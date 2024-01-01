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Программное обеспечение для настольных издательских систем - Самые популярные приложения - Боливия
Программное обеспечение для настольных издательских систем позволяет пользователям профессионально создавать и публиковать дизайны страниц и различные печатные материалы. Эти инструменты помогают разрабатывать макеты текстовых и графических файлов для печатных или цифровых форматов, уделяя особое внимание таким материалам, как журналы, блоги, электронные книги, газеты и другие онлайн-публикации. Эти решения часто включают в себя библиотеку готовых шаблонов и удобные функции, не требующие предварительных навыков редактирования, что делает их подходящими как для опытных, так и для начинающих дизайнеров. Программное обеспечение также может предлагать конструкторы страниц с возможностью перетаскивания, а также функции редактирования и дизайна, позволяющие пользователям создавать собственные и уникальные макеты для конкретных нужд. После разработки эти макеты можно легко экспортировать в различные форматы.
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Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...
Renderforest
renderforest.com
Renderforest — это универсальная платформа для брендинга, предлагающая пользователям лучшие онлайн-инструменты для создания высококачественных видеороликов, графического дизайна, логотипов, макетов и веб-сайтов с минимальными затратами времени и усилий. Начните процесс создания с помощью онлайн-конс...
Desygner
desygner.com
Инструмент графического дизайна для недизайнеров. Создание контента для всех. Присоединяйтесь к более чем 20 миллионам человек и 60 тысячам компаний, использующим Desygner. Создавайте контент, например публикации в социальных сетях, рекламу, презентации, визитные карточки, листовки и многое другое.
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall позволяет малым предприятиям быстро и легко конкурировать со своими более финансируемыми конкурентами. Наш полный набор маркетинговых инструментов включает в себя графический и видеодизайн, кампании по электронной почте и различные варианты публикации. Выбирайте из более чем миллиона пр...
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate (ранее Crello) — это платформа графического дизайна, с помощью которой каждый может быстро создавать интересные проекты для любой отрасли или случая — навыки дизайна не обязательны. Начните с выбора из более чем 150 тысяч профессионально разработанных шаблонов, которые уже отформатирован...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — это ведущая альтернатива Adobe® Acrobat®, предлагающая функции PDF корпоративного уровня и бессрочное лицензирование за небольшую цену. Он доступен на настольных, мобильных и веб-платформах. PDFelement, продаваемый на 11 различных языках по всему миру, предлагает пользователям всех типо...
Designrr
designrr.io
Загрузите любую веб-страницу, MS Word, видео, подкаст или YouTube, и она создаст потрясающую электронную книгу и преобразует ее в формат pdf, epub, Kindle или Flipbook. Быстрый и простой в использовании. Включено полное обучение, круглосуточная поддержка и группа в Facebook.
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...
Venngage
venngage.com
Venngage — это платформа информационного дизайна, которая предоставляет ряд шаблонов, специально предназначенных для b2b, которые позволяют легко и без дизайнера передавать сложную информацию внутри и за пределами вашей организации. Продукт Venngage предоставляет привлекательные визуальные материалы...
Marq
marq.com
Marq (ранее Lucidpress) помогает любому сотруднику организации удовлетворить постоянно растущий спрос на контент. Продвигайте свою организацию вперед и плавно согласовывайте видение своей творческой команды с работой отделов продаж и маркетинга. С помощью Marq вы можете создавать брошюры, листовки, ...
Template.net
template.net
Красиво оформленные, легко редактируемые шаблоны, позволяющие выполнять работу быстрее и эффективнее. Просто просматривайте, ищите, сохраняйте и загружайте наши простые в использовании шаблоны.
Curvenote
curvenote.com
Curvenote — это инструмент для совместной работы, созданный для открытости и воспроизводимости. Создавайте и редактируйте технический контент в режиме реального времени, включая уравнения, ссылки, рисунки и интерактивные графики из Jupyter, работайте итеративно, учитывайте отзывы, а затем экспортиру...
Picmaker
picmaker.com
Picmaker — умная платформа социальных сетей на базе искусственного интеллекта! Picmaker, насчитывающий более 1 миллиона пользователей, представляет собой идеальное универсальное решение для компаний и частных лиц, стремящихся расширить свое присутствие в социальных сетях. Открывайте для себя актуа...
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud — это инструмент для создания и редактирования на основе шаблонов, с помощью которого любой человек, даже не имеющий опыта проектирования, может создавать маркетинговые материалы профессионального качества для своего бизнеса. Редактор с возможностью перетаскивания позволяет гибко создават...
iPaper
ipaper.io
iPaper — это платформа цифровых каталогов, которая позволяет конвертировать печатные буклеты и каталоги в полностью интерактивные цифровые магазины. Привлеките внимание покупателя с помощью изображений и видео продуктов. Увеличьте трафик и продажи с помощью покупок в каталоге по электронной почте, W...
Publitas
publitas.com
Помогите онлайн-покупателям найти то, что им нравится. Продавайте больше. ~50% покупателей знают, чего хотят; они ищут, выбирают и оформляют заказ. Остальные? Им нравится просматривать, открывать для себя и вдохновляться. Интернет-магазин подойдет для первой группы; однако для того, чтобы связать ва...
Smore
smore.com
Smore — это инструмент для совместной рассылки новостей, в котором основное внимание уделяется простоте использования, красивым и значимым результатам, интеграции и простой автоматизации.
Curated
curated.co
Рассылайте потрясающие информационные бюллетени по электронной почте, которые действительно нравятся вашим читателям. Наш надежный (настраиваемый) шаблон отлично смотрится в любом почтовом клиенте, поэтому вы можете сосредоточиться на контенте, а не на дизайне.