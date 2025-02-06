Программное обеспечение для настольных издательских систем - Самые популярные приложения - Шпицберген и Ян-Майен

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Программное обеспечение для настольных издательских систем позволяет пользователям профессионально создавать и публиковать дизайны страниц и различные печатные материалы. Эти инструменты помогают разрабатывать макеты текстовых и графических файлов для печатных или цифровых форматов, уделяя особое внимание таким материалам, как журналы, блоги, электронные книги, газеты и другие онлайн-публикации. Эти решения часто включают в себя библиотеку готовых шаблонов и удобные функции, не требующие предварительных навыков редактирования, что делает их подходящими как для опытных, так и для начинающих дизайнеров. Программное обеспечение также может предлагать конструкторы страниц с возможностью перетаскивания, а также функции редактирования и дизайна, позволяющие пользователям создавать собственные и уникальные макеты для конкретных нужд. После разработки эти макеты можно легко экспортировать в различные форматы.
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Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide и еще 15 миллионов пользователей используют Visme в качестве инструмента для создания контента, чтобы рассказывать и представлять свои истории и переводить скучные данные в привлекательные визуальные эффекты. Работайте индивидуально или в команде для сотрудничества. Публикуйте в Интернете, встраивайте на свой сайт или загружайте для использования в автономном режиме. Пользователи могут сотрудничать, организовывать данные проекта в папках и предоставлять ролевые разрешения связанным группам или отдельным лицам. Более того, Visme поставляется с несколькими функциями автоматизации публикации и отображения, которые позволяют издателям устанавливать время для автоматизации онлайн-презентаций и аналитики для отслеживания эффективности опубликованного контента.
Curated
curated.co
Рассылайте потрясающие информационные бюллетени по электронной почте, которые действительно нравятся вашим читателям. Наш надежный (настраиваемый) шаблон отлично смотрится в любом почтовом клиенте, поэтому вы можете сосредоточиться на контенте, а не на дизайне.
iPaper
ipaper.io
iPaper — это платформа цифровых каталогов, которая позволяет конвертировать печатные буклеты и каталоги в полностью интерактивные цифровые магазины. Привлеките внимание покупателя с помощью изображений и видео продуктов. Увеличьте трафик и продажи с помощью покупок в каталоге по электронной почте, WhatsApp или напрямую интегрируйтесь с вашим интернет-магазином. Платформа iPaper создана с учетом потребностей вашего бизнеса, и мы предлагаем расширенные функции для полной автоматизации вашей настройки.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker — умная платформа социальных сетей на базе искусственного интеллекта! Picmaker, насчитывающий более 1 миллиона пользователей, является идеальным универсальным решением для компаний и частных лиц, стремящихся расширить свое присутствие в социальных сетях. Открывайте для себя актуальные темы, создавайте потрясающие дизайны, планируйте публикации, вовлекайте аудиторию и анализируйте показатели — и все это в одном месте. Кроме того, функции искусственного интеллекта Picmaker помогут вам с бесконечными предложениями по дизайну, умными подписями к публикациям, выбором лучшего времени для публикации, определением тенденций контента и опережением конкурентов.
Publitas
publitas.com
Помогите онлайн-покупателям найти то, что им нравится. Продавайте больше. ~50% покупателей знают, чего хотят; они ищут, выбирают и оформляют заказ. Остальные? Им нравится просматривать, открывать для себя и вдохновляться. Интернет-магазин подойдет для первой группы; однако для того, чтобы связать бренд со второй группой, требуется нечто большее… и именно это предоставляет Publitas. Он предлагает захватывающий опыт покупок, призванный вдохновлять покупателей, дополняя при этом цели интернет-магазина, офлайн-магазина и электронной коммерции. Клиент сообщил, что коэффициент конверсии от 40% до 308% выше по сравнению с аудиторией, которая просто просматривает публикацию Publitas. Более 2000 клиентов, в том числе ведущие ритейлеры, такие как METRO Cash & Carry, Crate & Barrel и Williams-Sonoma, публикуют свои каталоги онлайн с помощью Publitas, чтобы увеличить охват и конверсию. Как работодатель, Publitas заботится о людях и их влиянии. Это означает, что результаты важнее, чем потраченные часы. Он хочет, чтобы каждый работал на своих условиях и наслаждался жизнью цифрового кочевника. Путешествуйте по миру или просто работайте, сидя на надежном диване. Пользователь может подключаться удаленно и быть полностью независимым от местоположения. Если пользователь получает больше от своего дня, то и Publitas тоже! Мы ценим каждого человека и стремимся помочь ему найти и улучшить свои сильные стороны и увлечения. В процессе найма мы гарантируем, что кандидаты получат реальный опыт работы на должности, на которую они претендуют. Им предстоит пройти ряд испытаний и встретиться с будущими членами своей команды. Publitas предпочитает видеть себя разнообразной и интернациональной спортивной командой, в которой каждый человек преуспевает на предпочитаемой им игровой позиции. Чтобы нанять лучшего человека с нужными навыками и культурным соответствием, компания нанимает сотрудников по всему миру.
Designrr
designrr.io
Загрузите любую веб-страницу, MS Word, видео, подкаст или YouTube, и она создаст потрясающую электронную книгу и преобразует ее в формат pdf, epub, Kindle или Flipbook. Быстрый и простой в использовании. Включено полное обучение, круглосуточная поддержка и группа в Facebook. Designrr — это универсальная платформа, используемая для создания электронных книг, флипбуков, PDF-файлов, веб-страниц, заметок к шоу и расшифровок видео из загруженных вами медиафайлов. Эти носители могут включать видео, подкасты, PDF-файлы, сообщения в блогах и даже сообщения в Facebook. После загрузки вашего контента Designrr извлекает его и превращает в выбранный вами носитель. Вы можете загружать различный контент: от прямых URL-ссылок до публикаций в социальных сетях и многого другого. Поскольку Designrr — это облачное программное обеспечение, вы можете использовать его на разных устройствах, не загружая ничего ни на одно устройство.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud — это инструмент для создания и редактирования на основе шаблонов, с помощью которого любой человек, даже не имеющий опыта проектирования, может создавать маркетинговые материалы профессионального качества для своего бизнеса. Редактор с возможностью перетаскивания позволяет гибко создавать публикации в социальных сетях, электронные книги, отображать рекламные баннеры, слайд-презентации и многое другое. Xara автоматически импортирует ваши цвета, логотипы и стили шрифтов, чтобы вы могли сосредоточиться на своем сообщении, зная, что элементы брендинга и дизайна отсортированы.
Template.net
template.net
Красиво оформленные, легко редактируемые шаблоны, позволяющие выполнять работу быстрее и эффективнее. Просто просматривайте, ищите, сохраняйте и загружайте наши простые в использовании шаблоны.
Smore
smore.com
Smore — это инструмент для совместной рассылки новостей, в котором основное внимание уделяется простоте использования, красивым и значимым результатам, интеграции и простой автоматизации.
Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фотографии через интерфейс перетаскивания. Платформа бесплатна для использования и предлагает платные подписки, такие как Canva Pro и Canva for Enterprise, для дополнительных функций. Пользователи также могут платить за печать и отправку физических продуктов. По состоянию на 2019 год Canva привлекла сумму в 3,2 миллиарда долларов и имела более 20 миллионов пользователей в 190 странах. В июне 2020 года Canva привлекла 60 миллионов долларов при оценке в 6 миллиардов долларов. Это почти вдвое превысило его последнюю оценку в 2019 году.
Venngage
venngage.com
Venngage — это платформа информационного дизайна, которая предоставляет ряд шаблонов, специально предназначенных для b2b, которые позволяют легко и без дизайнера передавать сложную информацию внутри и за пределами вашей организации. Продукт Venngage предоставляет привлекательные визуальные материалы, которые можно добавить в вашу учебную программу по обучению и развитию, что, в свою очередь, помогает держать вашу организацию в курсе важных решений и процессов. Продукт Venngage помогает преобразовать аналитические данные для создания привлекательного и мощного визуального контента/исследовательских документов для установления интеллектуального лидерства в сфере b2b. Venngage также предоставляет полезные шаблоны внешних коммуникаций, которые помогут поделиться историей вашей компании с потенциальными клиентами и покупателями. Если у вас есть сложное решение, которое вы предлагаете, и вам нужен более простой способ донести ценностное предложение вашего бизнеса, шаблоны инфографики Venngage гарантируют, что они поймут ваши предложения. Venngage — отличное место для создания и систематизации важных визуальных ресурсов для вашей организации, таких как отчеты, организационная структура и информация, руководства и материалы для адаптации, исследовательские документы, официальные документы и многое другое. Вы можете отличиться от других компаний, используя рассказывание историй на основе данных, чтобы вдохновить вашу организацию и клиентов понимать сложную техническую информацию в визуальном формате. Присоединяйтесь к более чем 500 командам и организациям, использующим Venngage каждый день, чтобы оптимизировать свои коммуникации и вовлекать свои команды и аудиторию. Превратите сообщения и контент вашего бренда из высокотехнологичного и запутанного жаргона в визуально привлекательную и убедительную информационную графику. Обеспечьте связь и согласованность своих распределенных команд с помощью более эффективных корпоративных коммуникаций. Узнайте, почему такие компании, как Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife, считают Venngage важнейшим инструментом для поддержания продуктивности, согласованности и вовлеченности своих организаций.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest — это универсальная платформа для брендинга, предлагающая пользователям лучшие онлайн-инструменты для создания высококачественных видеороликов, графического дизайна, логотипов, макетов и веб-сайтов с минимальными затратами времени и усилий. Начните процесс создания с помощью онлайн-конструктора логотипов, чтобы создать уникальный и запоминающийся бренд, не нанимая команду дизайнеров. Этот инструмент позволяет создавать собственные логотипы в высоком разрешении, адаптированные к различным потребностям, и загружать их всего за несколько кликов. Используйте реалистичные макеты, чтобы отобразить свой дизайн на различных объектах и макетах. Из постоянно растущей библиотеки готовых шаблонов макетов выберите тот, который вам больше всего нравится, загрузите свои файлы, измените цвета и получите высококачественные визуальные эффекты. Видеоредактор позволяет создавать поясняющие анимации студийного качества, показы логотипов, вступления, слайд-шоу и многие другие типы видеороликов без каких-либо технических навыков. Все, что вам нужно сделать, это просмотреть библиотеку видеошаблонов, выбрать понравившийся, отредактировать его прямо в браузере и в мгновение ока получить интересное видео. Создавайте адаптивные и современные веб-сайты без каких-либо знаний в области программирования. Соберите сайт с нуля или отредактируйте заранее разработанные шаблоны с помощью встроенных инструментов. Настройте свой веб-сайт по своему вкусу, посмотрите, как он выглядит на разных устройствах, и опубликуйте его одним щелчком мыши. Используйте интуитивные инструменты графического редактора, чтобы
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall позволяет малым предприятиям быстро и легко конкурировать со своими более финансируемыми конкурентами. Наш полный набор маркетинговых инструментов включает в себя графический и видеодизайн, кампании по электронной почте и различные варианты публикации. Выбирайте из более чем миллиона профессионально разработанных, легко настраиваемых графических шаблонов, шаблонов электронной почты и видео. Клиенты используют PosterMyWall для разработки меню, рекламы, графики, электронных писем, информационных бюллетеней и видеороликов, которые они могут распечатать, опубликовать непосредственно в социальных сетях, отправить в виде кампании по электронной почте, встроить на веб-сайт, опубликовать в виде веб-страницы или запустить в цифровом виде. содержание вывески. Присоединяйтесь к миллионам предприятий и организаций со всего мира, воплощая идеи в жизнь с помощью PosterMyWall.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — это ведущая альтернатива Adobe® Acrobat®, предлагающая функции PDF корпоративного уровня и бессрочное лицензирование за небольшую цену. Он доступен на настольных, мобильных и веб-платформах. PDFelement, продаваемый на 11 различных языках по всему миру, предлагает пользователям всех типов самый простой и умный способ создавать, редактировать, конвертировать и оформлять PDF-документы, и все это в удобном интерфейсе.
Marq
marq.com
Marq (ранее Lucidpress) помогает любому сотруднику организации удовлетворить постоянно растущий спрос на контент. Продвигайте свою организацию вперед и плавно согласовывайте видение своей творческой команды с работой отделов продаж и маркетинга. С помощью Marq вы можете создавать брошюры, листовки, социальные сети, плакаты, визитки и многое другое. Благодаря шаблонам с функцией перетаскивания и функциям совместной работы он стал незаменимым инструментом для сегодняшних занятых маркетологов. Marq позволяет заблокировать брендинг, автоматизировать контент и экспортировать его через множество социальных/цифровых и печатных каналов.
Desygner
desygner.com
Инструмент графического дизайна для недизайнеров. Создание контента для всех. Присоединяйтесь к более чем 20 миллионам человек и 60 тысячам компаний, использующим Desygner. Создавайте контент, например публикации в социальных сетях, рекламу, презентации, визитные карточки, листовки и многое другое. Ведущее решение Desygner для автоматизации корпоративного проектирования помогает организациям создавать, настраивать и распространять фирменный контент, соответствующий требованиям глобального управления и аудита. Комплексная платформа управления брендом экономит время и деньги, устраняя узкие места в дизайне, позволяя сотрудникам с минимальными навыками дизайна или вообще без них безопасно создавать и делиться контентом, который соответствует корпоративным принципам бренда и управлению контентом. Австралийская технологическая компания со штаб-квартирой в Голд-Косте, основанная в 2016 году, Desygner сегодня является одной из самых быстрорастущих компаний в области маркетинговых технологий с более чем 30 миллионами пользователей в 200 000 компаний по всему миру.
Curvenote
curvenote.com
Curvenote — это инструмент для совместной работы, созданный для открытости и воспроизводимости. Создавайте и редактируйте технический контент в режиме реального времени, включая уравнения, ссылки, рисунки и интерактивные графики из Jupyter, работайте итеративно, учитывайте отзывы, а затем экспортируйте в любой шаблон журнала.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate — это платформа графического дизайна, на которой каждый может создавать проекты, на создание которых ушло несколько часов, а не минут. VistaCreate является членом семейства продуктов Vista. Вместе VistaCreate, 99Designs by Vista и VistaPrint представляют собой партнерство с полным спектром услуг в области дизайна, цифровых технологий и печати, расширяя присутствие малого бизнеса в физических и цифровых пространствах и давая им возможность добиться успеха. VistaCreate помогает малому бизнесу легко создавать профессиональный и уникальный социальный и цифровой контент. 99Designs by Vista позволяет владельцам бизнеса сотрудничать с профессиональными дизайнерами для создания идеального логотипа, веб-сайта, упаковки или фирменных ресурсов. VistaPrint позволяет малым предприятиям печатать все, что им нужно: от брошюр и наклеек до упаковки и вывесок.
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