Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для настольных издательских систем - Самые популярные приложения - Германия
Программное обеспечение для настольных издательских систем позволяет пользователям профессионально создавать и публиковать дизайны страниц и различные печатные материалы. Эти инструменты помогают разрабатывать макеты текстовых и графических файлов для печатных или цифровых форматов, уделяя особое внимание таким материалам, как журналы, блоги, электронные книги, газеты и другие онлайн-публикации. Эти решения часто включают в себя библиотеку готовых шаблонов и удобные функции, не требующие предварительных навыков редактирования, что делает их подходящими как для опытных, так и для начинающих дизайнеров. Программное обеспечение также может предлагать конструкторы страниц с возможностью перетаскивания, а также функции редактирования и дизайна, позволяющие пользователям создавать собственные и уникальные макеты для конкретных нужд. После разработки эти макеты можно легко экспортировать в различные форматы.
Отправить новое приложение
Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate (ранее Crello) — это платформа графического дизайна, с помощью которой каждый может быстро создавать интересные проекты для любой отрасли или случая — навыки дизайна не обязательны. Начните с выбора из более чем 150 тысяч профессионально разработанных шаблонов, которые уже отформатирован...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — это ведущая альтернатива Adobe® Acrobat®, предлагающая функции PDF корпоративного уровня и бессрочное лицензирование за небольшую цену. Он доступен на настольных, мобильных и веб-платформах. PDFelement, продаваемый на 11 различных языках по всему миру, предлагает пользователям всех типо...
Marq
marq.com
Marq (ранее Lucidpress) помогает любому сотруднику организации удовлетворить постоянно растущий спрос на контент. Продвигайте свою организацию вперед и плавно согласовывайте видение своей творческой команды с работой отделов продаж и маркетинга. С помощью Marq вы можете создавать брошюры, листовки, ...
Desygner
desygner.com
Инструмент графического дизайна для недизайнеров. Создание контента для всех. Присоединяйтесь к более чем 20 миллионам человек и 60 тысячам компаний, использующим Desygner. Создавайте контент, например публикации в социальных сетях, рекламу, презентации, визитные карточки, листовки и многое другое.
Designrr
designrr.io
Загрузите любую веб-страницу, MS Word, видео, подкаст или YouTube, и она создаст потрясающую электронную книгу и преобразует ее в формат pdf, epub, Kindle или Flipbook. Быстрый и простой в использовании. Включено полное обучение, круглосуточная поддержка и группа в Facebook.
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall позволяет малым предприятиям быстро и легко конкурировать со своими более финансируемыми конкурентами. Наш полный набор маркетинговых инструментов включает в себя графический и видеодизайн, кампании по электронной почте и различные варианты публикации. Выбирайте из более чем миллиона пр...
Renderforest
renderforest.com
Renderforest — это универсальная платформа для брендинга, предлагающая пользователям лучшие онлайн-инструменты для создания высококачественных видеороликов, графического дизайна, логотипов, макетов и веб-сайтов с минимальными затратами времени и усилий. Начните процесс создания с помощью онлайн-конс...
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...
Publitas
publitas.com
Помогите онлайн-покупателям найти то, что им нравится. Продавайте больше. ~50% покупателей знают, чего хотят; они ищут, выбирают и оформляют заказ. Остальные? Им нравится просматривать, открывать для себя и вдохновляться. Интернет-магазин подойдет для первой группы; однако для того, чтобы связать ва...
Venngage
venngage.com
Venngage — это платформа информационного дизайна, которая предоставляет ряд шаблонов, специально предназначенных для b2b, которые позволяют легко и без дизайнера передавать сложную информацию внутри и за пределами вашей организации. Продукт Venngage предоставляет привлекательные визуальные материалы...
Template.net
template.net
Красиво оформленные, легко редактируемые шаблоны, позволяющие выполнять работу быстрее и эффективнее. Просто просматривайте, ищите, сохраняйте и загружайте наши простые в использовании шаблоны.
Curvenote
curvenote.com
Curvenote — это инструмент для совместной работы, созданный для открытости и воспроизводимости. Создавайте и редактируйте технический контент в режиме реального времени, включая уравнения, ссылки, рисунки и интерактивные графики из Jupyter, работайте итеративно, учитывайте отзывы, а затем экспортиру...
Picmaker
picmaker.com
Picmaker — умная платформа социальных сетей на базе искусственного интеллекта! Picmaker, насчитывающий более 1 миллиона пользователей, представляет собой идеальное универсальное решение для компаний и частных лиц, стремящихся расширить свое присутствие в социальных сетях. Открывайте для себя актуа...
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud — это инструмент для создания и редактирования на основе шаблонов, с помощью которого любой человек, даже не имеющий опыта проектирования, может создавать маркетинговые материалы профессионального качества для своего бизнеса. Редактор с возможностью перетаскивания позволяет гибко создават...
iPaper
ipaper.io
iPaper — это платформа цифровых каталогов, которая позволяет конвертировать печатные буклеты и каталоги в полностью интерактивные цифровые магазины. Привлеките внимание покупателя с помощью изображений и видео продуктов. Увеличьте трафик и продажи с помощью покупок в каталоге по электронной почте, W...
Smore
smore.com
Smore — это инструмент для совместной рассылки новостей, в котором основное внимание уделяется простоте использования, красивым и значимым результатам, интеграции и простой автоматизации.
Curated
curated.co
Рассылайте потрясающие информационные бюллетени по электронной почте, которые действительно нравятся вашим читателям. Наш надежный (настраиваемый) шаблон отлично смотрится в любом почтовом клиенте, поэтому вы можете сосредоточиться на контенте, а не на дизайне.