнее, чем потраченные часы. Он хочет, чтобы каждый работал на своих условиях и наслаждался жизнью цифрового кочевника. Путешествуйте по миру или просто работайте, сидя на надежном диване. Пользователь может подключаться удаленно и быть полностью независимым от местоположения. Если пользователь получает больше от своего дня, то и Publitas тоже! Мы ценим каждого человека и стремимся помочь ему найти и улучшить свои сильные стороны и увлечения. В процессе найма мы гарантируем, что кандидаты получат реальный опыт работы на должности, на которую они претендуют. Им предстоит пройти ряд испытаний и встретиться с будущими членами своей команды. Publitas предпочитает видеть себя разнообразной и интернациональной спортивной командой, в которой каждый человек преуспевает на предпочитаемой им игровой позиции. Чтобы нанять лучшего человека с нужными навыками и культурным соответствием, компания нанимает сотрудников по всему миру.